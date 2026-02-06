Straßenkarneval im TV Düsseldorf, Köln, Mainz und Co.: Hier siehst du die Karnevalsumzüge 2026 in TV und Livestream Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Ein närrisches Muss in Mainz: Kein Rosenmontagsumzug ohne die typischen "Schwellköppe". Das Fernsehen ist - natürlich - live dabei. Bild: SWR/Tobias Mühlenbeck

Am Rosenmontag treiben es die Narren in Düsseldorf, Köln und Mainz wieder besonders bunt - die Karnevalsumzüge dort sind legendär. Bereits am Wochenende davor warten weitere Highlights. Wo, wann und wie du die Umzüge live von zu Hause aus verfolgen kannst.

Nach den großen Karnevalssitzungen (hier alle Infos zu den Livestreams) zieht es die Narren des Landes traditionell auf die Straßen. Spätestens am Rosenmontag brennt die Luft vor guter Laune, wenn bei den großen Straßenumzügen in Düsseldorf, Köln und Mainz die Musik- und Tanzgruppen durch die Straßen ziehen und die Kamelle wieder tonnenweise durch die Luft fliegen. Die "großen Drei" beherrschen auch das Fernsehbild, denn am Rosenmontag, 16. Februar 2026, wird im Ersten und in den Dritten Programmen der ARD wieder stundenlang von den Faschingsumzügen berichtet - da kriegt sogar die Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele (im ZDF) Konkurrenz. Aber nicht nur im Westen treiben es die Narren toll. Schon am Sonntag geht's etwas östlicher und viel nördlicher kunterbunt zur Sache.

Fastnachtssonntag 2026: Endspurt zum Karneval in Frankfurt und Braunschweig Der Faschingsendspurt auf den Straßen wird bereits am Sonntag, 15. Februar 2026, in Frankfurt und Braunschweig eingeläutet.

Frankfurter Fastnachtszug Ab 13:15 Uhr, HR Der Zug des größten hessischen Straßenumzugs, gestaltet von 90 teilnehmenden Vereinen, wird sich zwar erst um 12:21 Uhr am Untermainkai in Bewegung setzen. Bereits ab 11 Uhr bringt aber eine "Vor dem Zug"-Party am Römerberg die Narren auf Betriebstemperatur. Dort endet der Zug nach einer Strecke von 3,5 Kilometern auch wieder. Die Live-Übertragung des Hessischen Rundfunks beginnt um 13:15 Uhr. Es moderieren Roberto Cappellutti und Axel Heilmann. Zugreporterin ist Sonya Kraus.

Sonntag, 15.02. 13:15 Uhr • Der große Frankfurter Fastnachtszug

"Schoduvel" in Braunschweig Ab 13 Uhr, NDR Närrische 333 Kilometer nördlich von Frankfurt geht's am Karnevalssonntag in Braunschweig um 12:40 Uhr auf dem Europaplatz los. Der "Schoduvel" findet schon zum 48. Mal statt, diesmal unter dem Motto "Der Schoduvel kommt mit voller Macht, die Sicherheit hält alles sacht". Nach Veranstalterangaben ist der "Schoduvel" - das Wort stammt aus dem Norddeutschen und bedeutet "Scheuch den Teufel" - der viertgrößte Karnevalsumzug Deutschlands. 130 Motivwagen werden erwartet und 30 Tonnen Süßigkeiten werden auf die Narren am Straßenrand regnen. Der NDR überträgt ab 13 Uhr rund drei Stunden lang live. Britta von Lucke und André Ehlers moderieren.

"Montenegro" in Ortenberg Wenn sich in Frankfurt und Braunschweig noch die Gruppen aufstellen, läuft ein Fasent-Kleinod schon auf Hochtouren. Im Badischen findet der "Montenegro"-Fasching im Herzen des Dorfes Ortenberg (bei Offenburg) statt. Dort gibt es keinen Umzug im herkömmlichen Sinn, da rotieren die Narren zwischen den Buden, denn eigentlich handelt es sich um einen "Johrmärkt", der zum 59. Mal stattfindet. Der Dorffasching mit Fissemadente, Winbrünzler, Illwedritsche-Kelle und vor allem etlichen Weinausschank-Ständen ist längst über die Grenzen zum Kult-Event geworden. Ortenberg hat 3.500 Einwohner, die sich zu "Montenegro" multiplizieren. Es kommen sogar Narren aus Freiburg, Stuttgart, Frankfurt und dem nahen Frankreich. Das Fernsehen ist hier nicht live dabei, möglich sind jedoch Kurzberichte in den Magazinen des SWR.

