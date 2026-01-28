Abwechslung garantiert
Spiele, Spaß & Spitzenpolitik! Deine Februar-Highlights auf Joyn
Veröffentlicht:von Katharina von Freyburg, Sabine Rodenbäck
Von Runway-Shows über Reality-Dokus bis zur Ronzheimer-Reportage: Wir wollen echtes Entertainment und Themen mit Tiefgang! Auch in diesem Monat bringt Joyn die ganze Bandbreite der Unterhaltung auf die Bildschirme.
High Heels polieren, Glätteisen aufwärmen - und los geht's! Die GNTM-Community ist bereits extrem gespannt, ob die 21. Ausgabe der Modelsuche mit der Jubiläumsstaffel im letzten Jahr mithalten kann.
Unter ihnen Social-Media-Comedian Sandro Cap ("Der Münchner"), der auf dem offiziellen Account des Formats postet: "Finally! Brauche endlich wieder gutes wöchentliches TV-Entertainment". Einschalten wird sicherlich auch "Fan der ersten Stunde" Christine Neubauer.
Für die Auftakt-Folgen (Mittwoch, 11. Februar, und Donnerstag, 12. Februar, jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) hat sich Heidi Klum auf alle Fälle schon mal hochkarätigen Support gesichert: Fashion-Legende Jean Paul Gaultier unterstützt das Topmodel bei den offenen Castings in Köln mit seinem untrüglichen Expertenblick. Ebenso ist Designer-Kollege und "Model-Papa" Kilian Kerner als Gastjuror wieder mit von der Partie. Ein Comeback gibt es auch für Kandidatin Safia: Dank Wildcard von Heidi landet die Favoritin aus dem vergangenen Jahr direkt in den Top 20!
Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" startet mit den Männern ab Mittwoch, 11. Februar 2026, und mit den Frauen am Donnerstag, 12. Februar 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.
Heidi Klum in Top-Form - kostenlos auf Joyn!
Ob Ehemann Tom, Schwager Bill oder die Klumschen Kinder in der neuen Staffel vorbeischauen? Das wird noch nicht verraten! Wer die Klum-Familie hautnah erleben möchte, darf sich trotzdem auf eine exklusive Perspektive auf das Leben des Promi-Clans freuen.
In der Doku-Reihe "On & Off the Catwalk" von ProSieben und Joyn begleitet das Publikum das Supermodel nicht nur zu glamourösen Jobs rund um den Globus, sondern auch ganz privat - inklusive Tochter Leni und Sohn Henry. Geschäftsführer der Seven.One Entertainment Group Henrik Pabst verspricht "sehr exklusive Einblicke ins Arbeits- und Familienleben der Klums“ und "Bilder, die man so noch nicht gesehen hat".
Die zweiteilige Doku "On & Off the Catwalk" läuft am 22. Februar und 1. März jeweils am Sonntag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.
Dieser bunte Mix an Inselbewohner:innen verspricht Hochgenuss für Reality-Fans - und einen guten Schuss Konfliktpotenzial! Raubein und Bond-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph, Trash-TV-Ikone Gina-Lisa Lohfink, Schauspielerin Anouschka Renzi, TV-Familienoberhaupt Sylvia Wollny und Casting-Legende Menderes gehören zur meinungsstarken Besetzung der diesjährigen Insel-Crew.
Im Wettstreit um die goldene Kokosnuss - und bis zu 50.000 Euro Preisgeld - prallen Temperamente aufeinander. Wer zeigt klare Kante? Wer setzt auf smarte Allianzen? Zwischen dem mittlerweile getrennten Medienpaar Edith und Eric Stehfest scheint Streit jedenfalls vorprogrammiert. Letzterer hat sich kürzlich zu seiner neuen Liebe Franziska Temme bekannt. Die beiden waren sich beim Dreh zu "Promis unter Palmen" in Thailand nähergekommen.
Die neuen Folgen laufen ab 16. Februar immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und sind parallel sowie nach der Ausstrahlung kostenlos auf Joyn abrufbar.
Die größten Momente noch einmal zu erleben
Hast du schon deinen Binge-Buddy gefunden?
