Besser als jedes Osternest! Im April steckt Joyn wieder voller bunter Überraschungen Veröffentlicht: Vor 21 Minuten von Sabine Rodenbäck Schalte ein, um diese Highlights nicht zu verpassen. Bild: IMAGO / Landmark Media, IMAGO / Capital Pictures, SAT.1/Nadine Rupp

Moment mal! Geniale Filme, spannende Serien - und alles liegt offen im Stream. Hat der Hase etwa Joyn vergessen? Dabei hat der Monat so viele Highlights zu bieten!

Ostern ist Family-Time Alle Schoko-Eier versteckt? Dann ab auf die Couch! Jetzt warten jede Menge Abenteuer.

"Kung Fu Panda 4" Kung Fu Panda 4 bald im Free-TV und auf Joyn. Bild: IMAGO/Landmark Media

In den ersten drei Teilen wurde aus Po, dem tollpatschigen Panda, ein Kung-Fu-Meister und Drachenkrieger. Die Welt retten? Seine leichteste Aufgabe. Nachdem Tai Lung, Lord Shen und Kai besiegt sind, hat Meister Shifu nun die nächste Mission für Po: Er soll sein Dasein als Drachenkrieger aufgeben und in den Rang eines spirituellen Führers aufsteigen. Doch der beleibte Panda hat auf diesen Karrieresprung so gar keine Lust. Als ein fieses Chamäleon auftaucht und die Tricks seiner schlimmsten Gegner klaut, ist klar: Po muss handeln. Unterstützung bekommt er von Zhen, einer cleveren Füchsin, die er beim Klauen erwischt hat. Sie liefert Infos über den Bösewicht und möchte im Gegenzug ihre Freiheit. Gemeinsam stolpern sie durch Juniper City, geraten in eine Verfolgungsjagd mit den Stadtwachen, und stehen dann vor dem echten Problem: Wie besiegt man jemanden, der jede Kampftechnik kopieren und jede Gestalt annehmen kann? "Kung Fu Panda 4" ab 1. April auf Joyn und am Ostersonntag, 5. April, um 20:15 Uhr in der Free-TV-Premiere in SAT.1.

"Hui Buh - Das Schlossgespenst" und "Hui Buh und das Hexenschloss" Ostern steht im Zeichen der Wiederauferstehung. Ein Gespenst passt da ganz gut. In "Hui Buh - Das Schlossgespenst" genießt Hui Buh sein stilles Dasein auf Schloss Burgeck zwischen knarrenden Dielen und staubigen Erinnerungen. Doch die Ruhe ist vorbei, als König Julius der 111. (Christoph Maria Herbst) samt Hochzeitsplänen mit Leonora (Heike Makatsch) einzieht. Hui Buh versucht, den royalen Eindringling zu vertreiben und zündet dabei aus Versehen seine eigene Spuklizenz ab. Plötzlich steht er ohne Amt da. Die einzige Rettung: mit dem ungeliebten König gemeinsame Sache machen. In diesem Abenteuer zwischen Krone und Kettenrasseln halten selbst die Geister der Vergangenheit nicht still: Hans Clarin, die legendäre Stimme aus den originalen Hörspielen, taucht in einer Nebenrolle als Nachtwächter auf. In "Hui Buh und das Hexenschloss" ist die Stimmung auf Schloss Burgeck im Keller.

König Julius wurde von seiner Frau verlassen und leidet. Plötzlich steht Hui Buhs Hexen-Nichte vor der Tür und braucht Hilfe. Ihre Mutter wurde von der finsteren Hexe Erla entführt. Ophelia ist im Besitz des mächtigen Zauberbuchs Necronomicon und genau darauf hat es Erla abgesehen. News für Fans: Es wird einen dritten "Hui Buh"-Film geben, diesmal allerdings nicht als Real-, sondern als Animationsfilm. "Hui Buh und der Fluch des Dschinn" soll 2028 in die Kinos kommen. "Hui Buh und das Hexenschloss" am Ostersamstag, 4. April, um 20:15 Uhr in Kabel eins und im Joyn-Livestream, "Hui Buh: Das Schlossgespenst" am Ostermontag, 6. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und vom 6. bis 13. April jederzeit auf Joyn anschauen.

