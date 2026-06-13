Fußball-WM 2026 WM 2026: Wo läuft heute Katar - Schweiz? Alle Infos zur Übertragung im Livestream und Free-TV Aktualisiert: Vor 18 Minuten von Rebecca Arlt ran Fußball Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026 Videoclip • 06:21 Min Link kopieren Teilen

Für Katar und die Schweiz beginnt heute die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Zum ersten Mal überhaupt treffen die beiden Nationalteams bei einer WM aufeinander. Während Katar bei seiner zweiten WM-Teilnahme für eine Überraschung sorgen will, möchten die Eidgenossen ihrer Favoritenrolle gerecht werden. So siehst du die Partie live im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

Wann und wo findet das Spiel zwischen Katar und der Schweiz statt? Das Spiel Katar gegen die Schweiz findet am Samstag, den 13. Juni, um 21:00 Uhr im Levi's Stadium in der San Francisco Bay Area im kalifornischen Santa Clara statt. Es ist das zweite Spiel der Gruppe B bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft und erst das zweite Mal, dass diese Mannschaften überhaupt gegeneinander antreten. Die letzte Begegnung war vor rund acht Jahren. Damals gewann Katar mit 1:0. Anpfiff im San-Francisco-Bay-Area-Stadion ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

WM-Spiel Katar gegen die Schweiz im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026 Gruppe B: Katar - Schweiz Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Wo kannst du Katar gegen die Schweiz im kostenlosen Livestream sehen? Die WM-Partie zwischen Katar und der Schweiz wird am Samstag, den 13. Juni, live im Free-TV (ZDF) sowie im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Die Übertragung im Joyn-Livestream von ZDF beginnt bereits um 20:15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 21:00 Uhr. Hier geht's zum kostenlosen Livestream:

Katar gegen die Schweiz am Samstag kostenlos ansehen Der Livestream startet am Samstag um 20:15 Uhr

WM-Spiel Katar - Schweiz im Free-TV Das Vorrundenspiel der Gruppe B zwischen Katar und Schweiz wird live im Free-TV im ZDF (und parallel dazu im kostenlosen Livestream auf Joyn) übertragen. Anpfiff am Samstagabend ist 21:00 Uhr. Wie im TV beginnt auch auf Joyn die Vorberichterstattung schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Katrin Müller-Hohenstein, als Expert:innen sind Friederike Kromp, Christoph Kramer sowie Per Mertesacker im Berliner Studio. Kommentiert wird das zweite Spiel der Gruppe B von Gari Paubandt.

WM 2026: Fakten zu Katar gegen Schweiz Datum : Samstag, 13. Juni

Anstoß : 21:00 Uhr (MESZ)

Ort : San-Francisco-Bay-Area-Stadion (San Francisco)

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: ZDF

Katar vs. Schweiz: Gewinnen dieses Mal die Eidgenossen? Wenn am Samstag, den 13. Juni das WM-Spiel zwischen Katar und der Schweiz angepfiffen wird, ist es die erste WM-Begegnung in dieser Konstellation und erst das zweite Mal, dass diese Mannschaften überhaupt aufeinander treffen. Für Katar war es bis zu dieser WM 2026 ein längerer Weg: Das Team um Offensivspieler Akram Afif musste mehrere Runden der asiatischen Qualifikation überstehen und konnte sich das Endrundenticket erst spät sichern. Es ist erst die zweite WM-Teilnahme für Katar, nach der WM 2022, wo das Land selbst Gastgeber und damit automatisch für die WM qualifiziert war. Ganz anders bei der Schweiz: Für die Eidgenossen ist es bereits die 13. WM-Teilnahme. Das beste Ergebnis bei einer Fußball-Weltmeisterschaft war für das Schweizer Nationalteam bislang das Erreichen des Viertelfinales. Zuletzt war dies allerdings 1954. Die Schweiz hofft daher, dass Trainer Murat Yakin, der selbst bereits das Trikot der "Nati" getragen hat, die positive Leistung aus der WM-Qualifikation mit in das Turnier tragen kann und möglichst bis ins Viertelfinale oder sogar darüber hinaus kommt. Auch interessant: WM 2026: Nicht alle Stars waren bei der WM-Eröffnungsfeier im Free-TV zu sehen

Sportstudio am Samstag: Highlights der FIFA WM 2026 im ZDF-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Heute, 23:00 Uhr • sportstudio live FIFA WM 2026 Verfügbar auf Joyn 60 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Diese Spiele stehen am Sonntag, 14. Juni an Am Sonntag geht es mit folgenden Partien weiter: So., 14. Juni, 00:00 Uhr: Brasilien - Marokko (Gruppe C)

So., 14. Juni, 3:00 Uhr: Haiti - Schottland (Gruppe C)

Katar gegen Schweiz am Samstag kostenlos ansehen Der Livestream startet am Samstag um 20:15 Uhr

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zum Eröffnungsspiel Katar - Schweiz auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Katar und der Schweiz zu verfolgen, benötigst du lediglich eine Internetverbindung und die auf deinem Gerät installierte Joyn App. Diese steht für Smartphones und Tablets sowie für zahlreiche Smart-TV-Plattformen zur Verfügung. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

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