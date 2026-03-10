Tokio-Hotel-Stars sprechen Klartext
ESC-Vorentscheid: Bill und Tom Kaulitz hätten sich andere Gewinnerin gewünscht
Aktualisiert:von Buzzwoo
Beim deutschen ESC-Vorentscheid gewann Sarah Engels mit "Fire". Bill und Tom Kaulitz hätten jedoch lieber ihren ehemalige "The Voice of Germany"-Schützling Malou Lovis auf der großen Bühne gesehen.
Sarah Engels gewinnt den deutschen ESC-Vorentscheid
Am 28. Februar fiel die Entscheidung im deutschen Vorentscheid zum "Eurovision Song Contest": Sarah Engels (33) setzte sich mit ihrer Pop-Nummer "Fire" gegen acht weitere Kandidat:innen durch. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin wird Deutschland damit beim 70. Eurovision Song Contest am 16. Mai in Wien vertreten.
Doch nicht alle sind mit dem Ergebnis glücklich. Bill und Tom Kaulitz hätten sich eine andere Kandidatin für die große ESC-Bühne gewünscht: Sängerin Malou Lovis.
Malou Lovis gewann "The Voice of Germany" im Team Kaulitz
Mit der Nachwuchs-Künstlerin verbindet die Tokio-Hotel-Zwillinge eine besondere Geschichte. 2023 gewann Malou Lovis "The Voice of Germany" im Team der Kaulitz-Brüder - mit ihrer eigenen Single "Glacier Rivers". Auch danach blieb die musikalische Verbindung bestehen.
Im Frühjahr 2025 begleitete die Sängerin ihre ehemaligen Coaches als Support-Act auf deren Europatour. Wenige Monate später arbeiteten sie erneut zusammen und veröffentlichten im September den Song "One More Day" für den Soundtrack der Neuverfilmung von "Momo".
Bill und Tom Kaulitz bei Joyn streamen:
Bill und Tom Kaulitz verteidigen ihre Favoritin
Kein Wunder also, dass Bill und Tom Kaulitz in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" eine echte Lobrede auf ihre ehemalige Schützling hielten. Tom Kaulitz sagte dort: "Sie ist eine ganz tolle Künstlerin, eine ganz tolle Sängerin, und ich hätte mich wahnsinnig gefreut, wenn sie das geschafft hätte, weil dann hätten wir beim ESC jemanden gehabt, wo wir zu 1000 Prozent wissen: Diese Person liefert richtig ab." Sein Fazit: "Verstehe ich nicht, dass das nicht geklappt hat."
Malou Lovis reagiert gerührt auf den Support der Kaulitz-Brüder
Auch Bill Kaulitz zeigte sich überzeugt. Er ergänzte, ein queerer Song wäre ihm "ganz toll" erschienen. In Malous emotionaler Pop-Ballade "When I’m With You" erzählt die Sängerin eine Liebesgeschichte und setzt damit ein Zeichen für Diversität und queere Sichtbarkeit.
Malou Lovis selbst reagierte gerührt auf die Unterstützung. In einem Instagram-Video, das sie beim Hören des Podcasts zeigt, schrieb sie: "Auf dem Weg zu Session habe ich 'Kaulitz Hills' gehört. Bin so dankbar für den Support."
Alle verfügbaren "The Voice"-Folgen auf Joyn
Mehr entdecken
Drama mit krassen Bildern statt Herzkino am Sonntag
Dramatisches Staffel-Finale: Serien-Tod in "Frühling"? So spannend wird die letzte Folge
"Ein Hof zum Verlieben"
Daily-Soap für "Landarztpraxis"-Anhänger
Folgenschwere Entscheidung
Das passierte im "Bergdoktor"-Finale: Lilli zog einen Schlussstrich
Tragischer Abschied
Serien-Tod: Das sagt Annett Renneberg zu Dr. Webers Aus
Tipps von der Expertin
Ohne Kitsch: Diese Liebesgeschichten solltest du kennen
Was macht er da?
Klaas Heufer-Umlauf übernimmt plötzlich die Sendung
Nostalgie am Fürstenhof
"Sturm der Liebe": Henriette Richter-Röhl reist 20 Jahre zurück
Die Zuschauer:innen haben entschieden
Miss Germany 2026: Streamerin Rose Mondy gewinnt
Neue SAT.1-Serie
"Ein Hof zum Verlieben": Ist das Emmy Pilawas großer Durchbruch?