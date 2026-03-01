"Mach schon, mach es richtig" Armdrücken mit "Thor": Ed Sheeran tritt gegen Chris Hemsworth an Aktualisiert: Vor 37 Minuten von spot on news Ed Sheeran auf der Premiere von Chris Hemsworths Film "Extraction 2" in New York City. Bild: imago Images / ABACAPRESS

Ungewöhnliches Crossover: Der britische Superstar Ed Sheeran trifft auf Marvels Donnergott Thor. Ein entsprechendes Wandgemälde stellt der Sänger mit Hollywoodstar Chris Hemsworth nach.

In Comics ist alles möglich, auch dass auf einmal der britische Sänger Ed Sheeran (35) gegen Marvels Version des Donnergottes Thor im Armdrücken antritt. Zusammen mit dem australischen Hollywoodstar Chris Hemsworth (42), der seit Jahren Thor auf der großen Leinwand verkörpert, stellte Sheeran ein derartiges Bild jetzt nach.

Der Musikstar ist derzeit in Melbourne. In der australischen Metropole spielt er im Rahmen seiner Tour mehrere Konzerte im dortigen Marvel-Stadion. Aus diesem Anlass gab Marvel beim Comicbuchzeichner Wayne Nichols ein Artwork in Auftrag, das Sheeran beim Armdrücken mit Thor zeigt. Der Comicverlag wiederum machte das Ganze zu einem Wandgemälde, das jetzt im Stadion zu finden ist.

Sheeran und Hemsworth gewinnen jeweils eine Runde Darüber freute sich offenbar auch Sheeran, der sich nicht nur davor ablichten ließ, sondern auch für ein freundschaftliches Duell mit Hemsworth bereitstand. In einem von dem Sänger auf Instagram geteilten Videoclip sind die beiden beim Armdrücken zu sehen. In einer ersten Runde scheint der Schauspieler mit dem rechten Arm Probleme zu haben. "Mach schon, mach es richtig. [...] Er kann nicht", lacht Sheeran, als er Hemsworth bezwingt. Ob der aber wirklich alles gegeben hat? In einer zweiten Runde - mit dem linken Arm - hat der Musiker keine Chance gegen den Film-Donnergott.