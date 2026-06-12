Nächstes Gastgeber-Land eröffnet die Weltmeisterschaft WM 2026: Wo läuft heute USA - Paraguay? Und andere Spiele am Wochenende? Alle Infos zum Spiel und zum Livestream Veröffentlicht: Vor 20 Minuten von Rebecca Arlt ran Fußball Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026 Videoclip • 06:21 Min Link kopieren Teilen

Die Weltmeisterschaft 2026 hat begonnen. Heute Nacht steigt auch das nächste Gastgeber-Land ein und eröffnet das Turnier im eigenen Land. Wie schon Gastgeber Mexiko, starten auch die USA zuvor mit einer eigenen Eröffnungsfeier. So siehst du die Show im kostenlosen Livestream und im Free-TV und andere Spiele am Wochenende.

WM 2026 - USA gegen Paraguay: Wann und wo findet das erste Spiel in den USA statt? Am Samstag, 13. Juni, beginnt die Weltmeisterschaft auch endlich im dritten Gastgeberland USA. Das US-Soccer-Team tritt gegen das Nationalteam aus Paraguay an. Als Favorit gilt das US-Team um Trainer Mauricio Pochettino. Anpfiff im Los-Angeles-Stadion ist um 3:00 Uhr deutscher Zeit.

USA - Paraguay im Free-TV? Das Vorrundenspiel zwischen USA und Paraguay (Gruppe D) wird nicht live im Free-TV gezeigt. Auf ran.de findest du einen Liveticker, der dich mit allen wichtigen Infos versorgt. Anpfiff deutscher Zeit ist am Samstag ist 3:00 Uhr.

USA vs. Paraguay: So verpasst du keine Infos zum WM-Spiel Hier die wichtigsten Fakten zum ersten USA-Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Überblick: Datum : Samstag, 13. Juni

Anstoß : 03:00 Uhr (MESZ)

Ort : Los-Angeles-Stadion (Los Angeles, Kalifornien)

Live im Free-TV : Nein.

Liveticker: ab Spielbeginn auf ran.de

WM-Spiel USA gegen Paraguay: Wer gewinnt das Duell Nord- gegen Südamerika? Ab Spieltag zwei sind nun alle drei Co-Gastgeber in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gestartet. Für die USA ist es bereits die zweite Heim-WM nach 1994 im Soccer, wie Fußball in den Vereinigten Staaten von Amerika genannt wird. Insgesamt nimmt das US-Nationalteam bereits zum 12. Mal an einer Fußball-WM teil. Die erste WM-Teilnahme der US-Mannschaft war 1930 beim Turnier in Uruguay, als das Team ins Halbfinale kam. Das ist bis heute die beste Platzierung der US-Fußballnationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft. Bei der letzten WM in Katar war im Achtelfinale Schluss. Zum Auftaktspiel erhofft sich das US-Team um Trainer Mauricio Pochettino einen besseren Verlauf als 2022, wo die "Stars and Stripes" sich im Achtelfinale gegen die Niederlande verloren und ausschieden. Für den ehemaligen argentinischen Nationalspieler Pochettino, der bereits Trainererfahrungen bei großen europäischen Clubs, wie Chelsea, Tottenham oder Paris Saint-Germain sammeln konnte, ist es natürlich der Traum, den ersten WM-Titel mit der Mannschaft zu holen. Für Paraguay ist die letzte Teilnahme an einer Fußballweltmeisterschaft bereits 16 Jahre her: Bei der WM in Südafrika 2010 erreichte das Team der "Albirroja", wie die Nationalmanschaft in Paraguay genannt wird, das Viertelfinale, was bis dato das beste Resultat bei einer Fußball-WM für das südamerikanische Land ist, das insgesamt neunmal teilnahm, erstmals 1930 im benachbarten Uruguay. Wie beim US-Team, trainiert auch in Paraguay ein Argentinier die Fußball-Nationalmannschaft. Er hat bereits mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung als Fußballtrainer gesammelt, zuletzt bei den Nationalmannschaften von Ecuador und Costa Rica. Er wolle vor allem, dass sein Team hart kämpft und nie aufgiebt, wie er vor knapp zwei Jahren bei seinem Antritt vor versammelter Presse verkündete. Als Favorit der Partie zwischen USA und Paraguay gelten die WM-Gastgeber um Coach Pochettino. Doch vielleicht sorgen die Südamerikaner bei ihrer ersten Turnier-Teilnahme seit 16 Jahren für eine riesige Überraschung. Auch interessant: WM 2026: Nicht alle Stars waren bei der WM-Eröffnungsfeier im Free-TV zu sehen

