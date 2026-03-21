Nachdenkliche Worte
"Wie zerbrechlich das Leben ist": Laura Maria Rypa teilt rätselhafte Trauer-Botschaft
Veröffentlicht:von Julia W.
Mit ungewöhnlich persönlichen Worten meldet sich Laura Maria Rypa bei ihren Follower:innen. In einer Instagram-Story spricht sie von Vergänglichkeit und Abschied – doch was genau sie damit meint, bleibt offen.
Laura Maria Rypa hat auf Instagram eine emotionale Nachricht mit ihren Fans geteilt: In einer Story deutete die Influencerin und Ex-Partnerin von Pietro Lombardi am Freitag (20. März) laut "Focus.de" einen persönlichen Verlust an – ohne jedoch Details preiszugeben.
"Wie zerbrechlich das Leben ist"
Die 30-Jährige beschreibt darin die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Unvorhersehbarkeit von Abschieden. "Heute habe ich wieder gespürt, wie zerbrechlich das Leben ist. Wie schnell alles still werden kann. Wie plötzlich ein Mensch fehlt, der eben noch da war", schreibt sie, und weiter: "Wie wenig wir darauf vorbereitet sind, dass ein 'später' vielleicht nie kommt."
Ihre Worte zeichnen das Bild eines Verlusts und eines einschneidenden Moments, der sie offenbar tief getroffen hat.
"Wir leben oft, als hätten wir unendlich Zeit", schreibt Rypa in ihrer Story, die mit den Emojis einer Kerze, einer weißen Taube und eines verwundeten Herzens abschließt.
Aber die Wahrheit ist: Es gibt kein Versprechen auf morgen. Jeder Tag, den wir haben, ist ein Geschenk
Gleichzeitig richtet die 30-Jährige damit einen Appell an ihre rund 950.000 Follower:innen: Es gehe darum, bewusster zu leben, Gefühle nicht aufzuschieben und sich von belastenden Situationen zu lösen.
Wen genau Rypa mit ihren Zeilen betrauert, bleibt offen. Nähere Hintergründe zu dem angedeuteten Verlust sind bislang nicht bekannt.
Laura Maria Rypa als Reporterin
Mehr entdecken
Das bedeutet Familienglück für den Schlagerstar
Giovanni Zarrella: Trennung von Familie fällt ihm brutal schwer
TV-Comeback
Tom Kaulitz hat eine neue Idee für "Wetten, dass..?"
Bodycam-Video öffentlich
"Alle Tests nicht bestanden": So lief Justin Timberlakes Festnahme ab
"Hauptsache zusammen"
Rom-Date mit Giovanni: Das hatte sich Jana Ina wohl anders vorgestellt
Darum will er keine jüngere Frau
"Eberhoferkrimi"-Star: Jüngerer Partner ist ein totales Eigentor
Familie über alles
Smarte Vertragsklausel: Deshalb ist Serkan Yavuz trotz TV-Shows immer in Kontakt mit seinen Kindern
Offiziell mit Lewis Hamilton zusammen?
Kim Kardashians beeindruckendes Liebesleben: Das sind die (Ex)-Männer der Reality-Queen
"Er kann nicht tanzen"
Das sagen die Bill und Tom Kaulitz über Gustavs Tanz-Performance
Mit 54 Jahren gestorben
Im Schlaf gestorben: Trauer um "Buffy"-Star Nicholas Brendon