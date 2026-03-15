In Beverly Hills Mick Jagger: So stimmt er sich auf die OSCARS® ein Aktualisiert: Vor 43 Minuten von spot on news Mick Jagger und Melanie Hamrick bei der Party von Chanel und Charles Finch in Beverly Hills. Bild: picture alliance / Jordan Strauss / Invision / AP

Mick Jagger genießt derzeit in Los Angeles offenbar die Stimmung rund um die OSCAR®-Verleihung. Bei einer Feier im Vorfeld der Academy Awards feierte er mit den Hollywoodstars.

Vormerken: Die OSCAR®-Verleihung in der Nacht vom 15. auf den 16. März 2026 ab 23:30 Uhr ansehen Hier geht's zum ProSieben-Livestream auf Joyn

Mick Jagger (82) feiert im Vorfeld der OSCAR®-Verleihung mit den Hollywoodstars in Beverly Hills. Bei einer Party von Chanel erschien er gemeinsam mit seiner Verlobten Melanie Hamrick (38). Das Paar trug aufeinander abgestimmte, dunkle Outfits, und machte laut "Daily Mail" bei dem Event einen sehr verliebten Eindruck. Jagger, der bei der Party eine edle Collegejacke mit cremefarbenen Details, unter der ein heller Pullover zu sehen war, und eine schmale schwarze Hose präsentierte, traf bei der Feier dann auf Stars wie Nicole Kidman (58). Der Rolling-Stones-Frontmann und die OSCAR®-Preisträgerin posierten gemeinsam für Bilder.

Nicole Kidman präsentierte sich in einem cremefarbenen Tweedrock und einer dazu passenden Jacke. Die Schauspielerin kombinierte dazu schwarz-weiße Pumps. Ihr blondes Haar war in der Mitte gescheitelt und fiel in sanften Wellen über ihre Schultern.

Viele Stars feiern vor der Oscarverleihung zusammen Bei dem Chanel-and-Charles-Finch-Dinner in Beverly Hills waren weitere Stars wie Lauren Sánchez oder Lily-Rose Depp zu Gast. Auch Jessie Buckley, Teyana Taylor, Kristen Stewart, Sharon Stone, Javier Bardem, Sigourney Weaver, Elle Fanning und Regé-Jean Page feierten schon vor dem großen Ereignis gemeinsam. Die eigentliche OSCAR®-Gala wird dann von Conan O'Brien moderiert. Die Verleihung findet am heutigen 15. März im Dolby Theatre in Hollywood statt. Dort ist für die OSCAR®-Verleihung schon alles bereit: Mitarbeiter haben gemeinsam mit Conan O'Brien den roten Teppich ausgerollt. Außerdem kündigten die Organisatoren der Veranstaltung auch mehrere Reunion-Momente für die Gala an. Demnach soll es ein Wiedersehen mit den Stars von "Brautalarm" (2011) geben, auch ein Marvel-Moment für Superhelden-Fans ist angeblich geplant. Nach der Filmpreisverleihung wird dann bei den traditionellen OSCAR®-Partys weiter gefeiert.