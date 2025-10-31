Quizblock endet "Gefragt - Gejagt" betroffen: ARD plant dauerhafte Programmänderung Aktualisiert: 31.10.2025 • 09:16 Uhr von C3 Newsroom Alexander Bommes überzeugt seit Jahren als Moderator von "Gefragt - Gejagt". Bild: ARD/Thomas Leidig/itv Studios

Das Erste stellt sein Nachmittagsprogramm erneut um. Nach einer zweimonatigen Änderung der Sendezeit kehrt das Boulevardmagazin "Brisant" bald auf seinen gewohnten Programmplatz zurück. Das beliebte Quiz-Format "Gefragt - Gejagt" pausiert vorerst.

Testlauf endet im Dezember Seit Mitte Oktober hatte die ARD ihre gewohnte Vorabend-Schiene umstrukturiert: "Brisant" lief vorübergehend bereits um 16:10 Uhr, während "Gefragt - Gejagt" auf 17:10 Uhr vorgezogen wurde. Nun steht fest: Das Experiment endet. Am 11. Dezember 2025 moderiert Alexander Bommes die letzte Ausgabe der laufenden "Gefragt - Gejagt"-Staffel und verabschiedet sich vom frühen 17:10-Uhr-Termin. Ab 15. Dezember übernimmt "Brisant" wieder den vertrauten Sendeplatz montags bis freitags um 17:15 Uhr im Ersten. Den Abschluss des ARD-Nachmittags bildet weiterhin "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume um 18 Uhr.

Reichweite durch Umstellung gesunken Die Entscheidung der ARD basiert offenbar auch auf den Zuschauer:innenzahlen. "Gefragt - Gejagt" kam auf dem früheren Sendeplatz nur noch auf rund 1,6 Millionen Zuschauer:innen - statt über zwei Millionen um 18 Uhr. "Brisant" fiel nach der Vorverlegung auf durchschnittlich 660.000 Zuschauer:innen - rund die Hälfte des alten Werts. Besonders der 16:10-Uhr-Sendeplatz hat sich seit dem Ende der Zoo-Dokus zu einer berüchtigten "Todeszone" mit einem Quoten-Problem entwickelt. Immerhin erzielte "Brisant" dort bessere Werte als frühere Wiederholungen und zeigte zuletzt sogar einen leichten Aufwärtstrend. Bereits in den vergangenen Wochen äußerten viele Zuschauer:innen Kritik an der Verschiebung, da der frühere Sendeplatz schlechter mit Feierabend und Familienleben zu vereinbaren sei.

