Spannende Infos "Keine halben Sachen" bei "Top Gun 3": Was der Regisseur schon jetzt zu "Maverick"-Nachfolge verrät Aktualisiert: 01.11.2025 • 19:30 Uhr von Lars-Ole Grap Tom Cruise landete mit "Top Gun: Maverick" (2022) einen absoluten Kino-Hit. Bild: picture alliance / Everett Collection | ©Paramount/Courtesy Everett Collection

Nach dem Mega-Erfolg von "Top Gun: Maverick" warten Fans sehnsüchtig auf die Fortsetzung der ikonischen Filmreihe mit Tom Cruise. Klar ist, dass die nächste Mission Formen annimmt. Regisseur Christopher McQuarrie gab jetzt erste Einblicke.

