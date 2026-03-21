TV-Comeback
"Alles einsacken": Tom Kaulitz hat spektakuläre Idee für "Wetten, dass..?"
Aktualisiert:von Buzzwoo
:newstime
Übernehmen Kaulitz-Brüder "Wetten, dass ..?"?
Videoclip • 01:09 Min • Ab 12
Neue Show, neue Ideen: Die Tokio-Hotel-Zwillinge sorgen schon vor ihrem "Wetten, dass..?"-Debüt für Aufsehen. Während Tom eine spektakuläre Publikums-Aktion plant, bringt Bill eine Reality-TV-Idee ins Spiel - und spricht ganz nebenbei offen über sein Liebesleben.
"Wetten, dass..?" bekommt frischen Wind
Ende des Jahres stehen Bill Kaulitz und Tom Kaulitz erstmals als Moderatoren der ZDF-Kultshow "Wetten, dass..?" auf der Bühne. Schon jetzt sprudeln die Ideen: Inspiriert von der Kindersendung "1, 2 oder 3" will Tom das Publikum aktiv einbinden.
"Das ist doch zum Beispiel wieder geil, wenn wir sagen, wir machen so eine Publikums-Wette. Und dann darfst du danach zu eben so einem geilen Laden und dir alles einsacken. So fünf Minuten hast du da und darfst alles mitnehmen, was du tragen kannst", plant der Gitarrist.
Erlebe Bill und Tom Kaulitz in diesen Shows auf Joyn
Bill hat eigene TV-Pläne
Während Tom die Show neu denken will, bringt Bill eine ganz andere Idee ins Spiel und richtet sich direkt an einen Sender: "Ich habe die Lena getroffen, vom 'Bachelor'".
Die Reality-Kandidatin sorgte 2025 für Schlagzeilen. Für Bill ist klar, wie es für sie weitergehen sollte: "Jedenfalls möchte ich jetzt vorschlagen: RTL, lausche auf! Die Lena soll die neue Bachelorette werden." Und mit einem Augenzwinkern ergänzt er: "Bevor ich die nächste Bachelorette werde. Also, ich möchte ja auch gerne, aber ich habe doch keine Zeit."
Bill Kaulitz zusammen mit Sido & Jasna Fritzi Bauer in Staffel 5 von "Wer stiehlt mir die Show?"
Bills Liebesleben: "Du findest Red Flags geil"
Auch privat wird es im Podcast persönlich. Bill gibt ein Update und gesteht eine Schwäche: Er finde "vielleicht doch" komplizierte Typen gut. Tom reagiert sofort trocken: "Du findest Red Flags geil."
Später wird es noch direkter: "Welchen von meinen Ex-Freunden magst du überhaupt?", fragt Bill. Tom kontert: "Welche von meinen Ex-Freundinnen magst du denn?"
Zunächst zeigt er sich wenig begeistert von Bills Ex-Partnern, rudert dann aber zurück: "Bei ein, zwei würde ich auch schon noch 'Hallo' sagen. Ich glaube, du hättest ein größeres Problem mit meinen Ex-Freundinnen, ehrlich gesagt."
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