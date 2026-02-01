Kult-Filmreihe "Zurück in die Zukunft": Können wir uns bald freuen auf Teil 4? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Antje Wessels Dürfen wir uns bald auch über gute Neuigkeiten freuen, wie Doc (Christopher Lloyd, l.) und Marty (Michael J. Fox) in "Zurück in die Zukunft III"? Bild: imago stock&people

Die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie genießt einen fabelhaften Ruf als zeitloser Filmklassiker. Mit seinem Zeitreise-Abenteuer haben Regisseur Robert Zemeckis und Autor Bob Gale ein einzigartiges Kinoerlebnis geschaffen, das bis heute zahlreiche Generationen begeistert hat. Kein Wunder also, dass viele Fans sehnlichst auf eine Fortsetzung warten. Wir verraten dir, weshalb das wahrscheinlich nicht so schnell passieren wird.

Beide Staffeln der Zeichentrickserie findest du auf Joyn "Zurück in die Zukunft" jetzt streamen

Die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie begeistert bis heute Jung und Alt. Bietet sie doch eine seltene Mischung aus origineller Science-Fiction-Idee, warmherziger Charakterentwicklung und zeitlosem Humor. Die Filme verbinden eine clevere Zeitreise-Logik mit einem starken emotionalen Kern: der Freundschaft zwischen Marty McFly und Doc Brown, gespielt von Michael J. Fox und Christopher Lloyd. Jede Epoche, die sie besuchen, ist liebevoll ausgestaltet und voller ikonischer Momente. Vom Hill Valley der Fünfziger über das (damals) futuristische 2015 bis hin zum Wilden Westen.

Bei all ihren verrückten Ideen und Wendungen bleibt die Trilogie stets leichtfüßig und charmant. Getragen von eingängigen Figuren, unvergesslicher Musik und einer Prise Abenteuerromantik.

Zurück in die Zukunft: Wie steht es um eine Fortsetzung? Seit der Veröffentlichung des dritten Teils im Jahr 1990 gab es immer wieder Spekulationen und Ideen, die "Zurück in die Zukunft"-Reihe fortzusetzen. Doch bis heute kam ein vierter Film nicht zustande. Vor allem deshalb, weil die Schöpfer der Reihe sich stets dagegen aussprachen. Die beiden Autoren Robert Zemeckis und Bob Gale stellten in Interviews mehrfach klar, dass die Geschichte abgeschlossen sei. Ein weiterer Film würde den Mythos der Trilogie nur gefährden.

Auch Michael J. Fox sprach sich mehrfach gegen einen vierten Film aus. Auch für ihn sei die Trilogie perfekt abgeschlossen. Gleichzeitig zeigt er weiterhin einen großen Enthusiasmus für das Franchise. So unterstützte er etwa die Animationsserie, die Videospiele sowie das Musical.

Christopher Lloyd äußerte sich ähnlich: Er respektiert die Entscheidung von Robert Zemeckis und Bob Gale, keine Fortsetzung machen zu wollen. Gleichzeitig sagte er in Interviews, dass er gerne wieder als Doc Brown auftreten würde. Allerdings nur dann, wenn das Projekt wirklich originell und qualitativ hochwertig sei. Auch er sieht die Original-Trilogie als abgeschlossenes Werk, das man nicht einfach fortführen sollte.

Anstatt in Film-Form entstanden für andere Medien einige alternative Fortsetzungen von "Zurück in die Zukunft": So lief in den frühen Neunzigerjahren eine Zeichentrickserie (beide Staffeln von "Zurück in die Zukunft" könnt ihr bei Joyn streamen). Darüber hinaus schrieb Bob Gale mehrere Comics, die das Universum erweiterten. Auch Themenpark-Attraktionen (in den Universal Studios Hollywood und in Florida) sowie Videospiele setzten die Geschichte indirekt fort. Auf diese Weise blieb das originale Abenteuer intakt, während Fans dennoch neue Geschichten im vertrauten "Zurück in die Zukunft"-Universum erleben konnten.

Lass dir dieses Zeitreise-Highlight nicht entgehen Film ansehen Mystery 12 Monkeys Verfügbar auf Joyn 124:20 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen