Wettkampf-Fieber im Februar: Diese Talent-Shows und Reality-Highlights erwarten dich auf Joyn

Das nächste Foto auf dem Runway, den Titel bei "The Voice Kids" oder die goldene Kokosnuss auf der Insel: Wem gelingt es, die Konkurrenz auszustechen und sich den Sieg zu sichern? Joyn bringt dir die härtesten Duelle, große Egos und echte Kopf-an-Kopf-Momente - beste Unterhaltung für alle, die Competition nicht nur sehen, sondern fühlen wollen!

Das Warten hat ein Ende! "Germany's Next Topmodel" Staffel 21 mit Heidi Klum läuft ab 11. Februar auf ProSieben und Joyn Zwei Mode-Ikonen für Heidi: Jean Paul Gaultier (l.) und Kilian Kerner (r.) stehen der Model-Chefin in der neuen Staffel erneut zur Seite. Bild: picture alliance / abaca | Marechal Aurore; Panama Pictures | Christoph Hardt; Geisler-Fotopress | Nicole Kubelka

Familienbande "On & Off the Catwalk" Heidi und Leni Klum beim Woman of the Year Award 2025, den Modelchefin Heidi für sich sichern konnte. Bild: Imago / Eventpress

Ob Ehemann Tom, Schwager Bill oder die Klumschen Kinder in der neuen Staffel vorbeischauen? Das wird noch nicht verraten! Wer die Klum-Familie hautnah erleben möchte, darf sich trotzdem auf eine exklusive Perspektive auf das Leben des Promi-Clans freuen. In der Doku-Reihe "On & Off the Catwalk" von ProSieben und Joyn begleitet das Publikum das Supermodel nicht nur zu glamourösen Jobs rund um den Globus, sondern auch ganz privat - inklusive Tochter Leni und Sohn Henry. Geschäftsführer der Seven.One Entertainment Group Henrik Pabst verspricht "sehr exklusive Einblicke ins Arbeits- und Familienleben der Klums“ und "Bilder, die man so noch nicht gesehen hat". Die zweiteilige Doku "On & Off the Catwalk" läuft am 22. Februar und 1. März jeweils am Sonntag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Gewagter Star-Cocktail: "Promis unter Palmen" Staffel 4 Die zwölf Kandidat:innen (v.l.): Martin Angelo, Anouschka Renzi, Edith und Eric Stehfest, Silvia Wollny, Claude-Oliver Rudolph, Menderes, Gina-Lisa Lohfink, Maurice Dziwak, Kevin Wolter, Dilara Kruse und Franziska Temme. Bild: Joyn/Gerhard Merzeder

Dieser bunte Mix an Inselbewohner:innen verspricht Hochgenuss für Reality-Fans - und einen guten Schuss Konfliktpotenzial! Raubein und Bond-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph, Trash-TV-Ikone Gina-Lisa Lohfink, Schauspielerin Anouschka Renzi, TV-Familienoberhaupt Sylvia Wollny und Casting-Legende Menderes gehören zur meinungsstarken Besetzung der diesjährigen Insel-Crew. Im Wettstreit um die goldene Kokosnuss - und bis zu 50.000 Euro Preisgeld - prallen Temperamente aufeinander. Wer zeigt klare Kante? Wer setzt auf smarte Allianzen? Zwischen dem mittlerweile getrennten Medienpaar Edith und Eric Stehfest scheint Streit jedenfalls vorprogrammiert. Letzterer hat sich kürzlich zu seiner neuen Liebe Franziska Temme bekannt. Die beiden waren sich beim Dreh zu "Promis unter Palmen" in Thailand nähergekommen. Die neuen Folgen laufen ab 16. Februar immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und sind parallel sowie nach der Ausstrahlung kostenlos auf Joyn abrufbar.

Gesangs-Challenge mit Herz: "The Voice Kids" Staffel 14 Michael Patrick Kelly (v.l.), Leony, Heiko Lochmann, Roman Lochmann und Alvaro Soler sind bereit, den Buzzer für die jungen Talente bei "The Voice Kids" zu drücken. Bild: Joyn / Christoph Köstlin

Buzzer auf Anschlag, Gänsehaut in Dauerrotation: "The Voice Kids" startet in die nächste Staffel - und zwar auf einem neuen Sendeplatz zur Primetime am Samstagabend. Eine weitere Änderung: Melissa Khalaj führt 2026 allein durch die Show, Thore Schölermann ist nicht mehr mit dabei. Auch auf den roten Stühlen wird einmal komplett umsortiert: Michael Patrick Kelly, Leony, Alvaro Soler und das Duo HE/RO, die Zwillinge und Ex-YouTube-Stars Heiko und Roman Lochmann sind die neuen Coaches. Sie alle taktieren, wie sie ihre jungen Talente im Stimmwettbewerb ganz groß rausbringen. "The Voice Kids"-Routinier Alvaro Soler gibt sich vorab schon siegessicher: "Diesmal wird mein Team gewinnen, weil Team Alvaro jetzt endlich mal gewinnen muss, so wie Tom Cruise endlich seinen Oscar bekommen hat." Mitfiebern kannst du samstags ab 14. Februar 2026 um 20:15 Uhr in SAT.1. Alle Folgen gibt es auch kostenlos auf Joyn im SAT.1-Livestream sowie im Nachgang auf Abruf.

