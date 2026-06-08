Grand-Slam-Triumph "Wie stolz ich auf dich bin": So reagiert Sophia Thomalla auf Alexander Zverevs Sieg bei den French Open 2026 Aktualisiert: Vor 21 Minuten von C3 Newsroom :newstime Zverev gewinnt ersten Grand Slam Videoclip • 40 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach seinem Triumph bei den French Open feiert Sophia Thomalla ihren Freund Alexander Zverev mit rührenden Worten. Die Moderatorin eilte nach seinem Sieg direkt zu ihm nach Paris - und sorgte dabei auch für eine Überraschung.

Sophia Thomalla feiert ihren Freund Alexander Zverev mit rührenden Worten Es ist der größte Triumph in seiner Karriere: Tennisprofi Alexander Zverev hat am Sonntag (7. Juni) die French Open gewonnen und seinen ersten Grand-Slam-Sieg geholt. Nach einem spannenden Fünf-Satz-Krimi gegen den Italiener Flavio Cobolli ließ sich Zverev überwältigt auf den Sandboden fallen und konnte den größten Moment in seiner Karriere offensichtlich zunächst selbst kaum fassen. Auch seine Lebensgefährtin, die Moderatorin Sophia Thomalla, fieberte mit. Sie war zwar nicht direkt beim Finale in Roland Garros vor Ort, eilte aber unmittelbar nach seinem Sieg von Köln - wo sie beruflich eingebunden war - nach Paris. Auf Instagram feierte Thomalla den 29-Jährigen am Sonntag direkt nach dem Ende des Matches: In ihren Storys teilte sie zunächst einen Beitrag der ATP, die ein Foto des jubelnden Zverev mit dem Titel "Grand Slam Champion" veröffentlicht hatte. „Er hat es!!!, schrieb Thomalla mit vier roten Herz-Emojis dazu. Auch einen Post des offiziellen Roland-Garros-Accounts teilte sie - diesmal mit Herz- und Pokal-Emoji.

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"Keine Worte können jemals ausdrücken, wie stolz ich auf dich bin" Kurz darauf veröffentlichte die 36-Jährige ein Selfie, das sie im Zug auf dem Weg nach Paris zeigte. "Paris calling!", schrieb Thomalla zu der Aufnahme, auf der sie mit einem Victory-Zeichen in die Kamera strahlte. Am Montag dann meldete sie sich dann ausführlicher zu dem Grand-Slam-Sieg ihres Lebensgefährten und feierte ihn mit rührenden Worten. Auf Englisch schrieb sie: "Keine Worte können jemals ausdrücken, wie stolz ich auf dich bin. Du hast davon geträumt, hast hart dafür gearbeitet und jetzt bist du ein Grand-Slam-Champion." Dazu zeigt sie drei Fotos: eines von Zverev mit dem French-Open-Pokal auf der Schulter, eines, auf dem er nach dem entscheidenden Punkt überwältigt auf dem Sandplatz liegt, und eines, auf dem Alexander und Sophia sich einen Kuss geben.