Herzschmerz im Januar
"Die Gefühle müssen raus" - Stefanie Giesinger bestätigt Trennung von ihrem Verlobten Armando Mayr
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Schwere Zeiten für Stefanie Giesinger: In ihrem Podcast "G Spot" macht die GNTM-Siegerin öffentlich, dass sie sich von ihrem Verlobten getrennt hat. Das Ende der Beziehung zu Model Armando Mayr trifft sie hart - "die Gefühle müssen alle raus".
"Januar ist ein schwerer Monat und die Grundstimmung bescheiden" - mit diesen Worten beginnt Stefanie Giesinger die neue "G Spot"-Folge. Sie spricht von "Umbrüchen", davon, dass "die Schlange sich mitten in der Häutung" befindet. Hier geht es offensichtlich nicht um irgendein kleines Tief, sondern um etwas Großes. In dieser Folge sitzt ihr bester Freund Jannik mit im Studio, und es wird schnell klar, warum sie ihn dabei haben wollte.
Du willst Stefanie Giesinger nochmal bei GNTM sehen?
Herzschmerz im "G Spot"-Podcast: Stefanie macht das Beziehungsaus öffentlich
Die 29-Jährige spricht offen darüber, dass die Folge unter dem Motto "Breakups" steht - und dass sie sich "gerade sehr gut damit identifizieren" kann. Ohne große Inszenierung, aber mit hörbarer Erschöpfung macht sie klar: Ihre Beziehung ist gescheitert. Es ist die offizielle Bestätigung dessen, was viele Follower:innen schon länger vermutet haben - die Trennung von ihrem Verlobten. Öffentlich nennt sie seinen Namen nicht, bleibt bewusst respektvoll und sagt, sie wolle niemanden "outcallen", also nicht mit dem Finger auf eine bestimmte Person zeigen.
Trotzdem lässt sie durchblicken, wie heftig sie das alles gerade mitnimmt. Stefanie erzählt, dass sie "die letzten Nächte so viel geheult" habe, ihr Leben gerade "so kompliziert" sei und es "keine gute Zeit" sei. Jannik versucht, sie mit Humor und Komplimenten aufzufangen - und spricht von einem "Breakup-Glow", der ihr trotz allem stehen würde.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Verlobung im Podcast, Rückzug auf dem Red Carpet: Die leise Trennung von Armando
Schon im Herbst 2025 hat sich angedeutet, dass bei Stefanie und ihrem Verlobten etwas nicht mehr rundläuft. Auf dem roten Teppich, angesprochen auf ihre Verlobung, reagierte sie gegenüber "GALA" auffallend zurückhaltend: "Ich würde ungern dazu antworten." Mehr wollte sie zu ihrem Beziehungsstatus damals nicht sagen - ein deutlicher Kontrast zu der Zeit, in der sie überglücklich von ihrer Verlobung erzählt hatte.
Verkündet hatte sie ihre Verlobung - wie jetzt auch die Trennung in ihrem Podcast. Im Oktober 2024 beschrieb sie, wie spontan das Ganze passiert sei: Kein klassischer Ring im Samtkästchen, sondern ein gemalter Ring auf dem Finger, den beide einander zeichnen. "Jetzt sind wir auch Verlobte und Verlobter und das fühlt sich auch süß an", schwärmte sie damals. Den Namen ihres Partners hielt sie immer bewusst aus der Öffentlichkeit raus. Medienberichte nannten jedoch wiederholt Model Armando Mayr als Mann an ihrer Seite. Auf Instagram gab es vereinzelt gemeinsame, sehr verliebte Bilder - tiefer rein in ihr Liebesleben ließ sie Fans aber nie.
Jetzt wirkt es so, als würde sie diese Linie konsequent weiterziehen: Gefühle ja, Details nein. Sie spricht offen über ihren Schmerz, über Tränennächte und das Gefühl, dass ihr Leben gerade Kopf steht - aber sie schützt ihren Ex-Partner, indem sie ihn nicht öffentlich ausbreitet.
Mehr entdecken
Blick hinter die TV-Fassade?
"Habe Sorgen um meine Kids": Gil Ofarim spricht emotional über die Folgen seines Skandals
Mehr als "Sandra Behrens" aus der TV-Soap
"Marienhof"-Star im Porträt: Das ist Nicole Belstler-Boettcher
Kehrt sie zurück ins TV?
Nach schwerem Sturz: Simon Verhoeven gibt Update zu Senta Berger
Seit 29 Jahren ein Paar
Andrea Sawatzki und Christian Berkel: Bei Drehs wohnen sie nicht zusammen
Beziehung mit TV-Kommissarin
"Landkrimi"-Star Hary Prinz: Seine Ex-Freundin ist ebenfalls bekannt
Kuriose Kindheitsanekdote
Schauspieler Christian Berkel: "Wurde als Baby vertauscht!"
Jetzt wird's glamourös!
Hollywood-Diva beim Wiener Opernball: Sharon Stone gibt sich die Ehre
Mit Angst im Gepäck
Darum wäre Mirja du Mont fast vor dem Dschungelstart wieder abgereist
Ehemann wäre fast gestorben
"Spuckte Blut": Hubert Fella bangte um Leben von Ehemann Matthias Mangiapane