Gleich gibt's was aufs Blech! "Das große Promibacken"-Jubiläum und "Kuchen oder Chaos" Arabella Kiesbauer (v.l.), René Cassell, Rebecca Immanuel, Alexander Mazza, Paula Lambert, Thomas Hermanns, Anne-Sophie Briest, Thomas Helmer, Maximilian Arland und Anna-Carina Woitschack wollen sich den goldenen Cupcake schnappen. Bild: Joyn/Claudius Pflug

Die Zutaten zum 10-Jährigen? Man nehme eine Prise Charme à la Arabella Kiesbauer, das souveräne Auftreten von Alexander Mazza und Thomas Hermanns Wortwitz. Das Ganze mit einer großzügigen Portion an Show-, Schauspiel- und Sporttalenten abrunden - fertig ist die perfekte Mischung für die heißeste Tortenschlacht in 2026! Die Backkünste der prominenten Teilnehmer:innen bewerten erneut Konditoren-Expertin Bettina Schliephake-Burchardt und Sterne-Patissier Christian Hümbs. Enie van de Meiklokjes moderiert Genussmomente wie Teigkrisen gewohnt souverän. Die Jubiläums-Staffel von "Das große Promibacken" startet am Mittwoch, 11. Februar 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im kostenlosen Stream auf Joyn.

Appetit bekommen auf mehr? Im Anschluss schwingen zwei Reality-Stars parallel die Teigrollen, räumlich getrennt, verbal aber voll im Duell. Während gerührt und gebacken wird, fliegen saftige Spitzen und bissige Seitenhiebe hin und her. Wer behält das Rezept im Blick? Und wessen Kuchen überzeugt am Ende? Im ersten Back-Battle der neuen Show heizen sich Kader Loth und Melody Haase ordentlich ein. "Kuchen oder Chaos" ist jeden Mittwoch, ab dem 11. Februar um 23 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn zu sehen.

Schöne Aussichten: "Dr. Rick & Dr. Nick" sind zurück für Staffel 2! Medizinische Präzision und menschliche Nähe: Die neue Staffel zeigt beide Seiten des Beauty-Business. Bild: Seven.One / Willi Weber

Spektakuläre Beauty-Eingriffe, berührende Patientengeschichten und Promigäste - die Kameras begleiten die Münchner Beauty-Docs "Dr. Rick und Dr. Nick" in Staffel 2 erneut durch ihren intensiven Praxisalltag. Glamour und persönliche Schicksal liegen hier oft hautnah beieinander: Influencerin Krizzl kämpft gegen starkes Schwitzen, Reality-Star Djamila Rowe wünscht sich eine Lippenverkleinerung. Auch abseits des OPs wird es persönlich - von Karnevals-Exzessen in Köln bis zu emotionalen Momenten rund um Verlust, Liebe und Vergangenheit. "Dr. Rick & Dr. Nick" kannst du ab 11. Februar 2026 immer mittwochs nach "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben anschauen. Alle Folgen findest du auch bereits kostenlos zum Streamen auf Joyn.

Musikquiz "Hast du Töne" mit neuer Besetzung In Folge 1 müssen Oliver Geissen mit Alexander Kumptner, Caroline Frier mit Lucas Gregorowicz und Sasha mit Meltem Kaptan Hörvermögen und Musikwissen unter Beweis stellen. Bild: SAT.1 / Willi Weber

Da wird gezwitschert, gepfiffen, gebrummt - und entsprechend viel gelacht! Unvergessen etwa Evelyn Burdeckis experimentelle Performance von Lady Gagas "Pokerface" in Folge 4 der 2. Staffel von "Hast du Töne". Jetzt geht das witzige Sound-Format mit Moderator Matthias Opdenhövel und der Show-Band "Tönlein Brillant" in die dritte Runde. Als einzige Team-Kapitänin wieder mit an Bord: Caroline Frier. Außerdem dabei sind Rede-Talent Oliver Geissen sowie Musiker Sasha, der schon in der ersten Staffel durch Song-Sicherheit überzeugen konnte. Die Team-Kapitän:innen stellen sich mit wöchentlich wechselnden Promigäst:innen musikalischen Herausforderungen: Es gilt Songs im Schnelldurchlauf oder anhand nur eines Instruments zu erkennen. Hilfe gibt's dabei aus dem Publikum, denn es winken 30.000 Euro für den Zuschauerblock des Gewinner-Duos! Ab dem 19. Februar laufen neue Folgen donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und jeweils eine Woche vorher schon vorab auf Joyn!