Noch mehr Filme für große und kleine Hasen Von "Madagascar" über "Sing" und "Peter Hase" bis "Percy Jackson - Diebe im Olymp": Erst diese Filme färben das Fest knallig bunt. Wer es ein bisschen schräg-düster mag, taucht mit "Lemony Snicket - Rätselhafte Ereignisse" in ein herrlich schräges Abenteuer ein. Angekündigt als unerfreuliche Geschichte ohne glücklichen Anfang und Ende mit einer wenig beglückenden Mitte, finden vor allem ältere Kinder mit einem Sinn für schwarzen Humor Spaß an der Gruselkomödie mit Jim Carrey.



Die Sendetermine im TV: "Peter Hase" am Karfreitag, 3. April, 8:50 Uhr, "Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker" im Anschluss um 10:35 Uhr. "Madagascar" am Karfreitag um 14:30 Uhr und Ostersonntag um 11:55 Uhr. "Madagascar 2" am Karfreitag um 16:10 Uhr. "Percy Jackson - Diebe im Olymp" am Ostersonntag um 15:20 Uhr und Ostermontag um 10:30 Uhr. "Lemony Snicket - Rätselhafte Ereignisse" am Ostermontag um 12:40 Uhr. Alle Filme laufen in SAT.1.

Ohren (und Augen) auf: It's "Superhero Monday"! Am Ostermontag steht selbst Spiderman früh auf. Schließlich widmet ProSieben diesen Tag den Superhelden.

"Black Widow" In "Black Widow" spielt Scarlett Johansson die Hauptrolle. Bild: Marvel Studios 2021. All Rights Reserved. / Jay Maidment

Die Pfoten müde, der Korb leer, das Sofa ruft. Statt Möhren gibt es Marvel. ProSieben nutzt den Ostermontag für einen "Superhero Monday". Los geht es mit "Black Widow". Kein klassischer Superhelden-Film, sondern eher ein Spionagethriller mit mehr Bodenhaftung als Bombast. "Red Room" nennt sich das russische Programm, das Mädchen zu Auftragskillerinnen ausbildet. Natascha (Scarlett Johansson) ist eine von ihnen. Gemeinsam mit ihrer Ersatzfamilie versucht sie, den "Red Room" endgültig zu zerschlagen.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" "Doctor Strange" läuft am Ostermontag im Free-TV. Bild: Imago Images / Capital Pictures

Nach "WandaVision" und "No Way Home" hat das MCU das Multiversum geöffnet und in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" wird klar, was das bedeutet. Sam Raimi inszeniert das als düsteren Horrortrip, ungewöhnlich rau für Marvel. Wanda Maximoff hat in einer Parallelwelt Versionen ihrer verlorenen Kinder entdeckt und will zu ihnen, koste es, was es wolle. Im Weg steht ihr America Chavez, ein Teenager mit der einzigartigen Fähigkeit, zwischen Universen zu springen. Doctor Strange stellt sich Wanda entgegen - und gerät an seine Grenzen.

"Thor: Love and Thunder" Chris Hemsworth in seiner legendären Rolle als Thor. Bild: IMAGO/Capital Pictures

Nach dem Horrortrip durch das Multiversum schaltet "Thor: Love and Thunder" einen Gang zurück. Taika Waititis zweiter Thor-Film nach "Ragnarok" folgt dem Gott des Donners Thor (Chris Hemsworth), der seine große Liebe Jane Foster (Natalie Portman) wiedersieht. Können sie sich vor dem rachsüchtigen Gorr (Christian Bale) retten, der beschließt, alle Götter zu vernichten?

