Herzschmerz im Januar "Die Gefühle müssen raus" - Stefanie Giesinger bestätigt Trennung von ihrem Verlobten Armando Mayr

Schwere Zeiten für Stefanie Giesinger: In ihrem Podcast "G Spot" macht die GNTM-Siegerin öffentlich, dass sie sich von ihrem Verlobten getrennt hat. Das Ende der Beziehung zu Model Armando Mayr trifft sie hart - "die Gefühle müssen alle raus".

"Januar ist ein schwerer Monat und die Grundstimmung bescheiden" - mit diesen Worten beginnt Stefanie Giesinger die neue "G Spot"-Folge. Sie spricht von "Umbrüchen", davon, dass "die Schlange sich mitten in der Häutung" befindet. Hier geht es offensichtlich nicht um irgendein kleines Tief, sondern um etwas Großes. In dieser Folge sitzt ihr bester Freund Jannik mit im Studio, und es wird schnell klar, warum sie ihn dabei haben wollte.

Herzschmerz im "G Spot"-Podcast: Stefanie macht das Beziehungsaus öffentlich Die 29-Jährige spricht offen darüber, dass die Folge unter dem Motto "Breakups" steht - und dass sie sich "gerade sehr gut damit identifizieren" kann. Ohne große Inszenierung, aber mit hörbarer Erschöpfung macht sie klar: Ihre Beziehung ist gescheitert. Es ist die offizielle Bestätigung dessen, was viele Follower:innen schon länger vermutet haben - die Trennung von ihrem Verlobten. Öffentlich nennt sie seinen Namen nicht, bleibt bewusst respektvoll und sagt, sie wolle niemanden "outcallen", also nicht mit dem Finger auf eine bestimmte Person zeigen. Trotzdem lässt sie durchblicken, wie heftig sie das alles gerade mitnimmt. Stefanie erzählt, dass sie "die letzten Nächte so viel geheult" habe, ihr Leben gerade "so kompliziert" sei und es "keine gute Zeit" sei. Jannik versucht, sie mit Humor und Komplimenten aufzufangen - und spricht von einem "Breakup-Glow", der ihr trotz allem stehen würde.

