Neue Doku
"Zwischen Meer und Maloche" startet: Designerin Sarah Kern wechselt das Haifischbecken
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Ex-Model und Designerin Sarah Kern will jetzt als Immobilienmaklerin richtig durchstarten und sich im hart umkämpften Luxussegment auf Malta, Zypern und Mallorca durchsetzen. Die neue Staffel der Doku-Soap "Zwischen Meer und Maloche" begleitet die Ex-Frau von Modemacher Otto Kern in ihrem neuen Business.
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Sarah Kern lebt seit mehreren Jahren auf Malta - gemeinsam mit ihrem Sohn, Hund und Papagei. Nach einer Privatinsolvenz ist ihr neuer Job eine Überlebensstrategie, die über ihre Zukunft und die ihres Sohnes entscheidet. "Dann guckst du jeden Morgen auf deinen Kontostand - 3,50 Euro … das macht was mit dir."
Ihr Ziel ist klar: Sie will nie wieder im Minus sein. Um im Immobiliengeschäft Fuß zu fassen, geht die 58-Jährige neue Wege und setzt auch auf Social Media. Aber der Druck ist hoch, jeder Verkauf zählt. Gelingt ihr der Durchbruch? "Viele kennen mich vielleicht noch als Fashion Queen. Ich bin jetzt in einem anderen Haifischbecken tätig - der Immobilienbranche."
Verfolge das Abenteuer "Zwischen Meer und Maloche" auf Joyn
Außerdem bei "Zwischen Meer und Maloche"
Der "König von Lloret de Mar" Don Francis und seine Frau "Eichhörnchen" auf Mallorca, Gastronom Rainbow Rüdiger auf Gran Canaria, die Malle-Schlager-Wirte Krümel und Dani, die Karnevalfans Adi und Melli mit ihrer Kölschen Kneipe an der Costa Blanca und die fünfköpfige Familie Linko, die nach Guardamar auswandern und einen Schönheitssalon eröffnen wollen.
Verpasse nicht die neue Doku-Reihe "Zwischen Meer und Maloche", die ab dem 12. April immer sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn läuft. Im Anschluss startet um 21:15 Uhr auch eine neue Staffel von "Yes we camp!".
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