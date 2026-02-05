Fußball Bayern München - RB Leipzig: DFB-Pokal-Viertelfinale kostenlos im Livestream und Free-TV Veröffentlicht: Vor 56 Minuten von Matthias Ondracek In der Bundesliga gewann der FC Bayern München zuletzt am 17. Januar klar mit 5:1 bei RB Leipzig. Bild: IMAGO/Christian Schroedter

Im Viertelfinale des DFB-Pokals empfängt der FC Bayern München RB Leipzig. Das Spiel wird am Mittwoch, 11. Februar, im Free-TV und im kostenlosen Stream übertragen. So verfolgst du die Partie live!

Wo läuft Bayern München gegen RB Leipzig im kostenlosen Livestream? Das Viertelfinalspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird am Mittwoch, 11. Februar, ab 20:45 Uhr im kostenfreien Livestream des Ersten auf Joyn gezeigt. Auch die Vorberichte zum DFB-Pokal-Spiel (ab 20:32 Uhr) siehst du am Mittwoch komplett auf Joyn. Durch die Sendung führt Moderator Alex Schlüter, als Experte ist Bastian Schweinsteiger zu Gast. Kommentiert wird das Spiel aus München von Christina Graf.

DFB-Pokal-Viertelfinale live: Wann und wo spielt der FC Bayern gegen RB Leipzig? Der 20-malige Pokalsieger Bayern München empfängt am Mittwoch, 11. Februar, um 20:45 Uhr den zweimaligen Titelträger RB Leipzig im Viertelfinale des DFB-Pokals. Während der Rekordsieger in der Vorsaison bereits im Achtelfinale scheiterte, drangen die Sachsen in 2024/25 bis ins Halbfinale vor. Anpfiff in der Allianz-Arena ist am Mittwoch, 11. Februar, um 20:45 Uhr.

DFB Pokal 2025/26: Das Viertelfinale live im Free-TV sehen Das DFB-Pokal-Spiel zwischen Bayern München und RB Leipzig wird auch live im Ersten übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Mittwochabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream auf Joyn - um 20:45 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:32 Uhr.

Fakten zum DFB-Pokal-Spiel FC Bayern München - RB Leipzig Datum : Mittwoch, 11. Februar

Anstoß : 20:45 Uhr

Ort : Allianz-Arena (München)

Paarung : FC Bayern München - RB Leipzig

Livestream : ARD-Livestream auf Joyn, Beginn des Livestreams am Mittwoch um 20:32 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: Das Erste

DFB-Pokal: Bayern München und RB Leipzig ringen um den Einzug ins Halbfinale Der FC Bayern München steht kurz vor dem größten Erfolg im DFB-Pokal seit Jahren. Denn der Rekordmeister durchläuft im K.o.-Wettbewerb derzeit eine ungewohnte Durststrecke. Fünf Jahre ist es her, dass der 20-malige Pokalsieger den Cup in Berlin in die Höhe reckte. Seither setzte es für die erfolgsverwöhnten Münchner teils bittere Pleiten. So scheiterte der FCB in der Saison 2020/21 am damaligen Zweitligisten Holstein Kiel (7:8 n. E.). 2023/24 war Drittligist 1. FC Saarbrücken eine zu hohe Hürde (1:2). Bitter war auch die 0:5-Klatsche 2021/22 gegen Gladbach. In dieser Saison steht der Rekordsieger vor dem ersten Halbfinal-Einzug seit 2020. Nach dem SV Wehen Wiesbaden, dem 1. FC Köln und Union Berlin wartet nun RB Leipzig. Die Leipziger waren im Vorjahr bereits dort, wo beide Teams jetzt hinwollen. Erst im Halbfinale der Vorsaison unterlagen sie dem späteren Sieger VfB Stuttgart mit 1:3. So ist die jüngste Pokal-Geschichte auch weitaus erfolgreicher als die des großen FC Bayern. Seit 2020 standen die Sachsen viermal mindestens im Halbfinale, dreimal erreichten sie das Endspiel in Berlin, zweimal holten sie den Titel (2022, 2023). In dieser Saison schaltete der Bundesligist auf dem Weg in die Top Acht den Regionalligisten SV Sandhausen, den Drittligisten Energie Cottbus sowie den Zweitligisten 1. FC Magdeburg aus. Mit dem FC Bayern wartet also der erste Bundesliga-Rivale im laufenden Wettbewerb auf RB. Das jüngste Duell der beiden Kontrahenten entschieden die Münchner am 17. Januar in Leipzig klar mit 5:1 für sich. Im DFB-Pokal trafen RB und der FCB zuletzt 2019 aufeinander. Damals siegten die Bayern auswärts mit 3:0.

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre 2025: VfB Stuttgart

2024: Bayer 04 Leverkusen

2023: RB Leipzig

2022: RB Leipzig

2021: Borussia Dortmund

2020: FC Bayern München

2019: FC Bayern München

So siehst du das DFB-Pokal-Viertelfinale Bayern München gegen RB Leipzig im kostenlosen Livestream auf Joyn auf dem Handy oder Tablet Um im Livestream auf Joyn das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App heute ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du den DFB-Pokal auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des DFB-Pokal-Viertelfinals auf dem PC schauen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn heute Abend wieder genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.