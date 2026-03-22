Lust auf einen Rewatch? Die ultimative 1990er-Playlist: Warum diese Serien bis heute Hits sind Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sabine Rodenbäck "Charmed", "Sabrina" und und und: Die 90er Jahre haben so viele gute Serien hervorgebracht, die auch heute noch total sehenswert sind. Bild: Dukhanina Ekaterina_stock.adobe.com; picture alliance / Everett Collection | -; picture alliance/United Archives | IFTN; Illustrate Hub_stock.come.com

"Friends", "Beverly Hills, 90210" und "Sex and the City" gaben den Ton an, lange bevor es Instagram gab. Look und Lifestyle kamen in den 1990er-Jahren aus dem Fernseher. Diese Serien fingen das Lebensgefühl ihrer Zeit ein und gaben ihm ihren eigenen Sound.

Serien der 1990er: Mentalität eines Jahrzehnts Sie lieferten die Blaupause für eine ganze Generation. Teenager wollten aussehen wie Brenda, Kelly und Donna aus "Beverly Hills, 90210", mit Freund:innen auf Sofas sitzen und stundenlang über Liebe reden. Die "BRAVO" sezierte Carries Dating-Regeln aus "Sex and the City", Fans rätselten über Laura Palmers Geheimnisse in "Twin Peaks", und auf Schulhöfen wurde diskutiert, ob Mulder aus "Akte X" mit seinen Alien-Theorien recht haben könnte. Fernsehen prägte Mode, Gespräche und neue Rollenbilder. Wer einschaltete, wusste, worüber alle sprachen. Diese Serien machten die 90er-Jahre zu einem Kult-Jahrzehnt.

"Beverly Hills, 90210" Brenda, Brandon, Dylan und Kelly waren die Role Models aller Teenager. Zwischen 1990 und 2000 inspirierte "Beverly Hills, 90210", indem die Serie zeigte, wie sich Rich Kids kleideten, liebten, stritten und versöhnten. Ganz nebenbei gab sie auch vor, welche Frisuren in den Salons von Los Angeles bis Fulda plötzlich gefragt waren. Und so flimmerten am Samstag um 18:45 die ausladenden TV-Apparate, damit man am Montag in der Schule up-to-date war.



Die Zwillinge Brandon und Brenda Walsh ziehen aus dem bodenständigen Minnesota in eine der wohlhabendsten Gegenden Kaliforniens. Brenda (Shannen Doherty) verliebt sich sofort in Dylan McKay (Luke Perry), den reichen Einzelgänger mit Hang zur Melancholie. Zwei Staffeln sind die beiden das Traumpaar der High School. Als Brenda einen Sommer in Paris verbringt, kommen sich Dylan und ihre beste Freundin Kelly (Jennie Garth) näher. Richtig kompliziert wird es, als Brandon und Kelly Gefühle füreinander entdecken. Nach zehn Staffeln und diversen weiteren Liebeleien gab's zumindest nach 293 Episoden ein Happy End für Donna (Tori Spelling) und David (Brian Austin Green) und Kelly und Dylan.

"Friends" Mindestens so hip wie der stark gestufte Blond Bob von Kelly in "Beverly Hills 90210" war der "Friends"-Cut von Jennifer Aniston als Rachel Green. Die Sitcom wurde von 1994 bis 2004 produziert und gilt als eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Aniston war zum Start der Serie 25 Jahre alt und gründete mit ihrer TV-Clique, bestehend aus Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry und Matt LeBlanc, den Mythos der "twentysomethings". Die Figuren arbeiteten in schlecht bezahlten Jobs, verliebten sich in die falschen Menschen und verbrachten einen erstaunlich großen Teil ihres Lebens auf dem Sofa im Café Central Perk. Über zehn Staffeln hielt vor allem die On-off-Beziehung zwischen Rachel und Ross das Publikum bei der Stange.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Ein paar Fakten über den Erfolg von "Friends": Das Serienfinale im Jahr 2004 verfolgten allein in den USA mehr als 52 Millionen Menschen.

