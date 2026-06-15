zur Joyn Startseite
Zur Behind The Screens Startseite

Wann und wo es weitergeht

"Promi Padel WM" 2026: Jetzt stehen Termin und Ort für das ProSieben-Event im Herbst fest

Veröffentlicht:

von Redaktion

Auf Joyn ansehen

Das war die "Promi Padel WM" 2025: Mega-Ballwechsel! Das Highlight der Gruppenphase

Videoclip • 01:07 Min

Die "Promi Padel WM" auf ProSieben und Joyn geht in die nächste Runde. Wann und wo das Event 2026 stattfindet, erfährst du hier.

Zehn Teams, ein Titel und jede Menge Unterhaltung - das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in diesem Jahr wieder bei der "Promi Padel WM". Nun wurden der Termin und die Location für das Event bekanntgegeben.

Die "Promi Padel WM" 2026 findet am Samstag, 21. November, statt. Die Promis und Spitzensportler:innen treten in der Arena Oberhausen an.

Wer den Kampf um den Padel City Cup live vor Ort erleben will, kann sich ab sofort Tickets sichern.

Jetzt in voller Länge nachschauen!

Ganze Folge
Die Promi Padel WM

Die Promi Padel WM 2025

Verfügbar auf JoynFolge vom 18.10.2025 • 186 Min • Ab 6

Padel auf ProSieben: Trend-Sport zur Prime Time

Padel gehört zu den am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit. Die schnelle Trend-Sportart verbindet Elemente aus Tennis und Squash. Gespielt wird im Doppel (also zwei gegen zwei) auf einem von Glas- und Gitterwänden umgebenen Court.

Übertragen wir die "Promi Padel WM" 2026 auf ProSieben und im Livestream auf Joyn am 21. November ab 20:15 Uhr. Durch den sportlichen Abend führen Steven Gätjen, Elmar Paulke und Jerry Vsan.

Mehr entdecken