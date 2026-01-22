"Jan ist wirklich hot"
Bill Kaulitz outet seinen neuen Schwarm
Veröffentlicht:von Sophia Huber
Bill Kaulitz hat einen neuen Schwarm - zumindest auf dem Bildschirm. In seinem Podcast lobt der Sänger den "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten Jan in den höchsten Tönen und nennt ihn "wirklich süß und hot".
Bill Kaulitz, Sänger von Tokio Hotel, ist offensichtlich ein großer Fan von Love Is Blind: Germany. In der neuesten Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" teilte er seine Begeisterung mit Zwillingsbruder Tom und den Zuhörern. Besonders ein Kandidat habe es ihm angetan: Jan, Jurastudent und ehemaliger Teilnehmer der Show. Bill lobt ihn als "verkopft, aber sehr ehrlich" und nennt ihn einen "süßen Typ, gutaussehend, also wirklich ganz cute".
Wie ticken die "Tokio Hotel"-Zwillinge hinter den Kulissen?
Tom Kaulitz konnte sich einen Scherz nicht verkneifen: "Und der soll sich jetzt bei dir melden, oder wie?" Bill reagierte zunächst lachend mit "Nein", ergänzte aber später scherzhaft: "Wir sind schon in Kontakt." Die Unterhaltung zeigt, dass Bill die Schwärmerei mit Humor teilt, gleichzeitig aber seine Begeisterung für Jan nicht verbergen kann.
Bill hebt besonders Jans Ehrlichkeit hervor. Der Kandidat hatte seine Verlobung mit Loan aufgelöst, führte aber danach offen eine neue Beziehung mit einem Mann. "Hat er ganz toll erzählt und super gemacht und fand ich auch total mutig", schwärmt Bill. Dass Jan trotz der gescheiterten Verlobung so authentisch geblieben sei, beeindruckt den Sänger.
Erlebe Bill Kaulitz ganz privat
Bill lobt nicht nur Jan, sondern zeigt sich insgesamt begeistert von Love Is Blind: Germany. Für ihn ist die Show ein unterhaltsames Experiment, das spannende Einblicke in Dating, Gefühle und zwischenmenschliche Dynamik liefert. Mit seiner öffentlichen Schwärmerei sorgt er nun dafür, dass Jan auch außerhalb der Show wieder ins Rampenlicht rückt - und das mit viel Sympathie.