In den letzten Staffeln bekamen alle sechs Stars 1 Million Dollar pro Folge, damals ein Rekord im Fernsehen.

Die Comedy lief später in mehr als 100 Ländern und wurde zu einem absoluten Popkultur-Phänomen der 90er-Jahre.

2018 wurden rund 32,6 Milliarden Minuten "Friends" gestreamt, dabei war die Serie damals schon über 20 Jahre alt.

"Charmed" Eine der ersten Mystery-Serien, die Hexenkraft populär machte. Die drei Schwestern Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) und Phoebe (Alyssa Milano) finden nach dem Tod der Großmutter auf dem Dachboden das Buch der Schatten. Ohne zu ahnen, welche Kräfte in ihnen schlummern, liest Phoebe eine Passage daraus vor und aktiviert die magische Verbindung der Schwestern, die in der Serie als "Macht der Drei" bezeichnet wird. Von diesem Moment an verfügt jede von ihnen über eine eigene magische Kraft: Prue kann Gegenstände mit Gedanken bewegen, Piper die Zeit für Menschen und Dinge anhalten, und Phoebe wird von Visionen über zukünftige oder vergangene Ereignisse heimgesucht. Die Halliwell-Schwestern müssen mit ihren Kräften gegen das Böse kämpfen, das in Gestalt böser Dämonen (wie zum Beispiel Julian McMahon als Cola aka Balthasar) überall lauert.



Als US-Medien vermehrt über Konflikte zwischen Shannen Doherty und ihrer Serienkollegin Alyssa Milano berichteten, wurde nach Staffel 3 Dohertys Rolle Prue Halliwell aus der Serie geschrieben. In der Handlung stirbt sie im Staffelfinale. Ab Staffel 4 stößt Paige Matthews, gespielt von Rose McGowan, als neue Schwester zum Cast. Dass Phoebe von der Quelle des Bösen ein Kind erwartet und ein Engel des Schicksals den Verlauf der Geschichte verändern könnte, bringt eine neue Dynamik in die Post-Doherty-Ära der Serie. Bis die Drei in Staffel 9 in Rente gehen und die nächste Generation übernimmt, müssen allerdings noch einige zwielichtige Gestalten besiegt werden.

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"The Simpsons" Politische Institutionen, Konzerne, Religiosität, Medienkultur: Matt Groening und sein Autorenteam nahmen alles aufs Korn und färbten ihre Satire leuchtend gelb. Seit 1989 spiegeln die Simpsons Amerika. Im Februar 2026 lief die 800. Episode. Wer kennt diese Familie nicht? Homer, chronisch überfordert, Angestellter im Atomkraftwerk, dessen Floskel "D'oh" seit 2001 im Oxford English Dictionary steht. Marge, moralisches Rückgrat mit der unerschütterlichen Hochfrisur. Lisa, Wunderkind und Gewissen der Familie. Bart, ewiger Rebell, der mit schlechten Noten und Telefonstreichen bei Moe’s Tavern für Ärger sorgt. Und Baby Maggie, den Mund mit einem Schnuller versiegelt. Die Serie war in den 1990er-Jahren so angesagt, dass Stars sich damals darum rissen, dabei zu sein. Viele spielten in der Serie ironisch mit ihrem eigenen Image. Michael Jackson lieh einer Figur die Stimme, die glaubt, Michael Jackson zu sein, und in einer Nervenklinik sitzt. Paul McCartney trat mit seiner Frau auf, um Lisa in ihrer Entscheidung zu bestärken, Vegetarierin zu werden. Als Ex-Präsident George H. W. Bush in die Nachbarschaft der Simpsons zieht und versucht, den frechen Bart zu erziehen, endet das in einem handfesten Nachbarschaftsstreit. Und noch bevor die Realität die Serie einholte, hatte Springfield sie längst gedacht: Im Jahr 2000 zeigte eine Episode Donald Trump als Präsidenten, der das Land in den Ruin treibt. Als er 2016 gewählt wurde, schrieb Bart in der ersten neuen Folge auf die Schultafel: "Being right sucks." Mehr muss man über diese Serie nicht sagen.

