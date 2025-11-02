Sichtlich erholt
Comeback: Bei "Klein gegen Groß" kehrt Til Schweiger ins TV-Rampenlicht zurück
Aktualisiert:von Malika Baratov
Nach Monaten der Ruhe zeigt sich Til Schweiger endlich wieder in der Öffentlichkeit. In Kai Pflaumes Show "Klein gegen Groß" präsentiert sich der Schauspieler sichtlich erholt.
Nach Monaten der Zurückgezogenheit zeigt sich Til Schweiger (61) endlich wieder öffentlich. Der Schauspieler hatte sich im Frühjahr 2024 weitgehend aus dem Medientrubel verabschiedet - gesundheitliche Probleme, darunter eine schwere Sepsis, zwangen ihn damals zur Pause. Nun feierte Schweiger sein TV-Comeback: Am Samstagabend (1. November) war er in Kai Pflaumes (58) Show "Klein gegen Groß" zu sehen.
Sieh dir hier "Klein gegen Groß" am 1. November um 20:15 Uhr an
In der Sendung trat Schweiger gegen Lola aus Wien an - ein Mädchen, das ihm in einem Filmstar-Duell die Stirn bietet. Auf die Frage von Moderator Pflaume, wie es ihm gehe, antwortet Til mit einem Lächeln: "Ja, mir geht es super! Sehr gut!"
Dabei wurde er auch sentimental: Schweiger erinnerte sich an seine Verbindung zu Wien, jener Stadt, in der er sich einst in seine Ex-Frau Dana verliebte.
Sein Auftritt zeigte ihn locker, humorvoll und offen - und macht deutlich: Der gebürtige Freiburger ist nach der schwierigen Zeit offensichtlich bereit für ein Comeback.
Til Schweiger in prominenten Nebenrollen
Til Schweiger zurück am Set: neue Filme und Serien
Schon vor seiner Auszeit hatte der Schauspieler neue Projekte in Planung. Neben verschiedenen deutschen Produktionen stand er auch international vor der Kamera, unter anderem mit Cam Gigandet (43) und Nicky Whelan (44) im Actionfilm "On The Hunt". Außerdem war er in der Serie "Fatal Games" zu sehen.
Eines ist klar: Til Schweiger ist zurück und fest entschlossen, wieder voll durchzustarten.
