Beim deutschen ESC-Vorentscheid gewann Sarah Engels mit "Fire". Bill und Tom Kaulitz hätten jedoch lieber ihren ehemalige "The Voice of Germany"-Schützling Malou Lovis auf der großen Bühne gesehen.

Sarah Engels gewinnt den deutschen ESC-Vorentscheid Am 28. Februar fiel die Entscheidung im deutschen Vorentscheid zum "Eurovision Song Contest": Sarah Engels (33) setzte sich mit ihrer Pop-Nummer "Fire" gegen acht weitere Kandidat:innen durch. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin wird Deutschland damit beim 70. Eurovision Song Contest am 16. Mai in Wien vertreten. Doch nicht alle sind mit dem Ergebnis glücklich. Bill und Tom Kaulitz hätten sich eine andere Kandidatin für die große ESC-Bühne gewünscht: Sängerin Malou Lovis.

Malou Lovis gewann "The Voice of Germany" im Team Kaulitz Mit der Nachwuchs-Künstlerin verbindet die Tokio-Hotel-Zwillinge eine besondere Geschichte. 2023 gewann Malou Lovis "The Voice of Germany" im Team der Kaulitz-Brüder - mit ihrer eigenen Single "Glacier Rivers". Auch danach blieb die musikalische Verbindung bestehen. Im Frühjahr 2025 begleitete die Sängerin ihre ehemaligen Coaches als Support-Act auf deren Europatour. Wenige Monate später arbeiteten sie erneut zusammen und veröffentlichten im September den Song "One More Day" für den Soundtrack der Neuverfilmung von "Momo".

Bill und Tom Kaulitz verteidigen ihre Favoritin Kein Wunder also, dass Bill und Tom Kaulitz in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" eine echte Lobrede auf ihre ehemalige Schützling hielten. Tom Kaulitz sagte dort: "Sie ist eine ganz tolle Künstlerin, eine ganz tolle Sängerin, und ich hätte mich wahnsinnig gefreut, wenn sie das geschafft hätte, weil dann hätten wir beim ESC jemanden gehabt, wo wir zu 1000 Prozent wissen: Diese Person liefert richtig ab." Sein Fazit: "Verstehe ich nicht, dass das nicht geklappt hat."