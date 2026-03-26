TV-Ikone Susanne Daubner wird 65: Die Stimme der "Tagesschau" wird gefeiert Veröffentlicht: Vor 56 Minuten von Buzzwoo Seit Jahrzehnten das vertraute Gesicht der "Tagesschau": Susanne Daubner wird 65 Jahre alt. Bild: picture alliance/dpa

Seit Jahrzehnten steht Susanne Daubner für Seriosität, Verlässlichkeit und Humor. Zum 65. Geburtstag der "Tagesschau"-Sprecherin blicken wir auf eine Karriere zwischen Nachrichtenstudio, Jugendwort-Kult und Synchronsprecher-Rolle zurück.

Deutschlands bekannteste Nachrichtenstimme Für Susanne Daubner ist die ARD mehr als nur ein Arbeitgeber: Sie bezeichnete ihre Arbeit dort einmal als die "längste Beziehung" ihres Lebens - geprägt von Vertrauen, Respekt und Beständigkeit. Seit Jahrzehnten ist sie eines der prägenden Gesichter der Tagesschau. Heute, am 26. März, feiert die Sprecherin ihren 65. Geburtstag. Geboren in Halle an der Saale, startete Daubner ihre Karriere beim Jugendradio DT 64. Über Stationen beim Sender Freies Berlin und im Ostdeutschen Fernsehen kam sie 1999 zur "Tagesschau", wo sie heute zu den dienstältesten Sprecherinnen zählt. Ob in der 20-Uhr-Hauptausgabe oder in kürzeren News-Formaten - ihre Stimme begleitet Millionen Menschen durch den Alltag. Besonders prägend war für sie die Berichterstattung der ARD zu DDR-Zeiten. "Sie ermöglichte mir einen unparteiischen Blick auf unser geteiltes Land und das Weltgeschehen", erinnerte sie sich.

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Vom Nachrichtentisch zum Jugendwort-Kult In den vergangenen Jahren wurde Daubner auch abseits klassischer Nachrichtenformate gefeiert. Als "Kult-Ansagerin" erklärt sie regelmäßig das Jugendwort des Jahres. 2021 sorgte sie mit ihrer Definition von "Cringe" für Aufsehen - trocken und augenzwinkernd zugleich: "'Cringe' ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage: 'Digga, wie fly ist eigentlich die 'Tagesschau', wenn sie mit Jugendwörtern flext.'" Als sie diese Tradition beenden wollte, protestierten Fans - mit Erfolg.

Stimme mit vielen Facetten Auch abseits des Studios ist ihre Stimme gefragt: In "Zoomania 2" leiht sie der Schneeleopardin Fabienne Growley ihre Stimme. Die Erfahrung beschrieb sie selbst als "aufregend": "Wann ist man schon mal ein Schneeleopard?" scherzte sie und brachte sogar die Idee ins Spiel, eines Tages im Kostüm die "Tagesschau" zu moderieren. Seit 2024 gibt es Daubner zudem als Miniaturfigur im Hamburger Miniatur Wunderland, inklusive eigenem Nachrichtenstudio im Kleinformat.

Kultstatus über Generationen hinweg Für Marcus Bornheim, Chefredakteur von ARD-aktuell, ist klar: Daubner verbindet Generationen. Während sie für viele als Inbegriff von Glaubwürdigkeit gilt, hat sie sich gleichzeitig bei jungen Zuschaueri:nnen Kultstatus erarbeitet.

Mit ihrer charmanten Präsentation der Jugendwörter hat sie Kultstatus bei jungen Zuschauerinnen und Zuschauern erlangt, während sie beim älteren Publikum seit jeher für Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit steht. Sie verkörpert das Beste beider Welten - und genau das macht sie einzigartig. Marcus Bornheim