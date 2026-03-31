Streetstyle statt Glamour
Auftritt in New York: Heidi Klum und Sohn Henry im Partnerlook
Aktualisiert:von Buzzwoo
Familienzeit in New York: Heidi Klum und Sohn Henry zeigen sich im coolen Partnerlook - lässig, abgestimmt und voll im Trend.
Heidi Klum verbringt derzeit gemeinsame Tage mit ihren Liebsten in New York City und nutzt die Zeit für entspannte Momente abseits des Rampenlichts, wie sie über ihren Instagram-Account ihren Fans zeigt. Mit dabei sind Tochter Leni Klum, Sohn Henry Samuel, Lenis Partner Aris sowie ihr langjähriger GNTM-Kollege Thomas Hayo. Gemeinsam lässt die Gruppe den Abend bei einem Dinner in der Metropole ruhig angehen - doch modisch wird es alles andere als unauffällig.
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Heidi Klum überrascht mit neuem Stil
Nach dem Restaurant-Besuch zieht es die Runde noch durch die Straßen der Stadt. Während sie den Abend bei einem Spaziergang ausklingen lassen, fällt vor allem Heidi Klum ins Auge. Statt ihrer sonst so glamourösen Auftritte setzt sie diesmal auf einen entspannten, urbanen Look.
Die 52-Jährige trägt eine weit geschnittene Baggy-Hose mit weißem Muster und kombiniert diese mit einer passenden Oversize-Jacke. Ein Outfit, das ungewohnt wirkt, gleichzeitig aber voll im Trend liegt.
Cooler Partnerlook mit Sohn Henry
Besonders auffällig: Sohn Henry greift den Stil seiner Mutter auf und zeigt sich ebenfalls in der gleichen Baggy-Hose. Der abgestimmte Look sorgt für einen seltenen Twinning-Moment zwischen Mutter und Sohn und verleiht dem Auftritt eine besonders lässige Note.
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Auch Leni Klum bleibt dem Trend treu
Abgerundet wird Heidis Outfit durch eine Cap, die dem Look zusätzliche Coolness verleiht und den Streetstyle unterstreicht. Der bewusste Stilbruch zeigt eine neue, ungewohnte Seite des Models.
Auch Leni Klum beweist Trend-Gespür: Sie setzt ebenfalls auf eine Baggy-Hose in Schwarz und kombiniert diese mit einer Jacke in Khaki-Grün. Gemeinsam präsentiert sich die Familie nicht nur vertraut, sondern auch modisch perfekt abgestimmt in den Straßen von New York.
In dieser GNTM-Folge vertritt Leni Klum ihre Mutter
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
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