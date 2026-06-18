Biathlon-TV
Erik Lesser macht Schluss als TV-Experte: Darum verlässt der Biathlon-Olympiasieger die ARD
Aktualisiert:
Er gehörte für viele Biathlon-Fans längst zum festen TV-Team der ARD. Doch nun zieht Olympiasieger Erik Lesser einen Schlussstrich. Hinter der Entscheidung steckt ein neuer Karriereweg im deutschen Biathlon.
Der kommende Biathlon-Winter wird für viele Zuschauer:innen anders aussehen. Wenn die Athlet:innen um Sekunden kämpfen und die Schüsse am Schießstand fallen, wird ein bekanntes Gesicht im ARD-Team fehlen: Erik Lesser verabschiedet sich offenbar von seiner Rolle als TV-Experte.
Wie das Portal "inSüdthüringen" berichtet, soll der ehemalige Weltklasse-Biathlet seine Fernsehtätigkeit beenden. Eine offizielle Bestätigung der ARD steht bislang noch aus.
Schau "School of Champions" kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn
Erik Lesser: Mehr Verantwortung im deutschen Biathlon
Für Lesser rückt künftig die Arbeit an der Loipe und am Schießstand noch stärker in den Mittelpunkt. Bereits seit Mai 2023 ist der 38-Jährige als Schießtrainer der Männer am DSV-Stützpunkt in Oberhof tätig.
Inzwischen wächst sein Aufgabenbereich weiter. Seit Mai arbeitet der Thüringer zusätzlich als Nachwuchstrainer der Junior:innen. Mit den neuen Verantwortlichkeiten dürfte die Entscheidung gefallen sein, sich auf seine Trainerlaufbahn zu konzentrieren.
Ein weiterer möglicher Grund: Durch seine enge Einbindung in die Arbeit des Deutschen Skiverbands könnte ein Interessenkonflikt mit seiner Tätigkeit als TV-Experte entstehen.
Hier geht's zum nächsten Gruppenspiel
"Gruppe E: Deutschland - Elfenbeinküste" im kostenlosen Livestream
Zukunft bei der ARD schon länger offen
Dass sich etwas verändern könnte, hatte sich bereits angedeutet. Nach dem Ende der vergangenen Saison hatte Lesser seine Zukunft bei der ARD offen gelassen. Nun scheint klar zu sein, dass seine volle Aufmerksamkeit künftig der Entwicklung deutscher Biathlon-Talente gilt. Der Biathlon-Experte beendete seine aktive Karriere im Jahr 2022. Zu den größten Erfolgen seiner Laufbahn zählt der Olympiasieg mit der deutschen Staffel.
Die Goldmedaille erhielt das Team allerdings erst nachträglich, nachdem der ursprünglich siegreichen russischen Staffel wegen Dopingvergehen der Titel aberkannt worden war. Darüber hinaus sicherte sich der 38-Jährige 2015 gleich zwei Weltmeistertitel und gehörte über viele Jahre zu den prägenden Gesichtern des deutschen Biathlons.
Erik Lesser: Auch abseits der Loipe aktiv
Ganz aus der Öffentlichkeit verschwindet der Thüringer aber nicht. Gemeinsam mit seinem früheren Teamkollegen Arnd Peiffer betreibt er seit 2019 einen erfolgreichen Biathlon-Podcast, in dem beide regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen des Wintersports geben.
Mehr entdecken
Starkes Medien-Duo
Jörg Schönenborn verstärkt "Tagesthemen": So lebt der Moderator privat
Familienglück
Freude über Zuwachs bei "Hubert ohne Staller"-Star Michael Brandner
Prominente Familie
Schwangere ARD-Moderatorin Lea Wagner: Ihr Vater ist Fußball-Star
Wer ist dein Lieblings-Charakter?
Sabine Postel & Co.: Woher du die "Die Kanzlei"-Stars schon kennst
Gut gemacht oder Lame?
Lesbische Lovestory bei "In aller Freundschaft": Kann die ARD das?
Ausstieg
"Mord auf Shetland": Hauptdarstellerin verlässt die Serie nach 13 Jahren
Schöne Aussichten
"Die Kanzlei": Neue Staffel und ein weiterer Spielfilm geplant
Hast du sie entdeckt?
Hey, das ist doch ...! Promis bei "Familie Dr. Kleist"
Rätselhafte Schlüsselfigur
"Der Zürich-Krimi": Julia Richter mit genialem Figuren-Twist