Die nächste WM-Partie am 13. Juni: Wann und wo findet das Spiel zwischen Schweiz und Katar statt? Das Spiel Katar gegen Schweiz findet am Samstag, den 13. Juni, um 21:00 Uhr im Levi's Stadium in der San Francisco Bay Area im Kalifornischen Santa Clara statt. Es ist das zweite Spiel der Gruppe B bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft und erst das zweite Mal, dass diese Mannschaften überhaupt gegeneinander antreten. Die letzte Begegnung war vor rund acht Jahren. Damals gewann Katar mit 1:0. Anpfiff im San-Francisco-Bay-Area-Stadion ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

WM-Spiel Katar gegen Schweiz im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026 Gruppe B: Katar - Schweiz Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Wo kannst du Katar gegen Schweiz im kostenlosen Livestream sehen? Die WM-Partie zwischen Katar gegen Schweiz wird am Samstag, den 13. Juni, live im Free-TV (ZDF) sowie im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Die Übertragung im Joyn-Livestream von ZDF beginnt bereits um 20:15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 21:00 Uhr. Hier geht's zum kostenlosen Livestream:

Katar gegen Schweiz am Samstag kostenlos ansehen Der Livestream startet am Samstag um 20:15 Uhr

WM-Spiel Katar - Schweiz im Free-TV Das Vorrundenspiel der Gruppe B zwischen Katar und Schweiz wird live im Free-TV im ZDF (und parallel dazu im kostenlosen Livestream auf Joyn) übertragen. Anpfiff am Samstagabend ist 21:00 Uhr. Wie im TV beginnt auch auf Joyn die Vorberichterstattung schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Katrin Müller-Hohenstein, als Expert:innen sind Friederike Kromp, Christoph Kramer sowie Per Mertesacker im Berliner Studio. Kommentiert wird das zweite Spiel der Gruppe B von Gari Paubandt.

WM 2026: Fakten zu Katar gegen Schweiz Datum : Samstag, 13. Juni

Anstoß : 21:00 Uhr

Ort : San-Francisco-Bay-Area-Stadion (San Francisco)

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: ZDF

Katar vs. Schweiz: Gewinnen dieses Mal die Eidgenossen? Wenn am Samstag, den 13. Juni das WM-Spiel zwischen Katar und Schweiz angepfiffen wird, ist es die erste WM-Begegnung in dieser Konstellation und erst das zweite Mal, dass diese Mannschaften überhaupt aufeinander treffen. Für Katar war es bis zu dieser WM 2026 ein langer Weg: Das Team um Trainer Akram Afif musste sich durch die asiatische Qualifikation kämpfen, wobei es 18 Spiele zu bestreiten hatte. Es ist erst die zweite WM-Teilnahme für Katar, nach der WM 2022, wo das Land selbst Gastgeber und damit automatisch für die WM qualifiziert war. Ganz anders bei der Schweiz: Für die Eidgenossen ist es bereits die 13. WM-Teilnahme. Das beste Ergebnis bei einer Fußball-Weltmeisterschaft war für das Schweizer Nationalteam bislang das Erreichen des Viertelfinales. Zuletzt war dies allerdings 1954. Die Schweiz hofft daher, dass Trainer Murat Yakin, der selbst bereits das Trikot der "Nati" getragen hat, die positive Leistung aus der WM-Qualifikation mit in das Turnier tragen kann und möglichst bis ins Viertelfinale oder sogar darüber hinaus kommt. Auch interessant: WM 2026: Nicht alle Stars waren bei der WM-Eröffnungsfeier im Free-TV zu sehen

Sportstudio am Samstag: Highlights der FIFA WM 2026 im ZDF-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Samstag, 13.06. 23:00 Uhr • sportstudio live FIFA WM 2026 Verfügbar auf Joyn 60 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Diese Spiele stehen am Sonntag, 14. Juni an Am Sonntag geht es mit folgenden Partien weiter: So., 14. Juni, 00:00 Uhr: Brasilien - Marokko (Gruppe C)

So., 14. Juni, 3:00 Uhr: Haiti - Schottland (Gruppe C)

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