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"Sex and the City" Ein zartes Tutu, die Nameplate-Kette, der "Hangisi" von Manolo Blahnik: Was Carrie trug, wurde zur Stilvorlage einer Generation. Die erste Folge der Serie "Sex and the City" wurde am 6. Juni 1998 auf dem US-Sender HBO ausgestrahlt. Die Geschichte basiert lose auf den Kolumnen der Autorin Candace Bushnell aus dem "New York Observer". Hauptfigur ist die Kolumnistin Carrie Bradshaw, gespielt von Sarah Jessica Parker, die mit ihren Freundinnen über Beziehungen, Sex und das Leben in New York spricht. So offen und selbstbewusst, wie es im prüden Amerika bisher nicht üblich war. Die weiteren Zutaten zum Mega-Erfolg waren Lifestyle, Luxus, Fashion, Freund:innen als Familie und eine Liebesgeschichte, die als einzigartig inszeniert wurde: Carries Liebe zu Mr. Big. In den 2000ern ging es weiter mit der Suche nach der Liebe. Als die Serie 2004 endete, folgten noch zwei Kinofilme. Als 2021 mit "And Just Like That" eine Neuauflage im TV startete - diesmal ohne die Rolle der männerverschlingenden Samantha - war die Freude der Fans riesig. Nach drei Staffeln trippelte Carrie auf 10,5-cm-Absätzen (für immer?) davon.

"Reich und schön" Brooke liebt Ridge. Arm liebt Reich. Und immer kommt etwas dazwischen. Die böse Schwiegermutter, die hübsche Schwägerin, ein schicker Chef-Designer im Mode-Imperium der Forresters. Hier finden mindestens genauso viele Intrigen statt wie bei "Denver" und "Dallas" zusammen. In den 90er-Jahren erlebte die Soap ihr High, die Nachmittagsserie dauerte nur 20 Minuten pro Folge und hatte einiges zu bieten in dieser kurzen Zeit. Inzwischen gibt es mehr als 9.000 Episoden, und es wird immer weiter gedreht! Langzeit-Heldin Brooke Logan Forrester (Katherine Kelly Lang) ist das Gesicht der Serie, sie ist seit Folge 1 dabei. Im nächsten Jahr feiert sie also ihr 40-jähriges Serien-Jubiläum. In dieser Zeit war sie als Brooke Logan übrigens 10-mal verheiratet.

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"Diagnose Mord" Wer "Matlock" und "Mord ist ihr Hobby" liebte, schaltete auch bei seinen Abenteuern ein: Mark Sloan ist Arzt am Community General Hospital in Los Angeles, doch der freundliche Mediziner, gespielt von Dick Van Dyke, hat eine Schwäche für Mordermittlungen. Das bringt seinen Sohn Steve regelmäßig zur Weißglut: Er ist nämlich Detective bei der L.A. Police und möchte seinen Vater gerne raushalten, wenn's gefährlich wird. Der Charme der Serie lag auch am Cast: Barry Van Dyke, der Steve spielt, ist im echten Leben der Sohn von Dick Van Dyke. Der feierte am 13. Dezember 2025 übrigens seinen 100. Geburtstag.

