Der ORF hat die umstrittene "Thema Spezial"-Ausgabe über Natascha Kampusch "vorerst" aus dem Programm genommen. Das teilte der Sender nun mit.

Der ORF wird einen umstrittenen Beitrag über Natascha Kampusch (38) vorerst nicht zeigen. Die für Montagabend geplante Sendung sei zunächst aus dem Programm genommen worden, heißt es unter anderem bei " orf.at ". Der Grund dafür seien "unterschiedliche Auffassungen betreffend die Persönlichkeitsrechte von Natascha Kampusch", so der Sender. Man wolle sich "Zeit für eine entsprechende finale Abklärung geben".

Opferhilfe begrüßt Entscheidung des ORF

Die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring begrüßte dem Bericht zufolge diese Entscheidung. Als Opferhilfeeinrichtung habe man im Vorfeld dem ORF seine Bedenken hinsichtlich der Ausstrahlung deutlich gemacht und rechtliche Schritte zur Prüfung eingeleitet, gab der Weiße Ring demnach bekannt. Mediale Aufmerksamkeit könne für Betroffene sehr belastend sein und unabsehbare Konsequenzen mit sich ziehen. Gleichzeitig wies die Organisation darauf hin, dass bereits durch die Vorberichterstattung ein erheblicher Schaden entstanden sei.

Die Dokumentation, in der offenbar auch Kampuschs Familie zu Wort kommt, war zuvor für den 16. März unter dem Titel "Natascha Kampusch - Gefangen in Freiheit" im ORF 2 angekündigt worden. In dem 95-minütigen "Thema-Spezial" wolle Journalist Christoph Feurstein das Schicksal des Entführungsopfers vom Tag ihres Verschwindens am 2. März 1998 bis in die Gegenwart nachzeichnen, hieß es vorab über den TV-Beitrag.