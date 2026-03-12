Privater Einblick "Zwei Frauen für alle Felle"-Star Bettina Zimmermann: Warum ist ein Schwan bei ihr eingezogen? Aktualisiert: Vor 5 Stunden von teleschau In ihrem Element: Bettina Zimmermann spielt in "Zwei Frauen für alle Felle" die Tierärztin Dr. Maja Freydank. Rechts Ramona Kunze-Libnow als Uta Helmreich, die gute Seele der Tierpraxis. Bild: ARD Degeto Film/Thomas Dietze

Sie fing als Model an und drehte später lustige Werbespots mit Jürgen Klopp. Die Rolle als Tierärztin in "Zwei Frauen für alle Felle" ist Bettina Zimmermann fast auf den Leib geschrieben. Warum das so ist, und was die Schauspielerin für eine besondere Veranlagung hat.

Als Bettina Zimmermann das Angebot bekam, in "Zwei Frauen für alle Felle" eine der Hauptrollen zu übernehmen, musste sie keine Sekunde nachdenken. Tierärztin in einer Spielfilm-Reihe? "Okay, das will ich sofort machen", habe sie sich gesagt. Das verriet die Schauspielerin in der MDR-Talkshow "Riverboat". Auch ihre Mutter habe gesagt: "Das ist ja wie die Faust aufs Auge." Denn die 50-Jährige ist mit Tieren aufgewachsen. Ihre Mutter arbeitete für den Naturschutzbund (NABU) und bekam oft "verletzte oder pflegebedürftige Wildvögel zum Aufpäppeln" nach Hause. Sogar einen Schwan hatte die Familie mal als vorübergehenden Gast. Der Vogel war mit den Füßen in einem Gewässer festgefroren und brauchte Pflege, bevor er wieder ausgewildert wurde. Kein Wunder also, dass die Darstellerin in "Zwei Frauen für alle Felle" keinerlei Berührungsängste hat. So auch in der neuen Episode "Neues Glück", in der sie sich als Dr. Maja Freydank auch einem kranken Kaninchen widmet. Der Film läuft am Freitag, dem 13. März im Abendprogramm der ARD.

Höchstwert im Hause Zimmermann: drei Meerschweinchen, 27 Hamster! Bettina Zimmermann wuchs mit zwei älteren Geschwistern in Großburgwedel bei Hannover auf. "Ich bin mit vielen Tieren groß geworden, nicht nur, weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin und Bauernhöfe unsere Abenteuerspielplätze waren", erinnert sich die Schauspielerin im Interview mit dem MDR: "Wir hatten viele Haustiere, von Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen bis Hund." Das führte mitunter zu Kapriolen, wie sich die Schauspielerin in "Riverboat" erinnerte. Als sich jedes Kind ein Haustier wünschen durfte, bekam sie ein Meerschweinchen und ihre Geschwister je einen Hamster. Was keiner wusste: Zwei der Tiere hatten bereits Nachwuchs im Leib. Das Ende vom Lied: "Wir hatten drei Meerschweinchen und 27 Hamster im Haus", so Zimmermann lachend. "Eigentlich wollte meine ältere Schwester Tierärztin werden und ich habe ihr als Jüngste assistiert", erzählte die Schauspielerin in einem Interview mit "Bunte". Jetzt ist sie, zumindest im Fernsehen, selbst zur Veterinärin aufgestiegen.

Mit Modeln verdiente sich Bettina Zimmermann ihre Schauspielausbildung Ihr Traumberuf war indes von klein auf die Schauspielerei. Nach dem Abitur in Hannover arbeitete Bettina Zimmermann als Model und verdiente sich damit das Geld für eine private Schauspielausbildung in Hamburg. Nach Engagements für Werbespots, unter anderem für Vodafone, Lycos und WMF erhielt sie im Jahr 1998 ihre erste Rolle in der Kinoproduktion "Fisimatenten". Von da an war sie in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, zum Beispiel in Filmen wie "Mondscheintarif", "Erkan & Stefan gegen die Mächte der Finsternis", "Die Luftbrücke" oder dem mehrfach ausgezeichneten "2030 - Aufstand der Alten". Seit 2015 spielt sie die Staatsanwältin Claudia Strauss in der Krimiserie "Ein Fall für Zwei". Zwei Filme mit Bettina Zimmermann sind aktuell im kostenlosen Stream auf Joyn abrufbar: die Komödie "Kinderüberraschung" aus dem Jahr 2018 sowie der Thriller "Die Verführung - Das fremde Mädchen" aus dem Jahr 2010.

Werbespots mit Jürgen Klopp, YouTube-Videos mit Kai Wiesinger Zwischen 2015 und 2018 war die gefragte Darstellerin in mehreren Opel-Werbespots zu sehen. Darin liefert sie sich witzige Dialoge mit Fußballtrainer Jürgen Klopp. Humor ist ihr ohnehin sehr wichtig, wie sie 2017 in einem Interview mit "Alsterkinder" sagte. Am meisten könne sie über sich selbst lachen. "Am Ende eines arbeitsintensiven Tages verwechsle ich gern Buchstaben." Da kämen dann Sätze heraus wie "Entschuldigung, darf ich mal machen, was Sie da fragen?". "Dadurch entstehen komische Situationen und ich lache da sehr gern über mich." Humor spielt auch in den Videos eine große Rolle, die Bettina Zimmermann mit ihrem Partner Kai Wiesinger (59) dreht. Die beiden sind seit 2014 offiziell ein Paar und drehen regelmäßig Beiträge für ihre eigene Webserie "Bei aller Liebe". Die Intention, ihren Kindern später ernsthafte Gedanken zum Leben zu hinterlassen, wird darin häufig durch unfreiwillige Komik und Diskussionen torpediert.

Gewusst? Bettina Zimmermann ist Synästhetikerin Im richtigen Leben führen Zimmermann und Wiesinger eine weitgehend harmonische Beziehung. In "Riverboat" verriet die Schauspielerin allerdings, worin die beiden völlig konträr seien: Zahlen. Das hängt unter anderem mit einer angeborenen Besonderheit zusammen. "Ich sehe Zahlen farbig", sagt sie. Eine 2 sei für sie etwa gelborange, eine 3 blau, auch wenn sie schwarz geschrieben sind. Der Fachbegriff lautet: Sie ist Synästhetikerin. Das führe zu einem besonderen Verhältnis zu Ziffern. "Zahlen beruhigen mich", erklärte sie. "Ich liebe Zahlen, mache zur Entspannung auch gerne Zahlenrätsel. Zum Graus von meinem Mann: Der hasst Zahlen."