Fast 20 Jahre ist es her, seit der erste Band der dystopischen Jugendbuchreihe "Die Tribute von Panem" erschienen ist. Die Trilogie bekam von der gigantisch inszenierten Verfilmung nochmal richtig Schub. Bereits kurz nach dem Start des ersten Films im Jahr 2012 überholte sie bei Amazon die Verkaufszahlen der gesamten "Harry Potter"-Serie und wurde zur meistverkauften Romanreihe des Online-Händlers. Und so setzte sich Autorin Suzanne Collins 2023 erneut an den Schreibtisch, um zwei Prequels nachzulegen. Im November kommt der vorerst letzte Teil "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" in die deutschen Kinos. Fans von Jennifer Lawrence als Katniss und Josh Hutcherson als Peeta sehen die beiden immerhin in einem kurzen Cameo. Jubeln können sie aber am 15. Februar, denn dann zeigt ProSieben alle bisher erschienenen Teile der "Hunger Games" - inklusive des ersten Prequels, "The Ballad Of Songbirds And Snakes", als Free-TV-Premiere!
Tributes und Entdecker:innen feiern die Reihe gleichermaßen. Für alle, die legendäre Blockbuster mögen, wenn sie emotional packen und politisch unterfüttert sind. Challenge für Expert:innen: Alle Unterschiede zwischen Buch und Film dokumentieren und anschließend diskutieren!
Seit 23. Januar laufen Teil 1-4 der Reihe jeweils freitags um 20:15 Uhr auf ProSieben, am 15. Februar kannst du alle Filme am "Hunger Games Day" sehen. "The Ballad Of Songbirds And Snakes" in der Free-TV-Premiere um 20:15 Uhr, "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2" um 23:30 Uhr.
Ab 15. Februar jederzeit auf Joyn: "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" (2012), "Die Tribute von Panem - Catching Fire" (2013), "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1" (2014), "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2" (2015) und "Die Tribute von Panem - The Ballad Of Songbirds And Snakes" (2023).
"Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime"
Was treibt Frauen zu Tötungsdelikten - und was unterscheidet ihre Motive, Muster und Eskalationen von denen männlicher Täter? Die Podcasterinnen Karolin Kandler und Jule Gölsdorf sezieren reale Kapitalverbrechen, ordnen sie ein und sprechen mit Expert:innen über Psyche, Tatabläufe und Hintergründe. Ab Freitag, 13. Februar, 20:15 Uhr bei Kabel Eins und im Stream auf Joyn.
Ronzheimer - Wie geht's Deutschland?"
Fünf Abende, fünf Reizthemen: Paul Ronzheimer geht dorthin, wo die Debatten im Alltag knallen - hört zu, begleitet Menschen, konfrontiert Politik mit Realität. Die neuen Folgen drehen sich um Bürgergeld, Bürokratie, Migration, "rechte Mitte" und Jugendkriminalität - mit dem Anspruch, nicht nur zu kommentieren, sondern zu verstehen, warum das Land so unter Strom steht. Ab Dienstag, 24. Februar, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
"Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf 4 Rädern"
Raus aus dem Studio, rein ins Outback-Feeling: Frank Rosin, Ali Güngörmüş und Alexander Kumptner gehen wieder auf Tour - diesmal durch Australien. Der Fokus liegt auf Landschaft, Begegnungen und natürlich Essen. Das Gourmet-Trio improvisiert, probiert und packt an. Eine kulinarische Entdeckungsreise für jeden Geschmack! Ab Donnerstag, 26. Februar, 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.
Sport auf Joyn: Titelkämpfe, Pokaldrama und internationale Höhepunkte
Den ersten Aufschlag diesen Monat macht das Herrenfinale der Australian Open am 1. Februar auf Eurosport 1, bevor der DFB-Pokal mit gleich drei Viertelfinals für Spannung sorgt:
3. Februar: Bayer Leverkusen - FC St. Pauli (ZDF)
4. Februar: Holstein Kiel - VfB Stuttgart (ZDF)
6. Februar: FC Bayern München - RB Leipzig (ARD)
International geht es ab 5. Februar beim Rugby Six Nations (ProSieben MAXX) körperlich zur Sache, ehe mit dem Start der Olympischen Winterspiele am 6. Februar (ARD/ZDF) die ganz große Bühne für Medaillen, Rekorde und Gänsehaut-Momente eröffnet wird.
Die Sport-Events sind in den Livestreams der jeweiligen Sender auf Joyn verfügbar.
