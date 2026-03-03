Porträt "Ungeschminkt"-Star Hayal Kaya: Ist sie eine Aktivistin? Aktualisiert: Vor 45 Minuten von teleschau Hayal Kaya kann auch Dirndl: In "Ungeschminkt" folgt sie als Zahnärztin Antonia ihrer guten Freundin Josefa aufs Land. Bild: BR/ORF/Bavaria Fiction GmbH/Jacqueline Krause-Burberg

Sie war 2022 in "Ein Krimi vom Bodensee" die erste trans Ermittlerin im deutschen Fernsehen. Auch im TV-Film "Ungeschminkt" spielt Transidentität eine zentrale Rolle. Zugleich will Hayal Kaya "kein Tam-Tam daraus machen". Was ist über die Schauspielerin bekannt, die 2013 aus Ankara nach Deutschland kam?

Sieh Hayal Kaya in "Ungeschminkt" kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn Am 4. März um 20:15 Uhr einschalten!

"Ich bin grundsätzlich kein lauter Mensch", sagte Hayal Kaya 2024 in einem Interview mit dem "Express". Die Schauspielerin ist eine trans Frau und betonte in der Zeitung: "Ich gehe ganz selbstverständlich damit um. Ich mache da kein Tam-Tam draus." Gleichwohl sei sie sich ihrer Vorbildfunktion in der Medienbranche bewusst. "Ich habe schon eine Vorreiterin-Rolle, vor allem für die kommende Generation." Wenn sie so darüber nachdenke, "gab es kaum Beispielfiguren, mit denen ich mich identifizieren konnte". Sie sehe sich nicht als Aktivistin. "Im Grunde aber bin ich es doch - alleine durch meine Existenz." Kaya, 1988 in Ankara geboren, lebt seit 2013 in Deutschland und seit gut fünf Jahren in Berlin. Nachdem sie 2022 in "Ein Krimi vom Bodensee" die erste trans Kommissarin im deutschen Fernsehen gespielt hatte, verkörpert sie auch im Fernsehfilm "Ungeschminkt" eine queere Person. Hayal Kaya spielt Antonia, die gute Freundin Josefas (Adele Neuhauser). Diese hatte ihr Dorf vor mehr als 30 Jahren als Josef verlassen und kehrt nun wegen einer Erbschaft zurück. Josefa stößt auf einen Mix aus Nostalgie, Unverständnis und Feindseligkeit. Erst Antonia gelingt es, die emotional festgefahrene Situation mit unverblümter Offenheit aufzulockern. "Ungeschminkt" läuft am Mittwoch, 4. März, um 20:15 Uhr im Ersten. Zeitgleich ist das Drama im kostenlosen Livestream auf Joyn abrufbar.

Hayal Kaya: "Die Türkei ist ein sehr schwieriges Pflaster für queere Menschen" "Der Kampf um ihre Identität und die Erfahrungen, die sie auf dem Weg zu sich selbst machen, sind Faktoren, die sie vereinen", sagt Hayal Kaya im Interview mit dem BR über die beiden Filmfiguren Antonia und Josefa. Diese Erfahrungen hat Darstellerin auch selbst gemacht. Sie bekam 2013 ein Jobangebot in Deutschland, erklärte Kaya 2024 in einem Interview mit dem Magazin "Für Sie" aber auch, dass sie es als trans Person in ihrem Heimatland nicht leicht gehabt habe. "In der Türkei haben viele trans Frauen keine bessere Wahl, als Sexarbeiterin zu werden", verriet sie. "Viele leben in Gefahr. Die Türkei ist ein sehr schwieriges Pflaster für queere Menschen. Das war schon immer so, aber in den letzten Jahren ist es noch viel schlimmer geworden." Grundsätzlich habe sie wegen ihrer Identität aber kaum negative Erfahrungen gemacht, betonte Hayal Kaya im "Express"-Interview. "Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe auch nicht das Gefühl, ständig über meine Identität reden zu müssen", so die Darstellerin. Und fügte hinzu: "Cis-Menschen machen das ja auch nicht. Es stellt sich ja keiner hin und sagt: 'Hallo, ich bin eine Cis-Frau.'" Sie kommuniziere das nur, wenn es wirklich sein müsse.

Eine Cis-Frau, die eine trans Frau spielt? Warum nicht, sagt Hayal Kaya In puncto Rollenbesetzung plädiert die Schauspielerin für Offenheit. Sie wünscht sich, dass sie auch Parts bekomme, "in denen trans sein gar keine Rolle spielt". Sie sei ausgebildete Schauspielerin, unterstrich sie im "Express": "Ich kann zwar nicht alles, aber ich kann vieles spielen." Das betreffe übrigens auch ihre "Ungeschminkt"-Kollegin Adele Neuhauser, wie Hayal Kaya in einem Gespräch mit "Queer.de" erklärte. "Da haben mich manche Leute gefragt, ob das nicht stört, dass eine Cis-Frau diese Rolle spielt. Ich sage, warum? Sie sorgt für Repräsentation, sie hat das wunderbar gespielt." Wenn sie nicht wolle, "dass Adele so eine Rolle spielt, dann kann ich auch nicht verlangen, dass ich auch eine stinknormale, stinklangweilige, Cis-hetero-Mutter spielen möchte."