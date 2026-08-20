"Deal or No Deal" kehrt zurück: Jörg Pilawa moderiert die Kult-Show in SAT.1 Veröffentlicht: Vor 34 Minuten "Deal or No Deal" mit Jörg Pilawa - demnächst in SAT.1 Bild: Joyn / Willi Weber

Zu diesem Deal sagen wir Ja: "Deal or No Deal" kommt 2027 zurück in SAT.1. Was über die Neuauflage der Gameshow bisher bekannt ist, erfährst du hier.

In der Neuauflage des Gameshow-Klassikers "Deal or No Deal" zockt Jörg Pilawa mit seinen Gäst:innen um bis zu 100.000 Euro. Nur wer Nervenstärke, Risikobereitschaft und ein glückliches Händchen beweist, kommt dem Maximalgewinn Stück für Stück näher.

"Deal or No Deal" ist simpel und zeitlos: Durch die enorme Fallhöhe zwischen einem Cent und 100.000 Euro verspricht jeder Koffer Nervenkitzel pur. In SAT.1 blickt die Show auf eine erfolgreiche Historie zurück: Zwischen 2004 und 2008 und 2014/2015 sorgte "Deal or No Deal" auf unterschiedlichen Sendeplätzen regelmäßig für Quoten weit über dem SAT.1-Senderschnitt.