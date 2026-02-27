"Jeder Tag ist ein Geschenk" Mathieu Carrière: Ex-GNTM-Star Elena macht Krebs ihres Vaters öffentlich Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Mathieu Carrière und seine Tochter Elena Carrière (v.l.) bei einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Bild: picture alliance / Stephan Persch

In einem Interview spricht die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Elena Carrière erstmals über die Krebserkrankung ihres Vaters Mathieu Carrière. Die Influencerin gibt dabei auch Einblicke in ihr neues Liebesglück und das enge Vater-Tochter-Verhältnis.

Elena Carrière machte in einem Interview mit dem Magazin "Bunte" öffentlich, dass Mathieu Carrière an Prostatakrebs erkrankt ist. Das Thema kam auf, als sie sich zur Beziehung mit ihrem neuen Partner Nick Mulder äußerte. Auf die Frage nach dem ersten Zusammentreffen zwischen ihrem Vater und ihrem Freund beschrieb die 29-Jährige eine spürbare Veränderung bei Mathieu: Er sei heute ruhiger, zugewandter und insgesamt "altersmilde" geworden - eine Entwicklung, die sie auch mit seiner Krankheit in Verbindung bringt.

Ein unerwartet harmonisches Kennenlernen Die erste Begegnung zwischen Nick Mulder und Mathieu Carrière verlief offenbar deutlich entspannter als erwartet:

Es war leichter, als ich es mir vorgestellt hatte. Nick Mulder

Auch die Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin bestätigte die gute Dynamik zwischen den beiden Männern. Sie verstünden sich hervorragend und hätten sogar eine gemeinsame Leidenschaft entdeckt: Schach. Weitere Details zur Erkrankung ihres Vaters wollte Elena nicht teilen. Mathieu Carrière selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu seiner Diagnose geäußert.

Ein Vater-Tochter-Verhältnis voller Nähe Die enge Bindung zwischen Elena und ihrem Vater ist nicht neu. Schon vor Jahren hatte das Model in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung von der außergewöhnlichen Nähe zu ihrem Vater geschwärmt. Er sei ihr bester Freund, Streit kenne man kaum, Tabus gebe es keine. Auch bei Liebesfragen holt sich Elena bis heute seinen Rat. Umgekehrt zeigte sich der Schauspieler stets stolz auf seine Tochter und betonte, wie sehr sie ihn inspiriere und mit ihrer Sichtweise ins moderne Leben begleite. Im vergangenen Jahr sagte er rückblickend:

Ich empfinde es als großes Glück, noch hier zu sein. Jeder neue Tag ist ein Geschenk. Mathieu Carrière