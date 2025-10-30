Die gleiche Person? Horror-Geheimnis gelüftet? Die unglaubliche Verbindung zwischen Jason, Michael und Leatherface! Aktualisiert: 30.10.2025 • 10:54 Uhr Was haben Leatherface, Jason und Michael miteinander gemeinsam? Bild: picture alliance / Collection Christophel / NZ / Photoshot / Mary Evans Picture Library

Die drei Horror-Franchises "Texas Chainsaw Massacre", "Freitag der 13." und "Halloween" sind vor allem durch ihre blutrünstigen Killer bekannt geworden. Aber hast du schon gewusst, dass Jason Vorhees, Michael Myers und Leatherface eine Gemeinsamkeit haben, die sich nicht auf den ersten Blick erkennen lässt?

Die 70er und 80er Jahre haben eine Vielzahl von Horror-Filmen und -Franchises zum Vorschein gebracht und jede Reihe hat ihren eigenen ikonischen Killer. Dabei gehört es eher zur Seltenheit, dass die Schauspieler der ruchlosen Mörder ins Rampenlicht rücken, wie es bei Robert Englund als Freddy Krüger in "A Nightmare On Elm Street" oder bei Doug Bradley als Pinhead in "Hellraiser" der Fall ist. Meist bleibt das Gesicht der ikonischen Mörder hinter einer Maske verborgen. So fällt oftmals gar nicht auf, wer eigentlich die Film-Stunts vollzieht und wer den Figuren die bedrohliche Aura verleiht. Es könnte also glatt passieren, dass dieselbe Person gleich mehrere Killer verkörpert.

Tom Morga: Der Mann hinter den Masken Bei den maskierten Horror-Legenden gab es im Laufe der Zeit immer wieder Personalwechsel. Daher ist es tatsächlich vorgekommen, dass ein einziger Mann in den drei Franchises "Freitag der 13.", "Halloween" und "Texas Chainsaw Massacre" die berüchtigten Killer gespielt hat: Tom Morga. Der Stuntman hat seine Karriere in den 70er-Jahren begonnen. Seinen ersten großen Auftritt hatte er als Stunt-Double von Harold Ramis (Egon) in "Ghostbusters - Die Geisterjäger". Von da an hat es kein Jahr gedauert, bis er auch eine Rolle in "Freitag der 13. Teil V - Ein neuer Anfang" bekam und dort im Kostüm des Serienmörders Jason Vorhees agierte. Zwar übernahmen mehrere Leute die Rolle des Jason im Film, aber Morga ist derjenige, der in allen entscheidenden Szenen mit der Maske zu sehen ist und dem Bösewicht dadurch die nötige Bedrohlichkeit verleiht.

So wurde Tom Morga zu Leatherface Kurze Zeit später schlüpfte Morga bereits unter die nächste Haube und verkörperte den schrecklichen Kettensägen-Mörder Leatherface in "Texas Chainsaw Massacre 2". Ursprünglich war er gar nicht für die Rolle vorgesehen, sondern sollte für die Rolle des Radiomoderators L.G. das Stunt-Double sein. Am Drehtag ist Morga dann aber für den erschöpften Leatherface-Stuntman Bob Elmore eingesprungen und konnte sich dadurch als Horror-Ikone im Film verewigen.

Auch Michael Myers ist vor Tom nicht sicher Damit noch nicht genug! Denn als der Triebtäter Michael in "Halloween 4 - Michael Myers kehrt zurück" wieder vor die Kamera tritt, wird er von keinem Geringeren als Stuntman Tom Morga verkörpert. Dieser spielt den Killer in der ersten Hälfte des Films, als dieser noch komplett in Bandagen gehüllt ist. Den Part mit der weißen Maske übernahm daraufhin jedoch George P. Wilbur.

Aus welchem Grund auch immer sie sich entschieden, eine andere Person für Michael zu nehmen, mir wurde er nie gesagt. Ich habe die Hälfte des Films gemacht, dann kam George dazu. Tom Morga