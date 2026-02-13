Herzklopfen vorprogrammiert Single am Valentinstag? Diese 7 aufregenden Dating-Shows bereiten dir Kribbeln im Bauch Veröffentlicht: Vor 21 Minuten von Alina Haidacher Ob Traumhochzeit, Insel-Flirt oder royales Dating: Auf Joyn findest du die perfekte Show für deinen Valentinstag. Bild: Joyn

Du bist noch immer allein? Statt Selbstmitleid gibt’s auf Joyn nicht nur am Valentinstag jede Menge Romantik. Wir haben fünf Dating-Shows ausgesucht, die dein Herz garantiert höher schlagen lassen.

1. "Hochzeit auf den ersten Blick" Zwei Menschen begegnen sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick" zum ersten Mal am Traualtar und starten von dort aus gemeinsam in ihr gemeinsames Leben. Was die beliebte SAT.1-Show so besonders macht, ist der ernsthafte Wunsch der Singles nach Verbindlichkeit. Nach einem aufwändigen Matching durch Expert:innen und der Hochzeit folgen romantische Flitterwochen und der gemeinsame Alltag. Dabei zeigt sich, ob aus dem Match echte Liebe wachsen kann. Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" haben bereits zahlreiche Paare zueinander gefunden. Viele von ihnen sind bis heute zusammen und haben sogar eine Familie gegründet. Zum Dahinschmelzen!

Lust auf Romantik pur? "Hochzeit auf den ersten Blick" auf Joyn streamen

2. "Amore unter Palmen" Sorry, aber die Wettervorhersage für den Valentinstag fällt auch in diesem Jahr eher trist aus. Mit "Amore unter Palmen" holst du die Sonne zumindest in dein Herz. Die Show begleitet Singles, die für die Suche nach ihrer:m Traumpartner:in ihr gewohntes Umfeld verlassen und romantische Abenteuer in exotischen Ländern - wie beispielsweise Tansania oder Gambia - erleben. Dich erwarten romantische Strandspaziergänge, wilde Knutschereien und Einblicke in die Hochzeitsplanung. Aber natürlich gibt es für die Paare auch Herausforderungen. Kulturelle Unterschiede, Verständigungsschwierigkeiten und persönliche Hürden stellen die Beziehungen immer wieder auf die Probe.

Hält die Liebe die Entfernung aus? Streame jetzt "Amore unter Palmen"

3. "In 90 Tagen zum Altar" "In 90 Tagen zum Altar" klingt für dich erstmal nach ziemlich viel Drama? Stimmt. Aber in dieser ungewöhnlichen Dating-Show, bei der Teilnehmer:innen mit zwei unterschiedliche Nationalitäten aufeinander treffen, sind echte Gefühle im Spiel. Die Paare zeigen, dass ein Dreimonatsvisum in den USA ausreicht, um sich für oder gegen eine Hochzeit zu entscheiden. Zerbricht die Liebe an der plötzlichen Nähe oder heben die Paare ihre Beziehung auf das nächste Level? Kleiner Spoiler: Rund 30 ehemalige Kandidat:innen von "In 90 Tagen zum Altar" sind bis heute glücklich verheiratet.

Hochzeit Ja oder Nein? Schau dir jetzt "In 90 Tagen zum Altar" an

Zum Valentinstag: Die 5 romantischsten Reality-Momente auf Joyn

4. "Match in Paradise" Wer erlebt die Liebe auf den ersten Swipe und wer wird nach links gewischt? Bei "Match in Paradise" treffen Singles zuerst digital aufeinander und bilden Matches in einer Dating-App, bevor sie sich im echten Leben unter der Sonne Kretas gegenüberstehen. Jede Woche müssen sich die Singles in "Match Nights" beweisen und am Ende steht die entscheidende Frage: Liebe oder Geld? Denn diejenigen, die sich für die Liebe entscheiden, können gemeinsam das Paradies verlassen. Du willst nicht nur eine Show fürs Herz, sondern auch fürs Auge? Tja, dann wird dich sicher freuen, dass unsere "Match in Paradise"-Singles zumeist in knapper Bademode miteinander flirten.

Macht es unter Palmen "Klick"? Streame "Match in Paradise" auf Joyn

5. "Love Is King" Und dann gibt es da noch eine Show, die Romantik mit royaler Extravaganz verbindet: "Love is King" mit Olivia Jones als "Queen of Love". In dieser Dating-Show werden Singles wie Prinzessinnen und Prinzen behandelt - pompöse Gewänder und ausufernde Ballabende inklusive. Gerade weil hier klassische Dating-Regeln beiseitegelegt werden und die Teilnehmer:innen nach den Regeln einer längst vergessenen Etikette daten, entstehen Situationen voller königlicher Romantik. Wer will am Valentinstag nicht ein bisschen royales Knistern erleben?

Olivia Jones als Königin Königliche Lovestorys bei "Love Is King"

6. "Match My Ex" Stell dir vor, dein:e Ex entscheidet, wen du als Nächstes datest. Klingt nach einem Albtraum? Bei "Match My Ex" ist es Realität! In einer Luxusvilla auf Kreta treffen Ex-Paare aufeinander - aber nicht für ein Liebes-Comeback. Ihre Aufgabe: Wingman oder Wingwoman für den jeweils anderen spielen. In den "X-Nights" entscheidet sich dann: Meint es der Ex gut und sucht das perfekte Match? Oder wird die Chance genutzt, um dem Verflossenen eins auszuwischen und ein Date aus der Hölle zu organisieren? Zwischen strategischer Rache und echter Kuppel-Hilfe ist hier Drama vorprogrammiert.

Jeden Donnerstag zwei neue Folgen auf Joyn Streame hier die neuen Folgen von "Match My Ex"

7. "Dating Naked" Wer braucht schon das perfekte Outfit fürs erste Date, wenn man auch einfach gar nichts tragen kann? Bei "Dating Naked" fallen wortwörtlich alle Hüllen. Im paradiesischen Resort treffen Singles aufeinander und sehen sich beim ersten Date direkt so, wie Gott sie schuf: völlig nackt. Doch zwischen Partys und textilfreiem Flirten wird es auch strategisch. Am Ende müssen sich die Singles entscheiden: Wählen sie den "Cocktail" und bleiben für die Liebe, oder greifen sie zur "Kokosnuss", kassieren Geld und reisen sofort ab? Ein gewagtes Experiment für alle, die Dating mal ganz unverhüllt und ehrlich erleben wollen.

Wer macht sich auch emotional nackt? Staffel 1 und 2 von "Dating Naked" bei Joyn streamen