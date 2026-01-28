Herausforderung angenommen!
Wettbewerbsfieber auf Joyn: Talent-Shows und Reality-Highlights im Februar
Veröffentlicht:von Katharina von Freyburg
Das nächste Foto auf dem Runway, den Titel bei "The Voice Kids" oder die goldene Kokosnuss auf der Insel: Wem gelingt es, die Konkurrenz auszustechen und sich den Sieg zu sichern? Joyn bringt dir die härtesten Duelle, große Egos und echte Kopf-an-Kopf-Momente - beste Unterhaltung für alle, die Competition nicht nur sehen, sondern fühlen wollen!
High Heels polieren, Glätteisen aufwärmen - und los geht's! Die GNTM-Community ist bereits extrem gespannt, ob die 21. Ausgabe der Modelsuche mit der Jubiläumsstaffel im letzten Jahr mithalten kann.
Unter ihnen Social-Media-Comedian Sandro Cap ("Der Münchner"), der auf dem offiziellen Account des Formats postet: "Finally! Brauche endlich wieder gutes wöchentliches TV-Entertainment". Einschalten wird sicherlich auch "Fan der ersten Stunde" Christine Neubauer.
Für die Auftakt-Folgen (Mittwoch, 11. Februar, und Donnerstag, 12. Februar, jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) hat sich Heidi Klum auf alle Fälle schon mal hochkarätigen Support gesichert: Fashion-Legende Jean Paul Gaultier unterstützt das Topmodel bei den offenen Castings in Köln mit seinem untrüglichen Expertenblick. Ebenso ist Designer-Kollege und "Model-Papa" Kilian Kerner als Gastjuror wieder mit von der Partie. Ein Comeback könnte es auch für Kandidatin Safia geben: Dank Wildcard von Heidi hat die Favoritin aus dem vergangenen Jahr sich direkt ein Ticket für 2026 gesichert. Ob sie es einlösen wird?
Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" startet mit den Männern ab Mittwoch, 11. Februar 2026, und mit den Frauen am Donnerstag, 12. Februar 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.
Heidi Klum in Top-Form - kostenlos auf Joyn!
Ob Ehemann Tom, Schwager Bill oder die Klumschen Kinder in der neuen Staffel vorbeischauen? Das wird noch nicht verraten! Wer die Klum-Familie hautnah erleben möchte, darf sich trotzdem auf eine exklusive Perspektive auf das Leben des Promi-Clans freuen.
In der Doku-Reihe "On & Off the Catwalk" von ProSieben und Joyn begleitet das Publikum das Supermodel nicht nur zu glamourösen Jobs rund um den Globus, sondern auch ganz privat - inklusive Tochter Leni und Sohn Henry. Geschäftsführer der Seven.One Entertainment Group Henrik Pabst verspricht "sehr exklusive Einblicke ins Arbeits- und Familienleben der Klums“ und "Bilder, die man so noch nicht gesehen hat".
Die zweiteilige Doku "On & Off the Catwalk" läuft am 22. Februar und 1. März jeweils am Sonntag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.
Dieser bunte Mix an Inselbewohner:innen verspricht Hochgenuss für Reality-Fans - und einen guten Schuss Konfliktpotenzial! Raubein und Bond-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph, Trash-TV-Ikone Gina-Lisa Lohfink, Schauspielerin Anouschka Renzi, TV-Familienoberhaupt Sylvia Wollny und Casting-Legende Menderes gehören zur meinungsstarken Besetzung der diesjährigen Insel-Crew.
Im Wettstreit um die goldene Kokosnuss - und bis zu 50.000 Euro Preisgeld - prallen Temperamente aufeinander. Wer zeigt klare Kante? Wer setzt auf smarte Allianzen? Zwischen dem mittlerweile getrennten Medienpaar Edith und Eric Stehfest scheint Streit jedenfalls vorprogrammiert. Letzterer hat sich kürzlich zu seiner neuen Liebe Franziska Temme bekannt. Die beiden waren sich beim Dreh zu "Promis unter Palmen" in Thailand nähergekommen.
Die neuen Folgen laufen ab 16. Februar immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und sind parallel sowie nach der Ausstrahlung kostenlos auf Joyn abrufbar.
Um sich die Wartezeit zu verkürzen und die größten Momente noch einmal zu erleben
Buzzer auf Anschlag, Gänsehaut in Dauerrotation: "The Voice Kids" startet in die nächste Staffel - und zwar auf einem neuen Sendeplatz zur Primetime am Samstagabend. Eine weitere Änderung: Melissa Khalaj führt 2026 allein durch die Show, Thore Schölermann ist nicht mehr mit dabei.
Auch auf den roten Stühlen wird einmal komplett umsortiert: Michael Patrick Kelly, Leony, Alvaro Soler und das Duo HE/RO, die Zwillinge und Ex-YouTube-Stars Heiko und Roman Lochmann sind die neuen Coaches. Sie alle taktieren, wie sie ihre jungen Talente im Stimmwettbewerb ganz groß rausbringen. "The Voice Kids"-Routinier Alvaro Soler gibt sich vorab schon siegessicher: "Diesmal wird mein Team gewinnen, weil Team Alvaro jetzt endlich mal gewinnen muss, so wie Tom Cruise endlich seinen Oscar bekommen hat."
