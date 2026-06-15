Bei der WM im Einsatz
"Der Fels in der Brandung" - Das ist ARD-Fußball-Experte Bastian Schweinsteiger
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Bereits seit 2020 ist er als Fußball-TV-Experte der ARD im Einsatz. Bastian Schweinsteiger analysiert auch bei der laufenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko das Geschehen an der Seite von Esther Sedlaczek. Wir stellen den Weltmeister vor.
Ausnahme-Fußballer und TV-Experte: Das ist Bastian Schweinsteiger
Bastian Schweinsteiger zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Fußball-Stars des Landes. Zahlreiche Titel holte er in seiner Profi-Laufbahn - mit dem FC Bayern München gewann er unter anderem 2013 die Champions League. 2014 folgte der Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien als absolutes Highlight in seiner Karriere.
Unvergessen sind die Bilder von Schweinsteiger, als er im WM-Finale gegen Argentinien eine Platzwunde im Gesicht erlitt. In der Verlängerung traf ihn der Ellbogen eines Gegenspielers im Gesicht. "Schweini" blutete unter dem rechten Auge. Trotzdem spielte er nach einer Behandlung am Spielfeldrand bis zum Schlusspfiff wildentschlossen weiter. Diese Szenen standen eindrucksvoll für seinen Kampfgeist als Fußball-Profi, für den ihn zahlreiche Fans so sehr schätzten.
"Er war der Fels in der Brandung" - Philipp Lahm über Schweini
Im Oktober 2025 wurde Schweinsteigers große Karriere mit seiner Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Fußballs gewürdigt. Sein früherer Mannschaftskollege Philipp Lahm ehrte den sichtlich gerührten Schweini aus diesem Anlass mit emotionalen Worten: "Er war der Fels in der Brandung. Das muss man würdigen. Rio war die Krönung nicht nur meiner, sondern auch deiner Karriere", sagte er zu Bastian Schweinsteiger, der sich bei der Zeremonie Tränen aus den Augen wischte.
Der am 1. August 1984 im oberbayerischen Kolbermoor geborene Fußball-Star spielte ab 2002 insgesamt 13 Jahre lang als Profi beim FC Bayern München und wurde in dieser Zeit acht Mal Deutscher Meister. Nach seiner Zeit beim FCB wechselte Schweinsteiger 2015 zu Manchester United, wo er bis 2017 blieb und dann in die USA zu Chicago Fire ging. Dort beendete Schweini 2019 seine aktive Karriere als Profi-Fußballer.
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Vertrag verlängert: Schweinsteiger bleibt ARD-Experte bis 2028
Bereits ein Jahr später startete er als TV-Experte bei der ARD. Auch bei der laufenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko analysiert er das Geschehen an der Seite von Moderatorin Esther Sedlaczek.
Schweinis Vertrag bei dem Sender wurde Anfang des Jahres bis 2028 verlängert. Der 41-Jährige bereichere "die Fußball-Übertragungen in der ARD mit seiner Erfahrung, die sich in seinen Analysen und Einschätzungen widerspiegelt", hob die ARD hervor.
ARD und ZDF berichten von der WM, die noch bis 19. Juli stattfindet, von 60 der insgesamt 104 Spielen, darunter von allen deutschen Partien, den Halbfinals und dem Endspiel.
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2025 wurde Trennung von Schweinsteiger und Ana Ivanović bekannt
Der Fußball ist aber nicht der einzige Sport, den Schweinsteiger in jungen Jahren leidenschaftlich und talentiert betrieb. Ein Faible hatte er auch fürs Skifahren. Sogar gegen seinen heutigen engen Freund, Ski-Ass Felix Neureuther, konnte er bei Rennen in dieser Zeit mehrere Male gewinnen. Mit 13 Jahren entschied Schweini aber, sich auf den Fußball zu konzentrieren.
Regisseur Til Schweiger produzierte 2020 eine Doku über Schweinsteigers Karriere und Leben. Er lobte die besondere Persönlichkeit des Ausnahmesportlers: "Er hat Humor, Empathie und mir gefällt, dass er jedem Menschen auf Augenhöhe begegnet. Der Typ Radfahrer – nach oben buckeln und nach unten treten – ist Bastian überhaupt nicht", sagte Schweiger.
Sein Privatleben schützt Bastian Schweinsteiger. Im Juli 2025 wurde offiziell bestätigt, dass der Fußballstar und seine Frau, die frühere Tennis-Weltranglistenerste Ana Ivanović, sich getrennt haben. 2016 hatte das einstige Sport-Traumpaar in einer romantischen Zeremonie in Venedig geheiratet. Sie wurden Eltern von drei Söhnen.
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Das sagt Schweini über einen möglichen Trainerjob
Für seine berufliche Zukunft schließt Schweinsteiger auch einen Trainerjob nicht aus: "Vielleicht irgendwann einmal", sagte er dem "Kicker" im Juli 2024. "Grundsätzlich würde ich gerne in der Zukunft mein Wissen und meine Erfahrungen an eine Mannschaft weitergeben."
Einen Gastauftritt hatte Schweini 2024 bei "Germany's Next Topmodel". Für ein Fotoshooting der Finalist:innen mit Starfotograf Rankin schoss der Weltmeister aufs Tor, während die Models vollen Körpereinsatz beweisen mussten.
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