"Guardians of the Galaxy Vol. 2" Gamora (Zoë Saldaña, links), Nebula (Karen Gillian, zweite von links), Rocket (Stimme von Bradley Cooper, rechts) und Drax (Dave Bautista, zweiter von rechts) helfen Quill (Chris Pratt, Mitte) damit, mit dessen Vaterproblemen fertig zu werden. Bild: picture alliance/AP Photo

Im zweiten "Guardians"-Teil, "Guardians of the Galaxy Vol. 2", geht es um Yondus Vater‑Sohn‑Beziehung und Egos düstere Wahrheit. Zwei Monate nach ihrem ersten Abenteuer kehren die Guardians in eine Welt voller Raketen und schräger Beats zurück. Sternschnuppe Star‑Lord trifft auf seinen übermächtigen Vater Ego, während Rocket heimlich einige Energiezellen stiehlt und damit eine gnadenlose Jagd der Sovereigns auf die Mannschaft auslöst.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3" Das neueste Abenteuer der Guardians. Bild: IMAGO/Capital Pictures

Im Anschluss folgt das Finale der Trilogie und der Höhepunkt des "Superhero Monday": "Guardians of the Galaxy Vol. 3". Die Guardians leben auf Knowhere, doch die Stimmung ist angespannt: Peter leidet darunter, dass Gamora sich nicht mehr an ihn erinnert. Plötzlich greift Adam Warlock an, ein mächtiger Kämpfer der Sovereigns, und verletzt Rocket schwer. Zwar kann Nebula ihn vertreiben, aber Rocket schwebt in Lebensgefahr. Das Problem: Eine eingebaute Sperre von Orgocorp verhindert jede Behandlung. Deshalb fassen die Guardians einen Plan: Sie wollen zur Orgosphäre reisen, um einen Code zu finden und Rocket zu retten. Frühaufsteher können den "Superhero Monday" am Ostermontag, 6. April, schon um 7:15 Uhr mit "Spider-Man: Across the Spider-Verse" beginnen. Danach folgen "Black Widow" um 10:05 Uhr, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" um 12:40 Uhr, "Thor: Love and Thunder" um 15:05 Uhr, "Guardians of the Galaxy Vol. 2" um 17:35 und "Guardians of the Galaxy Vol. 3" um 20.15 Uhr als Free-TV-Premiere auf ProSieben sehen. Außerdem alle Filme außer "Spider-Man" eine Woche im Stream von Joyn.

"Super Mario Bros." Film ansehen Animation Der Super Mario Bros. Film Verfügbar auf Joyn 88:53 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Bevor mit "Der Super Mario Galaxy Film", die Fortsetzung des Animationshits "Super Mario Bros." (2023) am 1. April 2026 in die Kinos kommt, hüpfen die Klempner-Brüder Mario und Luigi nochmal über den Bildschirm. Durch eine mysteriöse Röhre werden sie in eine andere Welt gesogen. Luigi landet im düsteren Königreich von Bowser, Mario im farbenfrohen Pilzkönigreich bei Prinzessin Peach. Bowser will das Land der Toads erobern und Peach zur Heirat zwingen, während Mario verzweifelt versucht, seinen Bro zu retten. Unterwegs begegnen sie Donkey Kong und weiteren Figuren aus den Spielen. Mit rund 1,36 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis entwickelte sich der Animationsfilm zu einem gigantischen Kinoerfolg. Die Synchronstimmen in der US-Version sind prominent besetzt: Chris Pratt spricht Mario, Anya Taylor-Joy Prinzessin Peach, Charlie Day Luigi und Jack Black leiht Bowser seine Stimme. "Super Mario Bros." noch bis 24. April auf Joyn.

