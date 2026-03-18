Polizei-Serie startet mit neuen Folgen "Großstadtrevier" kehrt zurück: Neue Staffel nach schweren Verlusten Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Neue Gesichter auf der Wache - doch die Erinnerung an die alten "Großstadtrevier"-Stars bleibt. Bild: picture alliance / ABBfoto

Fast 40 Jahre begleitet das "Großstadtrevier" Millionen TV-Zuschauer:innen, doch selten war der Neustart einer Staffel so emotional wie diesmal. 2025 erschütterten gleich mehrere traurige Nachrichten die Serienfamilie. Einige der prägendsten Gesichter sind nicht mehr da, die Erinnerung an sie bleibt jedoch.

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Seit Jahren ein Serienklassiker Seit beinahe vier Jahrzehnten gehört das "Großstadtrevier" fest zum deutschen Fernsehprogramm. Generationen von Zuschauer:innen sind mit den Geschichten aus Hamburgs Polizeialltag aufgewachsen - und mit den Schauspieler:innen, die den Figuren Leben eingehaucht haben. Doch so lang die Erfolgsgeschichte der Serie auch ist: Sie war immer wieder von schmerzhaften Abschieden geprägt. Gerade das Jahr 2025 traf Cast, Team und Fans besonders hart. Gleich mehrere beliebte Darsteller:innen, die die Serie geprägt hatten, sind in kurzer Zeit gestorben.

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Wanda Perdelwitz: Tragischer Unfall reißt sie aus dem Leben Der wohl erschütterndste Verlust traf die Serienwelt im Herbst 2025. Schauspielerin Wanda Perdelwitz war am 28. September mit dem Fahrrad im Hamburger Stadtteil Rotherbaum unterwegs, als sich ein tragischer Unfall ereignete. Ein Auto hielt vor ihr, um einen Mitfahrer aussteigen zu lassen, doch die plötzlich geöffnete Tür wurde ihr zum Verhängnis. Perdelwitz prallte dagegen und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Wenige Tage später, am 6. Oktober 2025, starb die Schauspielerin im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls. Sie wurde nur 41 Jahre alt und hinterlässt einen sechsjährigen Sohn. Die gebürtige Berlinerin gehörte von 2012 bis 2022 zum festen Ensemble der Serie. Als Polizistin Nina Sieveking prägte sie das "Großstadtrevier" mit ihrer direkten, manchmal unberechenbaren Art. Über ihre Figur sagte sie einmal:

In der täglichen Arbeit auf der Straße ignoriert Nina gern die klassische Rollenverteilung. Ninas Mut und ihre Kompromisslosigkeit mag ich sehr. Wanda Perdelwitz

Wanda Perdelwitz ist nach einem Fahrradunfall in einer Hamburger Klinik gestorben. Bild: picture alliance / ABBfoto

Arthur Brauss: Ein Urgestein der Serie ist gegangen Nur wenige Wochen zuvor hatte die Serien-Crew bereits einen weiteren Verlust verkraften müssen. Darsteller Arthur Brauss starb im August 2025 im Alter von 89 Jahren in München. Seine Frau Marie Pocolin-Brauss bestätigte damals die traurige Nachricht und erklärte: "Er ist ganz friedlich eingeschlafen. Das ist mein einziger Trost: Dass er sich nicht quälen musste." In den letzten Jahren hatte sich der Schauspieler bereits weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und wurde rund um die Uhr gepflegt. Nach mehr als fünf Jahrzehnten Beziehung hatten er und seine Partnerin ein Jahr zuvor noch "ganz still" geheiratet. Brauss gehörte zu den frühen Gesichtern der Serie: In den ersten 36 Folgen spielte er den Polizeihauptmeister Richard Block und gehörte damit zur ursprünglichen Stammbesetzung.

Arthur Brauss starb im August 2025 im Alter von 89 Jahren in München. Seine Frau Marie Pocolin-Brauss (r.) bestätigte die Nachricht. Bild: picture alliance /

Jan Fedder: Das Herz von St. Pauli bleibt unvergessen Kaum ein Name ist so eng mit dem "Großstadtrevier" verbunden wie der von Jan Fedder. Zwar stieß er erst einige Jahre nach Serienstart zum Ensemble, doch schnell wurde er zu einem der wichtigsten Dreh- und Angelpunkte der Produktion. Zwischen 1991 und 2020 war er als Dirk Matthies zu sehen - zunächst als Polizeiobermeister, später als Polizeioberkommissar. Mit seinem typischen Hamburger Schnack und seinem trockenen Humor brachte Fedder den Alltag auf der Wache zum Leben. Seine Figur, ein bodenständiger Streifenpolizist aus St. Pauli, wurde für viele Fans zum Markenzeichen der Serie. Nach einem langen Kampf gegen eine Krebserkrankung starb Fedder am 30. Dezember 2019 in seiner Hamburger Wohnung. Die Trauerfeier fand seinem Wunsch entsprechend am 14. Januar 2020 im Hamburger Michel statt, genau an seinem 65. Geburtstag. Anschließend zog ein Trauerkonvoi über St. Pauli, den Stadtteil, mit dem er wie kaum ein anderer verbunden war.

Am 14. Januar 2020 fand eine Trauerfeier für Jan Fedder statt. Bild: picture alliance / PublicAd

Mareike Carrière: Eine Pionierin der TV-Polizei Auch Mareike Carrière gehört zu den unvergessenen Gesichtern der Serie. Von 1986 bis 1994 spielte sie Streifenpolizistin Ellen Wegener - eine der ersten starken Polizistinnen im deutschen Fernsehen. In insgesamt 62 Folgen stellte sie sich als selbstbewusste Ermittlerin gegen das Verbrechen und brachte frischen Wind in eine damals noch stark männerdominierte Serienwelt. Ihr Abschied in der Doppelfolge "Ellens Abschied" sorgte damals sogar für Rekordquoten. Die Schauspielerin, Schwester von Mathieu Carrière, starb am 17. März 2014 im Alter von nur 59 Jahren an Krebs.

Mareike Carriere starb 2014 an Krebs. Bild: picture alliance / Sammlung Richter

Weitere Abschiede in der langen Seriengeschichte Im Laufe der Jahrzehnte hat das "Großstadtrevier" noch weitere prägende Persönlichkeiten verloren. Peter Neusser, der von 1986 bis 2003 den Revierleiter Rolf Bogner spielte, starb 2010 im Alter von 77 Jahren. Auch Wilfried Dziallas, der später als Bogners Nachfolger Bernd Voss zu sehen war, ist inzwischen verstorben. Der Schauspieler erlag 2021 im Alter von 77 Jahren einer Corona-Erkrankung.