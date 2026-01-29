Überraschendes Moderationsduo Endlich bekannt: Diese Stars moderieren den ESC Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Spot on Das unerwartete Duo aus Victoria Swarovski und Michael Ostrowski führt dich durch den musikalischen Abend! Bild: IMAGO/Panama Pictures / Steinach / Future Image

Das Rätsel um die diesjährigen Moderator:innen des 70. Eurovision Song Contest ist gelöst: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski begleiten das Kultevent in Wien. Bekanntgegeben wurde diese Neuigkeit am Donnerstagmorgen im Radio - und sorgte bei vielen für eine große Überraschung.

Das Geheimnis ist gelüftet: Moderatorin Victoria Swarovski (32) und Schauspieler Michael Ostrowski (53) werden im Mai gemeinsam durch den 70. Eurovision Song Contest führen. Verkündet wurde das Moderationsduos am Donnerstagmorgen live im "Ö3 Wecker" - und dürfte bei vielen ESC-Fans für überraschte Gesichter gesorgt haben. Wie der "ORF" weiter meldet, galt es seit Wochen als offenes Geheimnis, dass die gebürtige Tirolerin Swarovski, die deutschen Fernsehzuschauern als Moderatorin von "Let's Dance" bekannt ist, zum Host-Team gehören würde.

Spannende Kombi mit Michael Ostrowski Mit Michael Ostrowski ist dem Sender nun ein echter Coup gelungen. Der 53-jährige Schauspieler, der durch Produktionen wie die Eberhofer-Krimiverfilmungen oder den "Krimi aus Passau" einem breiten Publikum bekannt wurde, bringt eine völlig andere Energie mit als seine Co-Moderatorin. Glamour trifft auf österreichischen Schmäh - eine Kombination, die so noch nie auf der ESC-Bühne zu sehen war. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz zeigt sich von der Wahl überzeugt. "Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat", erklärte sie in einer offiziellen Mitteilung. Beide brächten eine große Leidenschaft für den Musikwettbewerb mit und seien "hervorragende Botschafter für die Sache". Die Programmdirektorin ist zuversichtlich, dass die beiden "mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben werden".