Mitfiebern kannst du samstags ab 14. Februar 2026 um 20:15 Uhr in SAT.1. Alle Folgen gibt es auch kostenlos auf Joyn im SAT.1-Livestream sowie im Nachgang auf Abruf.
Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn
Hast du schon deinen Binge-Buddy gefunden?
Die Zutaten zum 10-Jährigen? Man nehme eine Prise Charme à la Arabella Kiesbauer, das souveräne Auftreten von Alexander Mazza und Thomas Hermanns Wortwitz. Das Ganze mit einer großzügigen Portion an Show-, Schauspiel- und Sporttalenten abrunden - fertig ist die perfekte Mischung für die heißeste Tortenschlacht in 2026! Die Backkünste der prominenten Teilnehmer:innen bewerten erneut Konditoren-Expertin Bettina Schliephake-Burchardt und Sterne-Patissier Christian Hümbs. Enie van de Meiklokjes moderiert Genussmomente wie Teigkrisen gewohnt souverän.
Die Jubiläums-Staffel von "Das große Promibacken" startet am Mittwoch, 11. Februar 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im kostenlosen Stream auf Joyn.
Die Promis stehen wieder am Ofen!
Appetit bekommen auf mehr? Im Anschluss schwingen zwei Reality-Stars parallel die Teigrollen, räumlich getrennt, verbal aber voll im Duell. Während gerührt und gebacken wird, fliegen saftige Spitzen und bissige Seitenhiebe hin und her. Wer behält das Rezept im Blick? Und wessen Kuchen überzeugt am Ende? Im ersten Back-Battle der neuen Show heizen sich Kader Loth und Melody Haase ordentlich ein.
"Kuchen oder Chaos" ist jeden Mittwoch, ab dem 11. Februar um 23 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn zu sehen.
Am 11. Februar um 23 Uhr geht es los!
Spektakuläre Beauty-Eingriffe, berührende Patientengeschichten und Promigäste - die Kameras begleiten die Münchner Beauty-Docs "Dr. Rick und Dr. Nick" in Staffel 2 erneut durch ihren intensiven Praxisalltag. Glamour und persönliche Schicksal liegen hier oft hautnah beieinander: Influencerin Krizzl kämpft gegen starkes Schwitzen, Reality-Star Djamila Rowe wünscht sich eine Lippenverkleinerung.
Auch abseits des OPs wird es persönlich - von Karnevals-Exzessen in Köln bis zu emotionalen Momenten rund um Verlust, Liebe und Vergangenheit.
"Dr. Rick & Dr. Nick" kannst du ab 11. Februar 2026 immer mittwochs nach "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben anschauen. Alle Folgen findest du auch bereits kostenlos zum Streamen auf Joyn.
Die Schönheits-Docs, denen Stars vertrauen
Da wird gezwitschert, gepfiffen, gebrummt - und entsprechend viel gelacht! Unvergessen etwa Evelyn Burdeckis experimentelle Performance von Lady Gagas "Pokerface" in Folge 4 der 2. Staffel von "Hast du Töne". Jetzt geht das witzige Sound-Format mit Moderator Matthias Opdenhövel und der Show-Band "Tönlein Brillant" in die dritte Runde. Als einzige Team-Kapitänin wieder mit an Bord: Caroline Frier. Außerdem dabei sind Rede-Talent Oliver Geissen sowie Musiker Sasha, der schon in der ersten Staffel durch Song-Sicherheit überzeugen konnte. Die Team-Kapitän:innen stellen sich mit wöchentlich wechselnden Promigäst:innen musikalischen Herausforderungen: Es gilt Songs im Schnelldurchlauf oder anhand nur eines Instruments zu erkennen. Hilfe gibt's dabei aus dem Publikum, denn es winken 30.000 Euro für den Zuschauerblock des Gewinner-Duos!
Ab dem 19. Februar laufen neue Folgen donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und jeweils eine Woche vorher schon vorab auf Joyn!
Du möchtest dich schonmal eingrooven?
Mehr entdecken
Abwechslung garantiert
Spiele, Spaß & Spitzenpolitik! Deine Februar-Highlights auf Joyn
Das Feuerwerk geht weiter!
Neues Jahr, neue Hits: Joyn startet spektakulär ins Jahr 2026
Styling-Shitstorm
Nach Hosen-Eklat: Florian Silbereisen reagiert mit Humor auf Kritik
Tourstart in Gefahr?
Es war ein Unfall: Comedian Bastian Bielendorfer plötzlich auf Krücken
Mehrere Gäste sagten ab
Winterchaos bei "NDR Talk Show": Gast platzt in laufende Sendung
Mit 54 ist Schluss!
"Möchte einfach nur Tanja sein": Michelle über ihr Karriere-Ende
Die Community jubelt
Lily Collins bestätigt: "Emily in Paris" kehrt mit Staffel 6 zurück
Treffsicher
"Promi-Darts-WM" 2026: Das sind die Gewinner
Showtime!
Perfekter Jahresauftakt auf Joyn: Die Show-Highlights im Januar 2026