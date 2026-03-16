Adam Sandler: Wie er zum bestbezahlten Schauspieler des Jahres wurde

Adam Sandler ist der bestbezahlte Schauspieler des Jahres 2025. Auf der "Forbes"-Liste steht auch Millie Bobby Brown, die damit einen Rekord aufstellte.

Adam Sandler (59) kann sich über seinen wachsenden Kontostand freuen: Er war 2025 Hollywoods bestbezahlter Schauspieler. Der 59-Jährige verdiente laut "Forbes" im letzten Jahr geschätzt 48 Millionen Dollar.

Er produzierte und spielte in "Happy Gilmore 2", der lang erwarteten Fortsetzung der Sportkomödie von 1996. Neben George Clooney (64) war Sandler außerdem in "Jay Kelly" zu sehen. Die Rolle brachte ihm eine Nominierung in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" bei den Golden Globes ein.

Spitzenreiter Sandler verdiente allerdings offenbar deutlich weniger als sein Vorgänger: Dwayne Johnson (53), der für 2024 in der Liste auf Platz eins lag, soll damals 88 Millionen Dollar verdient haben. "Forbes" berichtete zudem, dass die Gesamteinnahmen der 20 bestbezahlten Schauspieler in Hollywood im Jahr 2025 590 Millionen Dollar betrugen, und damit etwa 20 Prozent weniger als die 730 Millionen Dollar des Vorjahres.