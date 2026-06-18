Biathlon-TV Erik Lesser macht Schluss als TV-Experte: Darum verlässt der Biathlon-Olympiasieger die ARD Aktualisiert: Vor 3 Stunden Erik Lesser konzentriert sich künftig voll auf seine Traineraufgaben beim Deutschen Skiverband. Bild: picture alliance / Lorenz Huter

Er gehörte für viele Biathlon-Fans längst zum festen TV-Team der ARD. Doch nun zieht Olympiasieger Erik Lesser einen Schlussstrich. Hinter der Entscheidung steckt ein neuer Karriereweg im deutschen Biathlon.

Der kommende Biathlon-Winter wird für viele Zuschauer:innen anders aussehen. Wenn die Athlet:innen um Sekunden kämpfen und die Schüsse am Schießstand fallen, wird ein bekanntes Gesicht im ARD-Team fehlen: Erik Lesser verabschiedet sich offenbar von seiner Rolle als TV-Experte. Wie das Portal "inSüdthüringen" berichtet, soll der ehemalige Weltklasse-Biathlet seine Fernsehtätigkeit beenden. Eine offizielle Bestätigung der ARD steht bislang noch aus.

Erik Lesser: Mehr Verantwortung im deutschen Biathlon Für Lesser rückt künftig die Arbeit an der Loipe und am Schießstand noch stärker in den Mittelpunkt. Bereits seit Mai 2023 ist der 38-Jährige als Schießtrainer der Männer am DSV-Stützpunkt in Oberhof tätig. Inzwischen wächst sein Aufgabenbereich weiter. Seit Mai arbeitet der Thüringer zusätzlich als Nachwuchstrainer der Junior:innen. Mit den neuen Verantwortlichkeiten dürfte die Entscheidung gefallen sein, sich auf seine Trainerlaufbahn zu konzentrieren. Ein weiterer möglicher Grund: Durch seine enge Einbindung in die Arbeit des Deutschen Skiverbands könnte ein Interessenkonflikt mit seiner Tätigkeit als TV-Experte entstehen.

Hier geht's zum nächsten Gruppenspiel Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026 "Gruppe E: Deutschland - Elfenbeinküste" im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Zukunft bei der ARD schon länger offen Dass sich etwas verändern könnte, hatte sich bereits angedeutet. Nach dem Ende der vergangenen Saison hatte Lesser seine Zukunft bei der ARD offen gelassen. Nun scheint klar zu sein, dass seine volle Aufmerksamkeit künftig der Entwicklung deutscher Biathlon-Talente gilt. Der Biathlon-Experte beendete seine aktive Karriere im Jahr 2022. Zu den größten Erfolgen seiner Laufbahn zählt der Olympiasieg mit der deutschen Staffel. Die Goldmedaille erhielt das Team allerdings erst nachträglich, nachdem der ursprünglich siegreichen russischen Staffel wegen Dopingvergehen der Titel aberkannt worden war. Darüber hinaus sicherte sich der 38-Jährige 2015 gleich zwei Weltmeistertitel und gehörte über viele Jahre zu den prägenden Gesichtern des deutschen Biathlons.