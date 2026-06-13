Fortsetzung der Filmreihe "Merz gegen Merz: Entscheidungen": Gibt es ein Beziehungs-Comeback für Anne und Erik? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Joyn Redaktion Erik (Christoph Maria Herbst) und Anne Merz (Annette Frier) in einer Szene aus der Folge "Entscheidungen" der Comedy-Serie "Merz gegen Merz". Bild: Brendan Uffelmann/ZDF/dpa

In "Merz gegen Merz: Entscheidungen" steht alles auf dem Spiel: alte Gefühle, neue Lebenspläne und die Frage, ob Anne und Erik doch noch einmal zueinanderfinden. Der neue Film der beliebten deutschen TV-Reihe verbindet Beziehungschaos, Familiendrama und pointierten Humor und knüpft direkt an den emotionalen Cliffhanger des Vorgängers an.

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Worum geht es in "Merz gegen Merz: Entscheidungen"? Nach dem Ende von "Merz gegen Merz: Geständnisse" ist klar: Zwischen Anne Merz (Annette Frier) und Erik Merz (Christoph Maria Herbst) ist noch längst nicht alles vorbei. Obwohl die beiden geschieden sind, kommen sie sich wieder näher. Doch ausgerechnet in diesem Moment eröffnet Erik, dass er ein Jobangebot in China bekommen hat - eine Nachricht, die alles verändert. Im neuen Film "Entscheidungen", der ZDF-Reihe "Merz gegen Merz", müssen Anne und Erik klären, ob ihre gemeinsame Geschichte vielleicht doch noch eine Zukunft hat. Gleichzeitig geraten auch die anderen Mitglieder der Familie Merz in persönliche und emotionale Konflikte.

"Merz gegen Merz" siehst du am 20. August um 20.15 Uhr im ZDF Hier geht's zum ZDF-Livestream

Gibt es ein Liebes-Comeback für Anne und Erik? Genau diese Frage macht den Reiz des Films aus. In drei Staffeln zwischen 2019 und 2021 drehte sich alles um die Trennungsabsichten und Familien-Dramen des Damals-noch-Ehepaars nach einer Idee des "Stromberg"-Autors Ralf Husmann. Anne und Erik telefonieren viel, suchen die Nähe zueinander und wirken vertrauter denn je. Es gibt romantische Momente, vorsichtige Annäherungen und das Gefühl, dass aus dem einstigen Gegeneinander vielleicht wieder ein Miteinander werden könnte. Doch der Alltag funkt dazwischen. Familie, Verpflichtungen und ungeklärte Beziehungen sorgen dafür, dass ein möglicher Neuanfang nicht so einfach wird. Besonders spannend: Auch Jonas, Annes bisheriger Partner, spielt weiterhin eine Rolle.

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Die Familie Merz bleibt das emotionale Zentrum "Merz gegen Merz" war nie nur eine Serie über Trennung oder Scheidung. Im Mittelpunkt steht seit jeher eine Familie, die sich gegenseitig herausfordert, nervt und trotzdem nicht loslässt. Genau das macht auch "Entscheidungen" wieder aus. Neben Anne und Erik rücken weitere Geschichten in den Fokus: Leon steckt in einer Krise mit seiner Frau Soraya. Soraya will beruflich durchstarten und ein Unternehmen gründen, ihr Ehemann wünscht sich dagegen ein zweites Kind. Dadurch prallen unterschiedliche Lebensentwürfe hart aufeinander. Der Film zeigt damit sehr nahbar, wie Beziehungen unter Druck geraten, wenn Wünsche und Zukunftspläne plötzlich nicht mehr zusammenpassen.

Bewegende Geschichte um Ludwig und Maria Besonders emotional wird es bei Ludwig und Maria, Annes Eltern. Maria hat inzwischen eine neue Partnerin und blickt nach vorn. Ludwig dagegen lebt mit Demenz im Pflegeheim und erlebt den Verlust seiner Beziehung immer wieder neu. Diese Handlung verleiht dem Film eine zusätzliche Tiefe. Zwischen tragischen Momenten, leiser Komik und großer Verletzlichkeit entsteht eine Geschichte, die weit über klassische Familienunterhaltung hinausgeht. Als Ludwig schließlich verschwindet, macht sich die gesamte Familie auf die Suche und wird dabei auch mit sich selbst konfrontiert.

Schaue diesen Film mit Christoph Maria Herbst Film ansehen Tragikomödie Und weg bist Du Verfügbar auf Joyn 94:20 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen