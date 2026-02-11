Flucht aus dem Chaos-Haus "Promis unter Palmen"-Star Silvia Wollny: Darum zieht Sarah-Jane wirklich aus Veröffentlicht: Vor 13 Minuten von Lena Maier Silvia Wollny spricht auf der "Promis unter Palmen"-Premiere in Köln über den Neuanfang ihrer Tochter Sarah-Jane. Bild: Joyn/Joshua Schneider

Während Silvia in Thailand um den Sieg bei "Promis unter Palmen" kämpft, steht zu Hause eine Veränderung an: Tochter Sarah-Jane packt die Koffer! Auf der Premiere der neuen Staffel sprach die Matriarchin exklusiv mit Joyn über die Gründe für diesen Schritt.

Silvia Wollny vor "Promis unter Palmen": Erstmal Ordnung schaffen Silvia Wollny ist bekannt dafür, ihren Laden im Griff zu haben. Doch während sie sich auf das Abenteuer ihres Lebens bei "Promis unter Palmen" vorbereitet, sorgt eine Nachricht aus dem heimischen Wollny-Clan für Aufsehen: Tochter Sarah-Jane, die zuletzt bei "Promi Big Brother" 2025 für Furore sorgte, zieht aus! Ein Schock für die Fans, die die Großfamilie nur als unzertrennliche Einheit kennen. Im exklusiven Gespräch am 4. Februar in Köln verriet Silvia schonungslos offen, was hinter dieser Entscheidung steckt.

Die besten Momente und heißesten Beichten von "Promi Big Brother" 2025 Alle Folgen siehst du kostenlos auf Joyn

"Sie kommt da nicht zur Ruhe": Der wahre Grund für den Auszug Wer an einen Familienstreit denkt, liegt falsch. Der Auszug hat handfeste Gründe - und die haben mit ihrem Arbeitsalltag zu tun. Als Altenpflegerin in der Einzelbetreuung arbeitet Sarah-Jane im Schichtdienst und braucht dringend ihren Schlaf. Doch im quirligen Wollny-Haus ist das kaum möglich. "Sie hat Früh-, Spät- und Nachtschicht. Und es werden immer mehr Kinder im Haus. Die Sarah-Jane kommt da nicht zur Ruhe", erklärt Silvia. Das Problem: Das Zimmer ihrer Tochter befindet sich direkt an der Hauptverkehrsader des Hauses. "Ihr Wohnbereich liegt nun mal direkt an der Treppe, wo alle durch müssen", so Silvia. Für Sarah-Jane wurde die Situation zunehmend belastend: "Sie sagte, Mama, ich bin 27. Ich will nicht immer hier runterkommen, mittags um zwölf, wenn ich erst morgens um neun nach Hause komme und sage, ey, die Kinder laufen da durch." Am Ende blieb nur ein Schritt: der Auszug.

Mehr als nur Lärm: Ein Neuanfang nach schwerer Zeit Doch statt dem Auszug nachzutrauern, reagiert die elffache Mutter bemerkenswert gelassen - und sogar erleichtert. Denn hinter dem Auszug steckt mehr als nur der Wunsch nach Ruhe. Es ist ein Neuanfang. "Sie hat viel mitgemacht nach ihrer Trennung, dass sie jetzt versucht, Fuß zu finden", verrät Silvia und spielt damit auf das Liebes-Aus mit ihrem Ex-Freund Tinush an, mit dem Sarah-Jane vier Jahre lang liiert war. Der Auszug in die erste eigene Wohnung ist für Sarah-Jane ein riesiger Schritt, den sie selbst auf Instagram mit den Worten "New chapter" feierte. Silvia ist überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist: "Vielleicht ist jetzt einiges für sie auch viel, viel einfacher. Also ich freue mich auch."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Während Sarah-Jane also in ihr neues Leben startet, stürzt sich Mama Silvia in ihr eigenes Abenteuer. Ob sie in Thailand genauso für Zucht und Ordnung sorgen wird wie zu Hause, wird sich zeigen. Die neue Staffel "Promis unter Palmen" startet am 16. Februar und läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und parallel auf Joyn. Alle Sendetermine im Überblick: