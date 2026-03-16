Leonardo DiCaprio hält sein Privatleben normalerweise weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Umso überraschender war nun sein gemeinsamer Pärchen-Auftritt mit Freundin Vittoria bei der 98. OSCAR®-Verleihung.

Dieses Jahr ohne Mama bei den Academy Awards

Sie liefen zwar nicht gemeinsam über den Red Carpet, saßen im Publikum aber direkt nebeneinander: Leonardo DiCaprio und Freundin Vittoria Ceretti.

Der gemeinsame Pärchen-Auftritt gilt als echte Seltenheit. Normalerweise bringt Leo zu den Academy Awards gerne seine Mutter Irmelin Indenbirken mit. Umso überraschender ist es, dass er dieses Jahr zusammen mit seiner Freundin, dem italienischen Model Vittoria Ceretti, erschien.

Hier siehst du die beiden zusammen im Publikum: