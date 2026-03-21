"Vanished": Was verheimlicht Matthias Schweighöfer vor Kaley Cuoco?

In der internationalen vierteiligen Miniserie "Vanished - Vertraust du ihm" spielt "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco die Archäologin Alice Monroe, deren Partner spurlos verschwindet. Auf der Suche nach ihm stößt sie auf dunkle Geheimnisse. Auch Matthias Schweighöfer übernimmt eine Hauptrolle.

Am 21. März ab 22:05 Uhr laufen die ersten beiden Folgen. Am 23. März ab 22:50 Uhr siehst du die dritte und vierte Episode.

In Paris erleben Alice und Tom zunächst unbeschwerte Tage voller Nähe. Doch im Hintergrund kündigt sich eine richtungsweisende Entscheidung an: Alice erhält das Angebot einer Professur an einer renommierten Universität in den USA und sieht darin die Chance auf ein gemeinsames Leben jenseits des rastlosen Reisens. Tom hingegen ist mit großer Hingabe für eine internationale Flüchtlingsorganisation im Einsatz und fühlt sich seinem Engagement zutiefst verpflichtet. Kann er wirklich sesshaft werden?

Die junge Archäologin Alice Monroe führt seit vier Jahren eine außergewöhnliche Beziehung mit Tom Parker (Sam Claflin, "Ein ganzes halbes Jahr"). Ihr Liebesmodell folgt keinen klassischen Regeln. Statt eines gemeinsamen Alltags treffen sie sich immer wieder an wechselnden Orten rund um den Globus und genießen ihre Zeit fernab von Routine und Verpflichtungen. Die internationale Miniserie "Vanished" erzählt erst von einem lässigen Jetset-Leben und dann davon, was geschieht, wenn plötzlich alles ins Wanken gerät.

Matthias Schweighöfer mit von der Partie

Auf der Weiterreise in den Süden nimmt die Geschichte eine dramatische Wendung. Vor der malerischen Kulisse Südfrankreichs mit seinen sonnendurchfluteten Landschaften und dem allgegenwärtigen mediterranen Flair kippt die Stimmung abrupt, als Tom während einer Zugfahrt spurlos verschwindet. Eben noch telefoniert er, im nächsten Moment ist er wie vom Erdboden verschluckt. Für Alice beginnt eine nervenaufreibende Suche, die sie nicht nur in Gefahr bringt, sondern auch an ihrem Vertrauen zweifeln lässt. War der Mann an ihrer Seite wirklich der, für den sie ihn hielt?

Eine zentrale Rolle übernimmt auch Matthias Schweighöfer. Er spielt Alex, einen früheren Weggefährten und Kollegen von Tom, der offenbar mehr weiß, als er zunächst zugibt. Zwischen Andeutungen und Schweigen wächst bei Alice der Verdacht, dass Tom ein Leben geführt haben könnte, von dem sie nichts ahnte. Mit jeder neuen Spur verdichtet sich die Atmosphäre, das Tempo zieht an, und die Miniserie entwickelt sich zu einem fesselnden Thriller, bei dem man unweigerlich mit Alice hofft, bangt und miträtselt.

Gedreht wurde die vierteilige Produktion von April bis Juli 2025 in Frankreich. Schauplätze waren unter anderem Paris und Marseille sowie die Regionen Île-de-France und Provence-Alpes-Côte d'Azur. Regie führte Barnaby Thompson. Entwickelt wurde die Serie von David Hilton und Preston Thompson, der zugleich das Drehbuch verfasste.

Am Samstag, 21. März, werden die ersten zwei Folgen ab 22:05 Uhr im Ersten und im Livestream auf Joyn ausgestrahlt. Die dritte und vierte Folge siehst du am 23. März ab 22:50 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn.