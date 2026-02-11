Start der 6. Staffel Mehr Reviere, neue Einsätze: "Nachtstreife" zeigt Hamburg intensiver denn je Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom "Nachtstreife" zeigt erneut die Polizei Hamburg bei ihren Einsätzen. Bild: NDR / Tim Wichmann

Die sechste Staffel von "Nachtstreife" begleitet neue Teams der Polizei Hamburg, darunter erstmals die "Dienstgruppe Autoposer". Die ARD-Dokumentation zeichnet den nächtlichen Einsatzalltag nach. Heute läuft die nächste Folge im Ersten.

Neben Schutzpolizist:innen und dem Kriminaldauerdienst begleitet die Dokumentation nun auch eine spezialisierte Einheit gegen Raser. Die Kameras beobachten die Teams unmittelbar während ihrer Nachtschichten. Anschließend sprechen die Beamt:innen selbst über ihre Einsätze, Entscheidungen und Gefühle - komplett ohne Off-Stimme. Seit 4. Februar sind alle neuen Folgen in der ARD-Mediathek abrufbar, und heute Abend läuft die nächste Ausgabe im Ersten: Folge 2 "Brandstifter in der Nacht" startet um 23:30 Uhr.

Hier kostenlos auf Joyn streamen "Nachtstreife" im ARD-Livestream am 11. Februar um 23:30 Uhr

Hamburg bei Nacht: Sechs Einsatzteams zeigen ihren Berufsalltag In Staffel 6 gibt es gleich mehrere neue Team-Konstellationen. Lena Priebusch ist zum zweiten Mal dabei, diesmal aber mit einem neuen Partner: An ihrer Seite steht Eric Zeitzschel auf dem Kiez rund um die Reeperbahn. Ihr Revier, das Polizeikommissariat 15, also die legendäre Davidwache, ist eine der bekanntesten Dienststellen Deutschlands. Entsprechend wild sind die Nächte zwischen Partyvolk, Gewalt, Drogen und Drama. Ganz neu im "Nachtstreife"-Kosmos sind die Reviere Hamburg-Altona und Hamburg-Rahlstedt. In Altona sind Marlene Ebert und Kenneth Tamm unterwegs und ermitteln unter anderem in einer mutmaßlichen Brandstiftung und einem ziemlich dreisten Supermarkt-Diebstahl. In Rahlstedt, einem der größten Reviere der Stadt, arbeiten Svea Sievers und Philip Schier zusammen. Ein Einsatz wegen häuslicher Gewalt, bei dem auch ein Kleinkind betroffen ist, geht ihnen besonders nahe. Als Eltern ringen sie darum, professionell zu bleiben und zugleich emotional Distanz zu wahren. In Hamburg-Hamm verstärkt Sophia Rühlemann das Kommissariat 41 an der Seite von Sebastian Fuchs. Gemeinsam verfolgen sie einen Einbrecher, der über Dächer und Balkone zu entkommen versucht. Auch der Kriminaldauerdienst bleibt zentraler Bestandteil der Serie: Katrin Kernig und Michael Walther übernehmen unter anderem einen Leichenfund auf offener Straße und sprechen im Anschluss offen darüber, wie solche Einsätze sie persönlich belasten.

Die "Nachtstreife" läuft immer mittwochs um 21 Uhr im NDR ... und parallel dazu im NDR-Livestream auf Joyn

Premiere für die "Dienstgruppe Autoposer": Temposünder:innen im Visier Eine zentrale Erweiterung der Staffel ist die "Dienstgruppe Autoposer" der Hamburger Verkehrsdirektion III. Zum ersten Mal werden Timo Marzahn und Malte Hübner von "Nachtstreife" begleitet, während sie Raser:innen jagen und illegale Auttorennen verhindern wollen. Hamburg gilt als Hotspot der Szene, in der es um Aufmerksamkeit und Status geht. "Man wird hier gesehen, man will gesehen werden", sagt Hübner. Entsprechend wird gefahren. Die Beamt:innen sorgen für Ruhe und Sicherheit, leiten Verfolgungen ein und setzen um, was sachlich als Verkehrsüberwachung mit Gefahrenabwehr beschrieben wird, in der Realität jedoch häufig unter hohem Risiko erfolgt. Die neuen Folgen von "Nachtstreife" kannst du ab 11. Februar um 23:30 Uhr in der ARD oder im Livestream auf Joyn sehen. Ab 18. Februar laufen die Folgen immer mittwochs um 21 Uhr im NDR oder im Livestream auf Joyn.