Nach Drohungen im Netz Polizeieinsatz um Sophia Havertz: Das ist über die Frau von WM-Star Kai Havertz bekannt Aktualisiert: Vor 1 Stunde :newstime Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Kai Havertz geht bei der Fußball-WM 2026 in den USA für Deutschland auf Torjagd. Seine hübsche Frau Sophia wurde in der Vergangenheit aufgrund seiner Performance am Platz Opfer massiver Drohungen im Netz, weshalb es sogar zu einem Polizeieinsatz kam.

Wer ist Sophia Havertz? Die wichtigsten Fakten Geburtsname: Sophia Weber

Geburtstag: nicht bekannt

Geburtsort: Köln

Beruf: Model und Projektmanagerin in der Kai-Havertz-Stiftung

Wohnort: London

Familienstand: Seit Juli 2024 mit Kai Havertz verheiratet

Kinder: Sohn Romeo June Havertz, geboren im März 2025

Kai Havertz und seine Partnerin Sophia Havertz feiern die Meisterschaft von Havertz' Klub in der Premier League. Bild: Craig Mercer

Leben in Köln aufgegeben - alles für die Liebe Sophia Havertz, geborene Weber, stammt aus Köln und lernte Kai Havertz 2018 kennen, als dieser noch für Bayer Leverkusen spielte. Wenig später gab sie ihr Leben in Deutschland auf und folgte ihrer großen Liebe nach England. Dort spielte Kai Havertz zunächst beim FC Chelsea und unterschrieb 2023 beim FC Arsenal. Kai Havertz selbst sprach in Kai Pflaumes YouTube-Format "Ehrenpflaume" offen darüber: "Sophia hat sozusagen ihr Leben für mich aufgegeben. Die Leute denken immer, dass die Spielerfrauen ein tolles Leben haben, dabei lassen sie häufig ihre Freunde und Familie zurück und sind oft allein."

Hochzeit mit Kai Havertz auf Schloss Bensberg Am 18. Juli 2024 heirateten Kai und Sophia Havertz auf Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach. Die Feier war ein großes Ereignis und sorgte für Aufsehen in der Öffentlichkeit. Sophia Weber trug ab diesem Tag den Namen Havertz. Auf Instagram stellte sie kurz darauf offiziell auf den neuen Namen um, woraufhin sich zahlreiche Glückwünsche sammelten. Thomas Müller irritierte damals mit dem Kommentar: "Glückwunsch und Grüße von den Handwerkern!"

Verschossener Elfmeter: Polizeieinsatz nach Hassnachrichten Kaum jemand weiß, was Sophia Havertz hinter den Kulissen durchgemacht hat. Im Januar 2025 trat Kai Havertz mit dem FC Arsenal beim FA-Cup gegen Manchester United an und verschoss als einziger Londoner Spieler beim Elfmeterschießen. Was dieser simple Fehler nach sich zog, war mehr als erschreckend. Sophia Havertz postete auf Instagram zwei Beispiele von Nachrichten, die ihr nach dem verschossenen Elfer geschrieben wurden. Darin wünschten ihr Arsenal-Fans eine Fehlgeburt und drohten damit, das ungeborene Kind zu töten. Zu diesem Zeitpunkt war sie hochschwanger mit dem gemeinsamen Sohn. "Ich hoffe, ihr schämt euch wirklich für euch", schrieb Havertz damals auf Instagram und forderte mehr Respekt. Nach den Drohungen kam es zu einem Polizeieinsatz. Im Zuge dessen nahm die britische Polizei einen 17-Jährigen aus der Stadt St. Albans wegen des Verdachts auf "böswillige Kommunikation" fest.

Seit März 2025 ist Sophia Havertz Mama Im März 2025 wurden Sophia und Kai Havertz zum ersten Mal Eltern. Ihr Sohn trägt den Namen Romeo June Havertz. Die Geburt teilten die beiden kurze Zeit später auf Social Media. Die Wahl-Londonerin ist seither nicht nur Mama und Model, sondern engagiert sich zudem auch für den Tierschutz. Sophia ist in der Kai-Havertz-Stiftung als Vorständin unter anderem im Schwerpunkt Tierschutz tätig.

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