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"Die Nanny" Als die New Yorkerin Fran Fine 1993 am Haus des reichen Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield klingelt, prallen zwei Welten aufeinander. Der distinguierte Witwer mit drei Kindern und die schlagfertige Nanny aus Queens, die mit ihren engen, kurzen Röcken und ihrer unerschütterlichen Meinung das geordnete Anwesen auf den Kopf stellt. Ihr Alter? Top Secret. Schnell wird sie eine Bezugsperson für die Kinder, aus dem Arbeitsverhältnis natürlich mehr. Die Idee zu diesem 1990er-Jahre-Klassiker kam Hauptdarstellerin Fran Drescher bei einem Besuch bei ihrer Freundin Twiggy, dem berühmten Supermodel der 1960er-Jahre, in London. Eine schrille New Yorkerin in einer wohlhabenden Familie: "'The Sound of Music' mit mir statt Julie Andrews", beschrieb sie es.

"Sabrina - Total verhext!" Fünf Minuten nachdem sie sechzehn geworden ist, schwebt Sabrina schlafend einen Meter über ihrem Bett. "Genau nach Zeitplan", freuen sich ihre Tanten. Die frischgebackene Hexe Sabrina Spellman, gespielt von Melissa Joan Hart, hat Probleme, die andere Teenager nicht haben: Die Physiklehrerin nervt, der Traumtyp bemerkt sie nicht, und ihre beiden Tanten sind seit dem 17. Jahrhundert am Leben. Ihr Kater Salem Saberhagen kann sprechen. Eigentlich ist er ein 500 Jahre alter Hexer. Der Hexenrat hat ihn dazu verurteilt, 100 Jahre lang als Katze zu leben, weil er versucht hatte, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Die Teenie-Serie begann ursprünglich als Fernsehfilm 1996, der so erfolgreich war, dass daraus eine ganze Serie entstand. 2018 erschien mit "Chilling Adventures of Sabrina" eine deutlich düstere Neuinterpretation. Die Geschichte orientiert sich stärker an Horror- und Okkult-Motiven und hat wenig mit der humorvollen Sitcom gemeinsam. Statt bunter Zaubersprüche geht es dort um Hexenzirkel, Dämonen und moralische Konflikte.

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"Baywatch" 1989 stürmten die Lifeguards ins US-amerikanische Fernsehen. Die große Stunde von David Hasselhoff, bereits bekannt aus "Knight Rider", hatte geschlagen. Als Mitch Buchannon sorgte er mit seinem Team am Strand von Malibu für Recht und Ordnung. "Baywatch" gilt mit 1 Milliarde Zuschauer:innen pro Woche als die meistgesehene TV-Serie in den 1990er-Jahren. Neben David Hasselhoff wurde auch Pamela Anderson zum Star der Serie. Ihr roter Badeanzug ist inzwischen fast so berühmt wie sie selbst. Er dokumentiert ein Körperideal, das die Serie konsequent inszenierte. Rettungsschwimmer liefen in Zeitlupe über den Strand, die Kamera fing gebräunte Haut, trainierte Körper und definierte Muskeln ein. Schon gespannt auf den Reboot der Serie? Die ersten Rollen sind vergeben!

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"Twin Peaks" In der Kleinstadt Twin Peaks wird die 17-jährige Highschool-Schönheit Laura Palmer ermordet. Sheriff Truman und FBI-Agent Cooper ermitteln und stellen schnell fest, dass in Twin Peaks jede:r etwas zu verbergen hat. Mit der Mystery-Serie schufen David Lynch und Mark Frost 1990 etwas vollkommen Neues. Die Suche nach Lauras Mörder zog sich über 16 Episoden. Lynch machte Fernsehen wie Kino. Lange Einstellungen, die ungewöhnliche Musik von Angelo Badalamenti und eine bewusst langsame Erzählweise gaben der Serie einen ganz speziellen Rhythmus.



Wer die Mystery-Serie "Stranger Things" (2016) mag, wird in "Twin Peaks" vieles wiedererkennen: die rätselhafte Kleinstadt, das Gefühl, dass hinter der scheinbar idyllischen Oberfläche etwas Dunkles lauert, und eine Geschichte, die ihre Geheimnisse nur Stück für Stück preisgibt.