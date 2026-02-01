Wertvoller Ratschlag
Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence: Wie das Schauspielunterrichts-Verbot ihre Karriere rettete
Sie ist Oscar-Preisträgerin und eine der größten Hollywood-Stars. Der Startschuss für Jennifer Lawrences Schauspielerkarriere fiel jedoch mit einem Verbot: Sie durfte nicht auf eine Schauspielschule gehen - aus gutem Grund, wie sich später zeigte.
Jennifer Lawrence gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Ihre Rolle als Katniss Everdeen in "Die Tribute von Panem" machte sie zum Weltstar. 2013 wurde sie für "Silver Linings" als beste Hauptdarstellerin mit dem Oscar ausgezeichnet. 2015 und 2016 war sie laut Forbes die bestbezahlte Schauspielerin der Welt.
Karriere auf Verbot gebaut
Doch ihre Karriere gründete auf einem Verbot - dem Verbot, eine Schauspielschule zu besuchen. Davon erzählte die 1990 geborene Akteurin jetzt in einem Interview im Podcast "Smartless". Und rückblickend war dies ein Schritt in die richtige Richtung.
Talent mit jungen Jahren
Mit 14 Jahren brach sie die Schule ab und war gerade nach New York gezogen, als ein Scout sie entdeckte. Er erkannte ihr Talent und begann gemeinsam mit Lawrences Mutter ihre Schauspielkarriere zu fördern. Auf Anraten einer Agentur landete sie bei Taylor Sheridan, damals Lehrer und später erfolgreicher Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler.
Sheridan soll Jennifer Lawrences Mutter beiseite gezogen und gewarnt haben: "Melden Sie sie bloß nicht zum Schauspielunterricht an. Lassen Sie das bloß sein." Der Grund: Jennifers größtes Talent sei eine besondere Gabe, alles sehr natürlich darzustellen. Traditioneller Schauspielunterricht, so seine Sorge, hätte genau das zerstören können.
Lassen Sie das bloß sein.
Kein Unterricht, drei Golden Globes plus Oscar
Glücklicherweise hielt sich Jennifer Lawrence Mutter an das gut gemeinte Verbot. Auch ohne Schauspielunterricht wurde Jennifer Lawrence zu einer der erfolgreichsten internationalen Schauspielerinnen, ausgezeichnet mit einem Oscar und drei Golden Globes.
