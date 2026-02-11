Liebesglück Nach Scheidung: Sie ist die neue Partnerin an der Seite von "Chefin"-Star Jürgen Tonkel Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Öffentlicher Pärchenauftritt: Jürgen Tonkel und Ina Küster (r.) bei der Premiere der Show Cirque du Soleil - Alegria auf der Theresienwiese. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Seit einem Jahr sind sie ein glückliches Paar. Jetzt traten sie gemeinsam auf: Schauspieler Jürgen Tonkel präsentierte auf dem roten Teppich seine neue Liebe.

Star nach Star flanierte bei der Cirque-du-Soleil-Premiere in München über den roten Teppich. Unter ihnen auch Schauspieler Jürgen Tonkel, unter anderem bekannt als Hauptdarsteller neben Katharina Böhm in "Die Chefin" oder als Nebendarsteller in "Hausmeister Krause" und "SOKO München". An seiner Seite: seine neue Liebe, die Kunsthistorikerin Ina Küster. Seit rund einem Jahr ist das glückliche Paar liiert.

So haben sich Jürgen Tonkel und Ina Küster kennengelernt Einander begegnet sind sich die beiden erstmals bei einer privaten Silvesterparty in Wien. "Sie hat mir die Tür geöffnet und ich war hin und weg", so beschrieb der 63-jährige Schauspieler das erste Treffen. Ina Küster lebt in Wien, Jürgen Tonkel in München. Seit sie zusammen sind, pendeln die beiden regelmäßig hin und her.