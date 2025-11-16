Kosmetische Zahn-OP? BAMBI 2025: Bill Kaulitz' Strahlen bringt Gerüchteküche zum Brodeln Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Fällt dir was auf? Bill strahlte zuletzt ein BISSchen anders als sonst! Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt; picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Erst sprach er von langen Eingriffen unter Vollnarkose. Jetzt strahlte Bill Kaulitz auf dem roten Teppich mit zwei Reihen makelloser Zähne. Und die Fans fragen sich: War der geheimnisvolle Eingriff eine ästhetische Zahn-Sanierung?

Bei der Bambi-Verleihung in München zeigte sich der Tokio-Hotel-Sänger im Kreis der ebenso strahlenden Klum-Kaulitz Familie wie gewohnt gut gelaunt und lächelte wie immer. Doch diesmal fiel auf: Irgendwie ist sein Lächeln anders als sonst. Und bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Seine Zähne wirken gerader und makellos, im Vergleich zu früher. Seitdem steht die große Frage im Raum: War dies das Ergebnis seiner zuvor angekündigten mehrstündigen OP?

Entwarnung von Tom Dass sie unter Vollnarkose stattfinden, sieben Stunden dauern sollte und er "ein kleines bisschen Angst" hatte - so viel hatte der Sänger und Heidi-Klum-Schwager im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" schon im Oktober erzählt. Zwar sollte der Eingriff medizinisch notwendig sein - was wiederum gegen eine kosmetische Zahnkorrektur spricht -, aber Bruder Tom Kaulitz fügte hinzu, es sei nichts Ernsthaftes: "Sorgen muss sich hier keiner machen."

Alle mal genau hinsehen! Bill Kaulitz - vor und nach einer kosmetischen Zahn-OP? Bild: IMAGO / Future Image / Getty Images/Andreas Rentz

Timing wie im Drehbuch Mittlerweile verriet Bill im Podcast, dass der "erste" Eingriff vollendet sei - und kürzer ausfiel als erwartet: "Es hat nur viereinhalb oder fünf Stunden gedauert." Vom Timing her würde es also passen, Bill auf dem roten Teppich für Heidis Halloween-Party und die Bambi-Verleihung mit den makellos geraden Zahnreihen strahlen zu sehen.

Das Rätsel bleibt Ob es sich bei der OP wirklich um ein Zahn-Upgrade handelte oder nicht, bleibt vorerst offen. Nächste Woche soll der zweite Eingriff stattfinden. Und wer weiß - vielleicht steht dann ein noch größeres Lächeln-Tuning ins Haus. Oder aber etwas ganz anderes wird sich verändern. Es bleibt also spannend.