"Hauptsache zusammen" Giovanni Zarrella: So hat sich Jana Ina ihr Date in Rom wohl nicht vorgestellt Aktualisiert: Vor 2 Stunden von spot on news Giovanni und Jana Ina Zarrella sind seit 2005 verheiratet und haben zwei Kinder. Bild: Imago Images /Bildagentur Monn

Diese Reise hatte sich Jana Ina Zarrella wohl anders vorgestellt: Mit Ehemann Giovanni ging es nach Rom. Dort fand sich die Moderatorin dann aber plötzlich an einem nicht ganz so romantischen Ort wieder.

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Jana Ina (49) und Giovanni Zarrella (48) haben sich in den vergangenen Tagen einen City-Trip nach Rom gegönnt. In der italienischen Hauptstadt standen aber nicht nur romantische Spaziergänge und Restaurantbesuche auf dem Programm, wie die Moderatorin mit einem humorvollen Video verriet.

Zarrellas im Fußballstadion Darin ist zu sehen, wie Giovanni Zarrella seiner Frau die Reise schmackhaft macht: "Wollen wir was ganz Romantisches machen? Mit ganz viel Amore?" Daraufhin freut sie sich auf die Zeit nur zu zweit in Italien. Dazu erscheinen die Worte "Du sagst Ja zu einem romantischen Date in Rom..." bevor das Paar im Fußballstadion von AS Roma zu sehen ist.

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Während der 48-Jährige seiner Lieblingsmannschaft zujubelt, blickt Jana Ina Zarrella genervt in die Kamera. "Hauptsache zusammen, stimmt's?", kommentierte sie den Clip mit einem Zwinker-Smiley.