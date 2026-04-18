Startschuss für "Top Gun 3"-Dreharbeiten gefallen: Tom Cruise hebt wieder als Maverick ab

Jetzt ist es offiziell: Der Startschuss für die Dreharbeiten von "Top Gun 3" ist gefallen. Demnächst kehrt Tom Cruise (63) als Maverick auf die Kinoleinwand zurück.

Eine Kultfigur hebt wieder ab. Nach dem Erfolg von "Top Gun: Maverick" geht es mit einem dritten Teil weiter. Tom Cruise wird erneut als Pilot Pete "Maverick" Mitchell abheben. Die Dreharbeiten haben begonnen. Die Ankündigung sorgt weltweit für Begeisterung.

Die Produktion des dritten Teils übernimmt erneut das Paramount-Studio. Die Erwartungshaltung ist groß. Der erste "Top Gun" Film wurde mit einem Budget von 15 Millionen Dollar produziert und spielte rund 356 Millionen ein. Nummer 2 kostete 1,4 Milliarden Dollar und machte 715 Millionen Gewinn.

Welche Schauspieler im dritten Teil mitspielen, ist noch nicht bekannt. Das Drehbuch verantwortet, wie bereits bei "Top Gun: Maverick", der Autor Ehren Kruger sowie Christopher McQuarrie. Details über die neuen Abenteuer des Piloten wurden noch nicht veröffentlicht. Allerdings verriet MacQuarrie bereits, es hätte sich "wie von selbst geschrieben".

Echte Jets, echte Piloten

In der ersten Version des Action-Dramas 1986 spielte Tom Cruise den ehrgeizigen Elite-Piloten ganz am Anfang seiner Karriere. Obwohl der Hollywood-Star sonst für seine Stunts bekannt ist, wurden die Flugszenen von erfahrenen Piloten der US Navy geflogen.

Bei "Top Gun: Maverick" (2022), an der Seite von Stars wie Miles Teller, Glen Powell und dem mittlerweile verstorbenen Val Kilmer, flog der lizensierte Hobby-Pilot Tom Cruise zwar selbst mit. Gesteuert wurden die F/A-18-Jets jedoch von professionellen Piloten. Das wird sich auch in der neuen Ausgabe nicht ändern. Aus Sicherheitsgründen ist das Steuern von Militär-Jets echten Profis vorbehalten.