Schlag auf Schlag geht's weiter: "Creed" löst "Rocky" ab Rocky Balboa (Sylvester Stallone) gibt den Staffelstab an Creed (Michael B. Jordan) weiter. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | face to face

Vom Underdog aus Philadelphia zur nächsten Generation im Ring: Im April bringt Joyn die komplette "Rocky"-Saga zurück, inklusive der "Creed"-Filme. 1976 schickt Sylvester Stallone als Rocky Balboa einen kleinen Clubboxer aus Philadelphia in den Ring und landet mit Rocky einen Volltreffer. Der Film gewinnt drei Oscars, darunter "Bester Film", und macht die Underdog-Geschichte weltberühmt. Es folgen Fortsetzungen wie Rocky II, Rocky III und Rocky IV. Fun Fact: Stallone schrieb das Drehbuch selbst in wenigen Tagen und bestand darauf, die Hauptrolle zu spielen. 2015 startet "Creed" und führt die Geschichte konsequent weiter. Im Zentrum steht Adonis Creed (Michael B. Jordan), der Sohn von Rocky-Rivale Apollo Creed. Rocky selbst wird vom Kämpfer zum Trainer und Mentor. Ein Generationenwechsel, bei dem die Handschuhe weitergereicht werden. Mit "Creed II" und "Creed III" setzt sich die Reihe fort. Vom ersten Gong bis zum letzten Schlag zeigt Joyn im April alle Teile im Stream.

Schnüffler, Serienkiller, Streifenpolizisten: Neue Serien im April Rex ist der berühmteste Vierbeiner des deutschen Fernsehens. Bex die härteste Profilerin im Stream. Und Jake Peralta der lustigste Cop, den New York je hatte. Bereit für die Serien auf Joyn?

"Kommissar Rex" Maximilian Brückner spielt neben Schäferhund Rex die Hauptrolle in den neuen "Kommissar Rex"-Filmen. Bild: SAT.1/ORF/Petro Domenigg

Bombenfund am Stephansdom? Da muss ein echter Schnüffler ran. Der wohl berühmteste Ermittler mit Schnauze nimmt wieder die Spur auf und bekommt mit Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) einen neuen Partner an die Seite. Gemeinsam beweisen die Wiener, dass gute Polizeiarbeit manchmal einfach eine feine Nase braucht. 1994 startete die SAT.1-Serie und wurde zum Mega-Erfolg. Mehr als 30 Jahre, 214 Folgen, 18 Staffeln, vier Kommissare und sechs Schäferhunde später startet nun die Neuauflage mit sechs Folgen in Spielfilmlänge. Ab Montag, 13. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Alle Folgen der bisherigen Staffeln von "Kommissar Rex" sind kostenlos auf Joyn abrufbar.

"The Hunting Party" Mit dieser Serie meldet sich "Manifest"-Star Melissa Roxburgh in einer neuen Hauptrolle zurück. Sie spielt die ehemalige FBI-Profilerin Rebecca "Bex" Henderson, die nach ihrer Entlassung überraschend reaktiviert wird, um einen entflohenen Serienkiller zu jagen. Schnell entpuppt sich der Fall als komplex: In einem abgelegenen Raketensilo hatte die Regierung heimlich das Gefängnis "The Pit" eingerichtet. Hier saßen Serienkiller ein, die offiziell längst als tot galten. Dank einer mysteriösen Explosion sind die Täter:innen auf der Flucht. Gemeinsam mit einem kleinen, spezialisierten Team nimmt Bex die Verfolgung auf und stößt dabei Schritt für Schritt auf die Wahrheit hinter "The Pit". In zehn Episoden ist die "Hunting Party" noch nicht vorbei. Im Januar startete auf NBC die zweite Staffel in den USA .



Die erste Staffel siehst du ab Dienstag, 21. April, auf Joyn.

"Brooklyn Nine-Nine" Chaos, Kontrolle, Coolness: Ein typischer Tag im Revier von "Brooklyn Nine-Nine". Bild: Imago Images / Everett Collection