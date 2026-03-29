Neben Brendan Fraser "Die Mumie 4": Auch John Hannah kehrt für das Film-Revival zurück Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von spot on news Brendan Fraser (li.) und John Hannah werden auch im "Die Mumie"-Remake gemeinsam vor der Kamera stehen (Bild: 1999). Bild: imago/United Archives

Fast 20 Jahre nach dem letzten Teil kehrt John Hannah als tollpatschiger Jonathan Carnahan zu "Die Mumie" zurück. Universal Pictures bestätigt: Der vierte Film kommt 2028 - mit dem gesamten Originalcast.

Er war der komödiantische Herzschlag der Trilogie - und jetzt ist er wieder da. Universal Pictures hat laut "Entertainment Weekly" bestätigt, dass auch John Hannah (63) für den vierten Teil von "Die Mumie" zurückkehren wird.

Schauspieler John Hannah Bild: Imago Images / Mary Evans

Der schottische Schauspieler, der in allen drei Originalfilmen den charmant-chaotischen Jonathan Carnahan verkörperte, stößt damit zum Ensemble des 2028 geplanten Kinostarts. Bereits zuvor war die frohe Kunde für alle Fans der Abenteuerreihe verkündet worden, dass Brendan Fraser (57) und Rachel Weisz (56) ihre alten Rollen wiederaufnehmen werden. Fraser, inzwischen dank "The Whale" zum Oscar®-Preisträger aufgestiegen, spielte in allen drei Teilen den amerikanischen Schatzsucher Rick O'Connell. Weisz, ebenfalls mit einem Academy Award ausgezeichnet, gab in den ersten beiden Filmen die Bibliothekarin und Ägyptologin Evelyn - Jonathans Schwester -, bevor Maria Bello (58) diese Rolle im dritten Teil "Das Grabmal des Drachenkaisers" übernahm.

So begann die Saga mit Brendan Frasier Film ansehen Abenteuer Die Mumie Verfügbar auf Joyn 119:55 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Witz saß - aber der Weg war steinig Dabei verlief Hannahs Einstieg in die Welt der Mumien alles andere als reibungslos. Gegenüber "Entertainment Weekly" erinnerte sich der gebürtige Dundeer 2021 offen an seine anfängliche Verunsicherung: "Ich hatte anfangs echte Probleme mit 'Die Mumie'. Ich dachte mir: 'Ich verstehe nicht, was ich hier eigentlich tue!'" Filmemacher Steve Sommers habe ihm daraufhin als Regieanweisung schlichtweg gegeben, "im Hintergrund herumzualbern" und zu improvisieren. Das Ergebnis dieser spontanen Herangehensweise überzeugte letztlich Millionen Zuschauer weltweit. Der 1999er Blockbuster spielte 422,5 Millionen US-Dollar ein und zog zwei erfolgreiche Fortsetzungen nach sich. Hannah, der zuvor vor allem durch romantische Rollen in "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" und "Sie liebt ihn - sie liebt ihn nicht" bekannt geworden war, bewies damit eine komödiantische Ader, die dem Franchise sein unverwechselbares Tempo gab.

Auffrischung gefällig? So endete der dritte Ableger Film ansehen Abenteuer Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers Verfügbar auf Joyn 107:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Neue Regisseure mit großem Ehrgeiz Hinter der Kamera übernehmen für den vierten Teil Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, bekannt unter ihrem Regiepseudonym Radio Silence. Das Duo, das zuletzt mit "Ready or Not" und dem "Scream"-Comeback für Aufsehen sorgte, bezeichnete das Projekt gegenüber "Entertainment Weekly" als "Traumprojekt". Gillett schwärmte Anfang März über das neue Drehbuch:

Es ist wirklich, wirklich schön und gruselig und episch - einfach großartig. Regisseur Tyler Gillett

Wann genau die Dreharbeiten beginnen und welche weiteren Castmitglieder noch dazustoßen, ist bislang nicht bekannt. Fest steht aber: Das Wiedersehen mit Jonathan Carnahan und seiner unverwüstlichen Familie wird 2028 auf der Leinwand stattfinden.