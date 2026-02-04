Alle Infos zum Event der Superlative "Red Bull Hardline" 2026: Am 8. Februar kostenlos im Livestream auf Joyn anschauen Aktualisiert: Vor 1 Minute von Jan Islinger Jackson Goldstone während der "Hardline" im vergangenen Jahr. Wie sich später herausstellen sollte, legte er mit seinem Sieg den Grundstein für das erfolgreichste Jahr in seiner Karriere. Bild: Red Bull

Das Battle of Tasmania geht in die dritte Runde! Alle Infos zu den Ridern, dem Ablauf und dem Livestream.

Die "Hardline" kehrt zurück nach Down Under! Während Deutschland noch immer Mitten in der Winter-Depression steckt, gibt es in Down Under allen Grund zur Freude. Dort herrscht nicht nur Hochsommer - auch die Mountainbike-Season erlebt mit der "Red Bull Hardline" in Australien ihren vorläufigen Peak. Bereits zum dritten Mal wird Tasmanien zum Schauort einer der härtesten MTB-Rennen der Welt.

Hart, härter, Hardline Asa Vermette bei seinem Vorjahres-Practice-Run, wie er mit einem fetten Table-Top durchs tasmanische Unterholz fliegt. Bild: Red Bull

"Red Bull Hardline" gilt als das gnadenloseste Downhill-Mountainbike-Rennen der Welt. Hier trifft brutales Naturgelände auf riesige Sprünge, halsbrecherische Steilabfahrten und technische Passagen, die selbst Weltklasse-Fahrer:innen an ihre Grenzen bringen. Diese Strecke verzeiht keine Fehler - sie fordert absolute Präzision, Mut und Nerven aus Stahl. Konzipiert wurde der Bewerb mit nur einem Ziel: den besten Mountainbikern der Welt das gesamte fahrerische Können abzuverlangen. Seit der Premiere 2014 im walisischen Dyfi Valley hat sich das Event zu einem Mythos im Gravity-Sport entwickelt. Mittlerweile zum dritten Mal dienst nun Tasmanien als zweiter Stop der Eventreihe.

Diese Rider:innen sind bisher bestätigt Red Bull hat noch keine vollständige Liste aller startenden Rider:innen herausgegeben. Bestätigt sind aber alle Podiums-Plätze der vergangenen zwei "Hardline"-Stopps in Wales und in Tasmanien. Damit gelten folgende Rider als gesetzt. Jackson Goldstone (CAN)

Asa Vermette (USA)

Ronan Dunne (IRL)

Troy Brosnan (AUS)

Gracey Hemstreet (CAN)

Louise Ferguson (GBR)

Goldstone vs. Vermette: Das Battle des Jahres? Besonders das Duell zwischen Jackson Goldstone (22 Jahre) und Asa Vermette (19 Jahre) dürfte in dieser Season spannend werden. Im vergangenen Jahr lieferten sich die beiden in Tassie ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg - am Ende gewann Goldstone knapp mit zwei Zentel Vorsprung. Asa Vermette triumphierte im gleichen Jahr bei der Wales-Ausgabe der "Hardline", während sich Goldstone später den UCI-Downhill-Worldcup-Titel sicherte. Beide gehören trotz ihres jungen Alters zu den schnellsten Fahrern der Welt. Auch die kommende Worldcup-Season dürfte prickelnd werden. Dort fährt Junior-Worldcup-2024-Sieger Asa Vermette erstmalig bei der Elite mit und trifft dort ebenfalls auf Goldstone. Wenn schon vieles andere in der Welt gerade semi läuft, dürfen wir uns auf eine fette DH-Season 2026 freuen. Doch jetzt erstmal zurück zur "Hardline"! Die siehst du am kommenden Sonntag, 8. Feburar 2026, ab 4 Uhr kostenlos auf Joyn an.