Düsseldorf, Köln, Mainz: Die drei großen Live-Übertragungen am Rosenmontag im Ersten Der Rosenmontag, 16. Februar, steht im Ersten unter dem Motto "Helau und Alaaf!". Von ca. 12 bis 17 Uhr wird live von den drei großen Umzügen aus Mainz (12:10 bis 14 Uhr), Köln (14 bis 15:30 Uhr) und Düsseldorf (15:30 bis 17 Uhr) berichtet. Die regionalen Programme sind ebenfalls live vor Ort.

Montag, 16.02. 14:00 Uhr • Rosenmontagszug Köln 2026
Montag, 16.02. 15:30 Uhr • Düsseldorf Helau 2026 - Mer bliewe bunt - ejal wat kütt!

Rosenmontagszug Mainz 2026 Ab 12:10 Uhr, Das Erste und SWR/SR Um Punkt 11:11 Uhr zuckelt der Zug mit über 10.000 aktiven Teilnehmer:innen - darunter Fastnachtsvereine, politische Motivwagen, die berühmten Schwellköpp, Musikzüge, Fahnenträger und Garden - los. Die Strecke führt über sieben Kilometer von der Mainzer Neustadt und durch die Innenstadt bis in den Bereich rund um den Mainzer Dom. Anlässlich des Jubiläums der Mainzer Hofsänger lautet das Motto diesmal: "Die Hofsänger im Gold'nen Mainz - seit 100 Jahr'n die Nummer 1". Der Zug, der seinen Ursprung im Jahr 1838 hat, wird im Dritten des SWR in Rheinland-Pfalz in voller Länge übertragen. Es moderieren Patricia Küll und Florian Sitte vom Mainzer Carneval Club (MCC), Reporter "uff de Gass" sind der Mainzer Comedian Sven Hieronymus und SWR-Reporterin Sarah Wilk.

Rosenmontagszug aus Köln 2026 Ab 9:30 Uhr, WDR

Ab 14 Uhr, Das Erste Ab 14 Uhr sendet die ARD aus Köln, aber in der Domstadt geht es schon um 10 Uhr los. Unter dem Motto "Alaaf - Mer dun et för Kölle!" startet der "Zoch" am Chlodwigplatz in der Südstadt und führt dann mit etwa 12.000 Teilnehmer:innen als närrischer Lindwurm bis zur Gregorius-Maurus-Straße (ehem. Mohrenstraße). Auf dem Weg verteilen die Karnevalisten etwa 300 Tonnen Süßigkeiten und Kamelle, 300.000 Strüßjer (Blumensträuße) und viele andere Präsente. Der WDR überträgt den Ausnahmezustand in Köln um 9:30 Uhr wie gewohnt in bewährter Besetzung: Thorsten Schorn und Monika Salchert kommentieren das närrische Spektakel im Ersten. Für Stimmungsbilder sorgt Komiker und Schauspieler Martin Klempnow, der als Reporter mitten im bunten Publikum unterwegs ist.

Rosenmontagszug aus Düsseldorf 2026 Ab 15:30 Uhr, Das Erste

Ab 15:45 Uhr, WDR Fast 11.000 Menschen, 3.800 auf den über 120 Wagen und etwa 6.800 in Fußgruppen (darunter 30 Blaskapellen), mobilisiert der Umzug in Düsseldorf. Los geht's unter dem Motto "Mer Bliewe Bunt - Ejal Wat Kütt!" um 12:22 Uhr in der Corneliusstraße. Am Bilker Bahnhof wird er später aufgelöst. Der Zug gilt als der politischste des Landes und macht seit über 200 Jahren auch regelmäßig über Deutschland hinaus Schlagzeilen. Vor allem wegen der bissigen Motivwagen des berühmten Wagenbauers Jacques Tilly. Seine überlebensgroßen, satirisch zugespitzten Figuren nehmen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ins Visier, oft mit internationaler Resonanz. Zuletzt wurde im Dezember bekannt, dass ein russisches Gericht ein Strafverfahren gegen den Karnevalsprofi Tilly eingeleitet haben soll. Die ARD-Übertragung dauert 1,5 Stunden, im WDR (ab 15:45 Uhr) wird doppelt so lange gesendet.